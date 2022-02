Gefangen im Wettstreit der Dystopien Orwell, Huxley oder Schwab?

01. Februar 2022

Ob Soma oder billiger synthetischer Gin – du sollst es nicht besitzen, aber glücklich sein

von Johann A. Hellerich

Die Universität von Northhampton hat unlängst eine Triggerwarnung vor George Orwells Roman 1984 herausgegeben. Wie beim Inhalt einiger anderer Bücher könnten Studenten durch die Dystopie zu sehr herausgefordert werden, verlautbart die Hochschule. Teilnehmer der Unterrichtseinheit „Identity Under Construction“ werden daher gewarnt, dass die behandelten Themen Gewalt, Gender, Sexualität, Klasse, Rasse, Missbrauch oder sexueller Missbrauch politische Ideen und beleidigende Sprache beinhalten können. Zugegeben, das Thema Gender würde mich auch herausfordern, ob mit oder ohne Warnung. Da die Identitäten der Studenten auf dem Wege zum guten Staatsbürger offenbar noch bearbeitet werden müssen, könnte die unvoreingenommene Lektüre des Buches zu kontraproduktiven Irritationen und Missbildungen führen. Dass George Orwell augenscheinlich in der schönen woken Welt Großbritanniens noch gelesen wird, ist immerhin der gute Teil der Nachricht. Hierzulande wurde die Neuauflage von dem bekennenden Klowassertrinker und Anhänger des chinesischen Totalitarismus Robert Habeck mit einem erläuternden Vorwort geframed und entschärft. In der nächsten Auflage sollten jene Passagen, die empfindliche Menschen irritieren und verletzen könnten, weggelassen beziehungsweise umgeschrieben werden. Warum sollte man bei der von Orwell beschriebenen permanenten „Aktualisierung“ der Geschichtsschreibung vor seinem eigenen Werk haltmachen? In unserer digitalisierten Welt ist es für die Ghostwriter Annalena Baerbocks, die nun im Wahrheitsministerium ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen können, doch ein Klacks, aus der düsteren Beschreibung eines fiktiven Totalitarismus eine Ode an die Vorzüge staatlicher Bevormundung und Fürsorglichkeit zu modellieren. Die wenigen analogen originalen Papierexemplare werden sowieso alsbald wegen Ressourcenmangel und Umweltfrevelei eingesammelt, verboten, zu Klopapier verarbeitet oder auf Fahrenheit 451 erhitzt.

Verschwörungstheorethiker schwurbeln bereits seit Jahrzehnten, welche Variante des Totalitarismus die unsere sein wird – die durch Hunger, permanente Angst und offene, brutale Staatsgewalt geprägte Welt George Orwells oder die sanfte Dystopie Aldous Huxleys, in der die Menschen, auf den Wattewolken der Droge Soma gebettet, jedwede staatlich organisierte Unmenschlichkeit ertragen, ja sogar befürworten. Huxley und Orwell diskutierten dies selbst bereits zu ihren Lebzeiten.

Aktuell finden sich verschiedenste Mischformen in unterschiedlichen Qualitäten und Quantitäten auf dem Erdball verteilt. Vereinfacht gesagt, ist China eher ein Orwell-Verfechter, während im Westen Huxley mehr Präsenz zeigt. Richtig frei lebte es sich in der Neuzeit noch nie. Aber man kann wohl nicht leugnen, dass sich die Tendenzen hin zu immer totalitäreren Kontrollstaaten in den letzten zwei Jahren vervielfacht haben. Der digitale globale Impfausweis ist ein wichtiger Schritt zur totalen Überwachung der weltweiten Ameisenhaufen. Ein indischer Freund erzählte mir letzte Woche, dass die Politik in seinem Bundestaat Uttarakhand aktuell diskutiert, Ungeimpfte von Wahlen auszuschließen und ihre Bankkonten einzufrieren.

Offenkundig leben wir natürlich nicht in einer totalitären Dystopie. Ungeimpfte werden nicht diskriminiert. Sie diskriminieren sich selbst, sagt die Antidiskriminierungsstelle der Bundesregierung. Wer das Spielchen mitspielt, hat nach wie vor Zugang zu gewissen pläsierlichen Zerstreuungen, der regelmäßigen Ration Soma. Ein Freund veröffentliche gestern ein Foto auf seiner privaten Facebook-Seite. Eng umschlungen posiert er mit vier anderen Vergnügungssüchtigen vor einem Tanzlokal auf der Hamburger Reeperbahn. Ob sie wirklich guter Dinge waren, kann man nicht erkennen. Alle trugen eine FFP2-Maske. Die Surrealität wurde durch das Schild an der Tür der Bar komplettiert: „2G+“. Viele Gehorsame wähnen sich derzeit noch in der „Brave New World“, und das bleibt vermutlich auch so, solange sie ihre Gefolgschaft durch regelmäßig Boosterungen unter Beweis stellen und sie überstehen. Diejenigen, die sich der Behandlung verwehren, werden zunehmend aus Huxleys Welt in Richtung Orwell abgeschoben.

Die Welt von Orwells 1984 befindet sich im Dauerkrieg, mal ist es dieser, mal jener Gegner. Wichtig ist die permanente Produktion von Angst und die vermeintliche Lösung: der große Bruder, der sich kümmert, der für kurzzeitige Verschnaufpausen sorgt, wenn das Angstpotenzial der aktuellen Bedrohung erschöpft ist. Lauscht man den Propagandisten, wird der Corona-Krieg schon bald durch einen Krieg mit Russland abgelöst. Wir schließen dann Frieden mit SARS-CoV-2 und mobilisieren neue Kräfte für mehr demokratischen Lebensraum im Osten. Krieg ist schließlich Frieden, und die Pharmaindustrie hat vorerst genug verdient. Nun ist die Rüstungsbranche wieder an der Reihe. Ich warte gespannt auf den Ersten, der sagt, dieser Krieg sei alternativlos. Als alternativlos werden sie uns dann auch die weiteren Freiheitsbeschränkungen, Enteignungen und kriegsbedingten Zwangsmaßnahmen verkaufen, die sich der kranken Hirne der Psychopathen entwinden. Freiheit ist Sklaverei, und die haben wir überwunden. Ein weiterer großer Dystopist beschrieb seine Pläne unlängst: „Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein.“ Wenn erst einmal jedwedes egoistische Eigentum, antiquierte und unsolidarische Geldformen, subversive Schriften samt extremistischerer Telegram-Kanäle hinter uns gelassen worden sind, wird es auch wieder zugeteiltes Soma regnen oder billigen synthetischen Gin. Wer sich damit dumm macht, ist imprägniert für die Tyrannei. Seine Social Credits werden ihm manches Glück bescheren. Unwissenheit ist Stärke.