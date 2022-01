Flagge zeigen für Freiheit und Selbstbestimmung! Welche Fahne flattert uns voran?

11. Januar 2022

Die Gadsden-Flagge – knapp 250 Jahre alt und aktuell wie nie

von Johann A. Hellerich

Am letzten Sonnabend war es nun das dritte Mal, dass ich meinen Allerwertesten nach Hamburg bewegte, um mit circa 20.000 anderen Menschen gegen die Corona-Restriktionen zu demonstrieren – gegen die bestehenden und gegen alles, was die totalitären Psychopathen noch in ihren kranken Hirnen auszubrüten vermögen.

Ich fühlte mich wieder etwas mulmig mit meiner Gadsden-Flagge. Nicht weil damit vor gut einem Jahr das Capitol gestürmt wurde und sie seitdem umso mehr als Zeichen rechtsextremer Gewalt geframed wird. Das leichte Unbehagen war eher der Tatsache geschuldet, dass ich überhaupt eine Fahne trug, denn sie ist naturgemäß ein Symbol für ein Kollektiv. Mehr noch, der Fahnenjunker gibt seiner Schar das Signal, hier sind wir und hier geht’s lang. „Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen“ und „unsere Fahne flattert uns voran“ spielt es zuweilen unabstellbar in meinem Hinterkopf, und ich bin mir gar nicht sicher, ob man überhaupt eine Fahne tragen sollte, mag die durch sie symbolisierte Idee auch noch so wohlklingend und gutmeinend sein. Unzählbar sind die Totenheere, welche hinter wehenden Fahnen sicher in ihren Untergang marschierten. Sie hatten allesamt – aus ihrer Sicht und sehr oft getäuscht durch ihre Führer – hehre Ziele und Ideen. Freiheit gehörte eigentlich immer dazu, wenngleich es natürlich nur die vermeintlich eigene Freiheit, die der eigenen Gruppe, des eigenen Volkstammes, der eigenen Religion oder der eigenen Nation wert gewesen war, dafür zu kämpfen und notfalls zu sterben. Und hier, so tröste ich mich, liegt der Unterschied zwischen all den Fahnen der Kollektivisten und der Gadsden-Flagge.

Sie entstammt der Amerikanischen Revolution, wurde 1775 von General Christopher Gadsden entworfen und von US-Marineinfanteristen als Kriegsfahne benutzt. Was unterscheidet sie also von allen anderen Fahnen so sehr, dass ich sie, nicht mit Stolz auf ein gewisses Kollektiv, eher als Ideensignal schwenken mag? Ihre Symbolik ist eindeutig: Die Klapperschlange schlängelt sich angriffslustig mit zischelnder Zunge und sichtbarem Giftzahn empor. Der unter ihr angeordnete Wahlspruch „Don’t tread on me“ relativiert die aggressiv dargestellte Schlange: „Nur wenn du mich ärgerst, beiße ich.“ Der Christ würde vielleicht sagen, es ist die Symbolisierung des siebten Gebotes, welches ja das fünfte Gebot beinhaltet. Etwa zu der Zeit, als die Flagge entstand, machte sich in Königsberg Immanuel Kant Gedanken darüber, wie ein friedliches Miteinander gelingen kann. Auch diese finden sich im Kern in ihr wieder: „Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt“, was impliziert, dass der andere das natürliche Recht hat, sich angemessen zu wehren, wenn der Einzelne dieses Ende erreicht und die Grenze überschreitet.

Diese Fahne ist die Bildhaftmachung der uralten goldenen Regel und des Nichtaggressionsprinzips (NAP). Aus diesem Grund wird sie von Libertären auf der ganzen Welt verwendet. Sie steht nicht für ein Kollektiv, das lediglich mehr Freiheit für sich beansprucht. Sie proklamiert die Achtung der Menschenwürde. Würdige deinen Nächsten als Mensch, egal wie er lebt, ob er sich hier und da wie du oder eben anders entscheidet. Solange er sich nicht zu deinem Schaden entscheidet, lass ihn in Ruhe. Andernfalls sei dir giftige Gegenwehr gewiss. Und deswegen ist die Gadsden-Flagge so unabdingbar auf allen Demonstrationen gegen den Corona-Wahnsinn, gegen Masken-, Test- und Impfzwang, die weltweit so massiv in die Selbstbestimmung und körperliche Integrität eines jeden Einzelnen eingreifen wie noch nie in der Geschichte. Die Demos sind sehr bunt und heterogen. Es überrascht wohl niemanden, dass Libertäre in der Minderheit sind. Dennoch hat die Fahne hier und jetzt ein großes Potenzial zur Vermehrung libertärer Ideen, einfach weil sie wahr sind. Auch die Gadsden flag markiert ein Kollektiv, nämlich alle Menschen, die diese natürlichen Regeln achten und zu befolgen gewillt sind.

Etliche Male wurde ich darauf angesprochen, wurde nach Bedeutung und Herkunft gefragt. Dabei habe ich mehrere Bekanntschaften geschlossen, einige orientieren sich nun bei den folgenden Demos daran und begeben sich in den Bann des libertären Banners. Allesamt waren die Menschen aufgeschlossen und zustimmend. Dort draußen schlummern mehr Freiheitsmenschen, mehr Vernunftmenschen, als wir uns träumen lassen. Helfen wir mit, sie aufzuwecken und ihren verwirrten Seelen Halt und neues wortwörtliches Selbstvertrauen zu geben. Auch wenn die Presse weiterhin schamlos über die Teilnehmerzahlen lügt, es werden immer mehr. Der Abzählreim zählt nicht mehr rückwärts. Soweit ich es überblicken konnte, war ich vor einem Monat noch der einzige Gadsden-Fahnenträger. Durch Zellteilung wurden wir schnell zwei, am letzten Wochenende wehten immerhin schon drei Klapperschlangen auf gelbem Grund im Hamburger Gegenwind. Wir schritten jedoch nicht voran, sondern folgten instinktiv einer anderen, uns seelenverwandten Freiheitsfahne. Weiße Lettern wehten auf schwarzem Grund: „’N Scheiß muss ich“. Eine saloppe Kurzform von Roland Baaders prägnantem Ausspruch: „Es gibt nur ein wahres Menschenrecht: das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.“ Das ist die Kernbotschaft der Gadsden flag.

Hunderttausende in deutschen Landen, Millionen weltweit sind jede Woche auf den Straßen. Noch ist ungewiss, ob sich die Brise der Wehrhaftigkeit zu einem Sturm entwickeln wird. Werden wir die Corona-Ketten sprengen oder uns sogar aller Fesseln entledigen können? Immerhin ist ein Anfang gemacht.

Nun heißt es, Flagge zu zeigen, und die Gadsden-Flagge ist die beste, die mir dazu einfällt. Zeigen wir ihnen endlich, dass wir uns ihrer Tritte erwehren! Zeigen wir ihnen tausend wehende Klapperschlangen, auf dass ihr Gift die unausweichliche Verwesung der Tyrannis beschleunige.