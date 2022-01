Hoffnungsvolle Lehren aus der pandemischen Mengenlehre Ein Staatsfeind spaziert (jetzt) selten allein

25. Januar 2022

Und: Je mehr Impfungen, desto weniger Geimpfte

von Johann A. Hellerich

dienstags um 6 Uhr

Erinnern Sie sich noch an Jens Spahn und seinen arithmetischen Fauxpas aus dem letzten Frühjahr? Der zum Gesundheitsminister mutierte Bankkaufmann erklärte im April 2021: „Wir haben jetzt jeden vierten Deutschen geimpft. Diese Woche wird es noch jeder fünfte werden.“ Während es der Mainstream weitestgehend totschwieg, erschallte hallendes Gelächter in den alternativen Medien. Seit Heinrich Lübke hatte man sich nicht mehr so kräftig die Schenkel über einen CDU-Politiker geklopft. Der letzte verbliebene Kabarettist sprang in tiefster Depression vom Hochhaus, und die Zahl der Genesenen stieg rückartig an. Lachen ist gesund. Die Pointe kommt jedoch mit fast einem Jahr Verspätung: Mit den jüngsten Regelungen des neuen Gesundheitsmisters, die er mit oder möglicherweise auch ohne Beteiligung der Landesgesundheitsminister ausgeheckt hat, drohen Spahns Rechenkünste nun wahr zu werden. Denn gemäß den Vorgaben des RKIs reichen zwei Spritzen des neuartigen, bedingt zugelassenen Gentherapeutikums nicht mehr, um landläufig als „geimpft“ zu gelten. Es müssen nun (zunächst) drei sein. Allenfalls mit zusätzlichem Test kann man sich noch Zutritt verschaffen. Aber bald schon sollen nur noch sogenannte Geboosterte, also willige Dauerkonsumenten des Jamba-Sparabos am sozialen Leben teilhaben dürfen. Weil aber alle vier „Impfstoffe“ zur Freude aller Pfizer-, Biontech-, Moderna-, AstraZeneca- und Johnson-&-Johnson–Aktionäre erstaunlich schnell ihre unverzichtbaren Wirkungen verlieren, wird empfohlen, sich drei Monate nach der letzten Spritze eine weitere Injektion verabreichen zu lassen. Wer das Abonnement nicht verlängert, gilt wieder als ungeimpft. Die zu Privilegien für Vollimmunisierte verschrumpelten Grundrechte, ihre Bedingungen und Verfallsfristen werden künftig vom RKI auf seiner Internetseite verlautbart. Schon bald wird man allenthalben Gesprächsfetzen solcherart aufschnappen: „Bist du noch geimpft?“ „Weiß ich gar nicht, muss ich noch googeln.“ Da ich trotz der schlimmsten Pandemie und ihrer absurden Auswüchse noch Hoffnung in einen rudimentär vorhandenen gesunden Menschenverstand habe, vermute ich, dass sich vermehrt Menschen weiterer Injektionen verweigern. Anstatt sich zu weiteren „Piksen“ nötigen zu lassen, gehen sie lieber spazieren. Jens Spahns mathematischer Offenbarungseid wird sich dann in eine Offenbarung verwandeln.

Dass die Führung es offenbar anders plant, zeigt eine andere jüngst veröffentlichte Zahl: Die deutsche Bundesregierung bestellte im Jahr 2021 rund 554 Millionen (!) Impfdosen. Das sind ungefähr sieben zusätzliche Spritzen pro Einwohner. Selbst wenn sich mithilfe eines flächendeckenden Impfzwanges alle Bewohner der Bundesrepublik Dystopia freiwillig für die Impfung entscheiden, wird ein Intervall von drei Monaten nicht ausreichen, das Zeug noch dieses Jahr unters Volk zu bringen, besser gesagt, ins Volk zu spritzen. Das schreit förmlich nach einer Infusionslösung, und vermutlich sind Investments in Hersteller von Tropfgeräten alsbald überproportional rentabel. In Sachen Impflicht sind indes drei weitere aktuelle Zahlen recht aufschlussreich. Im deutschen Bundestag sind Ende letzten Jahres dazu drei Petitionen eingereicht worden:

Petition 128004: Keine Covid-Impfpflicht für das Pflegepersonal vom 19. November2021

Petition 128564: Keine allgemeine Corona-Impfpflicht vom 6. Dezember 2021.

Petition 128211: Einführung einer Corona-Impfpflicht für alle vom 25. November 2021

Während die ersten beiden Petitionen mittlerweile jeweils über 100.000 Mitzeichner aktivieren konnten, überzeugt die letztgenannte mit der prägnanten Begründung: „Ein Großteil der Mitbürger in ganz Deutschland ist mittlerweile für eine Impfpflicht für alle!“ Dieser Großteil bestand am 23. Januar 2022, also nach fast zwei Monaten, immerhin aus 995 Mitpetitenten. Aktuelle Meinungsumfragen zeigen ein ähnliches Bild. Offensichtlich ist der gewöhnliche Michel doch nicht ganz so übergriffig anmaßend, wie die Diskussionen um Kimmich und Djokovic erscheinen ließen.

Es wäre sicherlich etwas naiv zu denken, dass solche Petitionen wirklich etwas ändern würden. Dafür fehlt mir der Glaube an das Gute im Bundestag und in der Regierung und im Bundespräsidenten und alledem. Seitdem ich Goethes Prometheus in der Schule auswendig lernte, habe ich so einen ungeheuerlichen ungehorsamen Tinnitus im Ohr. Lange wusste ich nicht, was genau es ist, wollte es vielleicht nicht wahrhaben. Unlängst hat mich der Chef unseres Inlandsgeheimdienstes, der Führer des Verfassungsschutzes Thomas Haldenwang aufgeklärt: Ich bin Staatsfeind!

Früher dachte ich jedoch, ich bin ganz allein mit meinen Zweifeln, meiner Ablehnung und Auflehnung gegenüber lächerlichen selbsternannten Autoritäten, mit meinem Unverständnis für selbstgewählte Unmündigkeit und das Sich-Ergeben in das vermeintliche Schicksal der Unselbständigkeit und wortwörtlichen Verantwortungslosigkeit. Nun gehe ich jede Woche mit Hunderten anderen Staatsfeinden im romantischen Kerzenlicht spazieren. Die 350.000 Spaziergänger vom letzten Montag in Deutschland, die Millionen Demonstranten am Wochenende weltweit sind natürlich (noch) nicht alle hartgesottene Staatsfeinde. Das klingt für einige auch so negativ und aggressiv. Es sind überwiegend unbefleckte, doch selbstbestimmte Freiheitsliebende. Sie haben einfach genug von den neuen dystopischen Ketten, mit denen sie gefesselt und ins Neue Normal der selbsternannten Eliten geführt werden sollen.

Und die Vorzeichen drehen sich um. Je mehr Impfwellen über das Land fegen, desto geringer wird die Anzahl der Geimpften. Die Teilmenge der diskriminierten Ungeimpften wird nun immer größer. Sie gesellen sich zu den Staatsfeinden auf der Straße. Ihr gesunder Menschenverstand ist frisch imprägniert, nicht zuletzt durch alternative Medien und die stetige Zusammenkunft mit Hunderten anderen wachen Geistern bei wärmendem Kerzenschein. Perfekt gewachst perlt jedwedes Framing an ihnen ab.

Ruhen wir jetzt nicht! Gießen wir weiter Öl in die Flamme und schüren wir fleißig das Feuer, auf dass sein Schein den Pfad in die Freiheit erhelle und sich das lichtscheue Pack der totalitären Wölfe den Pelz versenge.