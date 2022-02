Hintergründe zur Corona-Lüge Auf die Krise folgt deren Aufarbeitung

04. Februar 2022

Mögliche Ursprünge der Pandemie kommen ans Licht

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Fabio Vighi ist Professor für Kritische Theorie an der Universität Cardiff. Kürzlich hat er – unter anderem in „The Philosophical Salon“ – wiederholt die Hypothese aufgestellt, die pandemische Corona-Weltkrise mit ihren „Lockdowns“ und allen sonstigen wirtschaftsschädigenden Maßnahmen müsse wohl in ein international konzertiertes Szenario von Zentralbanken und ähnlichen Großakteuren eingeordnet werden. Der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich war demnach im Sommer des Jahres 2019 bewusst, dass die Finanzarchitektur der Welt wieder einmal wie nach der Lehman-Pleite 2008 an einem neuen Abgrund angekommen war. Um einen Kollaps zu vermeiden, eilten die Zentralbanker der Welt im August 2019 nach Jackson Hole in Wyoming zusammen, um zu besprechen, was zu tun sei. Da das System des Giralgeldes inzwischen bekanntermaßen Dimensionen angenommen hat, die schlechterdings nicht mehr durch traditionelle „Rettungsmaßnahmen“ wie Bailouts eingehegt werden können, sei man für die Zeit nach dem September 2019 auf eine andere Strategie verfallen: Man bremste die Realwirtschaft durch Pandemiemaßnahmen ein, um deren bevorstehende inflationsbedingte Überhitzung zu vermeiden. Um aber gleichzeitig nicht die zur Untätigkeit verdammten Bürger der Welt ohne Liquidität zu lassen, entschloss man sich, „direkt“ zu gehen, das heißt Bürgern und Staaten unmittelbar Zentralbankgeld ohne Zwischenschaltung von Geschäftsbanken in Gestalt von „Corona-Hilfszahlungen“ zuzuwenden. Kurz: Man ließ Helikopter kreisen, um „fiat money“ abzuwerfen. Die pandemischen Lockdowns seien demnach – so Vighis steile These – nicht von der Todesgefahr des neuartigen Virus erzwungen worden, sondern umgekehrt sei das SARS-CoV-2 nur allzu gerne zum Vorwand genommen worden, um weltweit koordiniert aktive Wirtschafts- und Finanzpolitik zu betreiben. Bei „allesaufdentisch“ erläuterte Vighi seine Überlegungen inzwischen auch dem fragenden Markus Antler. Es mag jeder selbst beurteilen, für wie plausibel oder abwegig er diese Gedanken hält.

Das Feld der Spekulationen über die wahren Hintergründe der Jahrtausendpandemie namens Corona wird nun auch von dem in Sankt Petersburg lebenden deutschen Journalisten Thomas Röper aufgegriffen. In seinem Buch „Inside Corona – Die Pandemie, das Netzwerk und die Hintermänner“ beschreibt Röper quellenmächtig ein sagenhaftes Zusammenspiel altbekannter Akteure bei der Vorbereitung und Durchführung der viralen Weltkrise. Grundlage seiner Darstellungen ist der Kontakt mit einem Unbekannten, der sich bei ihm gemeldet hatte und ihm die Kooperation bei der Recherche zur Sache anbot. Jener Unbekannte, der im Buch geheimnisvoll als „Mr. X“ bezeichnet wird, ist offenbar ein intimer Kenner pfiffiger Softwareprogramme, die – auf legaler Basis – offenliegende Interneterkenntnisse zu neuen Zusammenhängen ordnen können. Kurz: Die beiden gaben die Namen wesentlicher Akteure unserer aktuellen Corona-Pandemie in das Programm ein und wurden dann von diesem in Netzwerke geführt, die sich dem bloßen Auge sonst wohl kaum in dieser Deutlichkeit erschlossen hätten. Dem staunenden Leser wird erläutert, wie Menschen mit viel Geld – mit wirklich viel, viel Geld – es anstellen, keine Steuern zu zahlen, sondern auf dem Umweg über wohltätige Stiftungen das dann weiterhin ihrer Verfügung unterliegende Vermögen sogar noch vermehren. Kombiniert man dieses Geld mit sorgsam vernetzten Experten, entsteht wie von Geisterhand eine eigene Organisation aus Nichtregierungsorganisationen (Roland Baader hatte bekanntlich schon vor vielen Jahren erkannt, welchen fatalen Einfluss just diese „NGOs“ auf den Lauf der Welt nehmen würden). Gelingt es dann, diese weltweite Organisation zu Public-Private-Partnerships mit Staaten und Staatengemeinschaften zusammenzufügen, steht dem weiteren Wachstum des Konglomerates nichts mehr im Wege. Insbesondere können die Beteiligten dann den Versuch unternehmen, der ganzen Welt aus Steuergeldern eine bessere Gesundheit – beispielsweise durch Impfangebote – zu vermitteln. Thomas Röper führt den Leser in einen Kosmos der unvorstellbarsten Netzwerke. Es mag jeder selbst beurteilen, für wie plausibel oder abwegig er diese Gedanken hält.