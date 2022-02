Meuthen verlässt die AfD Der übliche Verschleiß von Bundessprechern …

01. Februar 2022

… und wie er möglicherweise in Zukunft vermieden werden könnte

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Zwei Paukenschläge haben die AfD vergangene Woche ins Gespräch und in die Schlagzeilen gebracht: zunächst Anfang der Woche ihr Vorschlag von Max Otte (CDU) als Kandidaten für das Bundespräsidentenamt, nachdem die CDU als größte Oppositionspartei (!) keinen eigenen Kandidaten gegen die Wiederwahl von SPD-Mann Steinmeier aufstellen wollte. Damit war der AfD ein genialer Schachzug gelungen, um die CDU als profillose wie personalschwache Partei der Sozialdemokratie vorzuführen, einmal ausnahmsweise Konflikte und Spaltungspotenzial beim Gegner zu säen, anstatt sich selbst damit beschäftigen zu müssen, und den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zu schwächen. Intern heftig gegen diesen Coup opponiert hatte ausgerechnet einer der beiden Bundessprecher, Prof. Dr. Jörg Meuthen. Dieser ist nun – sicher ohne kausalen Zusammenhang – am Freitag von seinem Amt als Bundessprecher zurückgetreten und hat auch gleich unter Absingen schmutziger Lieder die Partei verlassen – der zweite Paukenschlag. Sein Nachfolger hätte bereits im Dezember auf einem Parteitag gewählt werden sollen, auf dem er bereits nicht mehr hatte kandidieren wollen, doch der Parteitag wurde verschoben. Nun hat er seine Rolle vorzeitig beendet und folgt mit dem Parteiaustritt seinen Vorgängern Prof. Dr. Bernd Lucke und Dr. Frauke Petry.

Die AfD hat als einzige, stabil in den Parlamenten vertretene Partei in Deutschland keine Machtperspektive und nimmt dadurch eine Sonderrolle ein. Sie ist die parlamentarische Opposition zur informellen schwarzrotgrüngelben Einheitspartei, deren Plünderungs- und Entrechtungsaktivitäten sie aufzuzeigen und zu dokumentieren hat. Woran liegen die wiederkehrenden Brüche mit ihren Vorsitzenden?

Meuthen war 2015 auf dem Parteitag in Essen erstmalig zum Bundessprecher gewählt worden, neben Petry, die zuvor im Spaltungskampf gegen Lucke standfest geblieben war. Seither besteht die Parteispitze aus zwei Sprechern im Vorstand (zuvor waren es drei). Das damalige Spaltungsnarrativ war wie heute das der „Bürgerlichen“ gegen die „Nationalkonservativen“ – um dem Konflikt Namen zu geben, die natürlich nicht zutreffend sind. Lucke war es gelungen, sich als die Identifikationsfigur derjenigen in Szene zu setzen, deren Hauptantrieb für einen alternativen Politikansatz die Kritik an der Euro-Rettung und der Zentralbankpolitik war, während es Petry nach und nach gelungen war, Unterstützung durch ein breiteres Lager mit weitergehenden politischen Reformvorstellungen zu gewinnen, zu denen Luckes teilweise autokratischer Führungsstil nicht unbedingt passte. Luckes Position im Führungstrio des Bundesvorstands war angesichts seiner medialen Auftritte am stärksten. Während die Partei noch im Aufbau war und noch nicht zur breiten politischen Programmfindung gekommen war, richtete sich Luckes Blick bereits eher von außen auf die Partei (und auf sich selbst), um den Platz der AfD im Parteiensystem zu verorten und zu gestalten. Das hat glücklicherweise nicht funktioniert.

Nach der Niederlage Luckes im parteiinternen Führungskampf war der bundesweit noch wenig bekannte Volkswirtschaftsprofessor Meuthen eine ideale Ergänzung zu Petry, die mit breiter Unterstützung siegreich aus der Auseinandersetzung hervorgegangen war. Er nahm die Rolle an, den auf das volkwirtschaftliche und geldpolitische Themenfeld gerichteten Teil der Mitgliedschaft, der nicht aus Loyalität zur Person Lucke die Partei verlassen hatte, mitzunehmen. Mit feinem Instinkt versuchte er auch, die vom personellen Konflikt gerissenen Gräben in der Mitgliedschaft zu einem Ausgleich zu führen, und verstand die Chance zu nutzen, sich dadurch eine Anhängerschaft aufzubauen. Dabei ging er auch aktiv auf den eher nationalkonservativen „Flügel“ der Partei zu und griff dessen emotionale Stimmungslage auf. Als der Programmfindungsprozess in der Partei 2016 auf einem Mitgliederparteitag (!) unter Hunderten von Änderungsanträgen zur Verabschiedung des Parteiprogramms führte, erreichte die Verbundenheit innerhalb der Mitgliedschaft ihren Höhepunkt. Bis heute zehrt die Partei davon. Der Programmprozess von unten nach oben war eine ungeheure organisatorische Leistung der an ihm beteiligten Personen und angesichts der konstruktiven breiten Einbindung der Mitglieder ohne Beispiel in der Parteiengeschichte.

Es näherte sich das Bundestagswahljahr 2017. Meuthen war mittlerweile im Landtag von Baden-Württemberg angekommen – Petry war bereits seit 2014 Abgeordnete im Landtag von Sachsen und dadurch zunächst mit den besseren strukturellen Ressourcen ausgestattet. Als Meuthen aufgrund von Konflikten in seiner Fraktion in Bedrängnis geriet, war das medial präsentere Gesicht eindeutig Frauke Petry. Während ihr Blick ähnlich wie bei Lucke zuvor sich zunehmend auf strategische Überlegungen der Positionierung zwischen den anderen Parteien richtete, aber auch auf die Absicherung ihrer parteiinternen Machtposition, schien es ihr nicht ungelegen zu kommen, dass Meuthen mit eigenen Konflikten beschäftigt war; jedenfalls hatte man nicht unbedingt den Eindruck, dass sie an einer Stärkung ihres Sprecherpartners durch schnelle Konfliktbeilegung sonderlich interessiert war, um es vorsichtig zu formulieren. Letztlich war sie nicht in der Lage und vielleicht aus persönlichem Kalkül auch nur begrenzt willens, die zum Zwecke des Framings der Oppositionspartei stets medial präsenten und ausgebauten Konfliktnarrative zur AfD von den tatsächlich vorhandenen Konfliktlinien zu entkoppeln und zu versachlichen, sondern erlag, wie Lucke, der Versuchung der Selbstprofilierung gegen Teile der Partei, womit sie letztlich genauso scheiterte und daher nach der Bundestagswahl die Partei verließ.

Meuthen war es dagegen mittlerweile gelungen, den Konflikt in der Landtagsfraktion oberflächlich zu befrieden, wobei er nie den Rückhalt seines Landesverbandes – anders als auf Bundesebene – wiedergefunden hat. Als ein EU-Abgeordnetenmandat freigeworden war, flüchtete er als Nachrücker nach Brüssel, wo er auch für die nächste Wahl sicher auf die Liste kam, die ja auf Bundesebene aufgestellt wird. Für die Führung des Bundesverbands einer Partei ist ein Mandat in Brüssel allerdings keine optimale Verortung. Programmatisch geriet er dann auch mit der Partei in Konflikt, in der sich eine deutliche Mehrheit nicht nur für den Euro-, sondern nach und nach auch für einen EU-Austritt herausbildete. 2017 noch wurde er mit großer Mehrheit als Bundessprecher wiedergewählt, die nicht zuletzt durch die Unterstützung der dem „Flügel“ nahestehenden Delegierten so deutlich war. Doch dürfte ihm die Gefahr der Organisationskraft des „Flügels“ in der Parteistruktur bewusst geworden sein, während sich andererseits prominente Köpfe in der Bundestagsfraktion herausbildeten. 2019 war seine Wiederwahl noch sicher, sodass er mit mehr als sechs Jahren Amtszeit jetzt als bisher mit Abstand langjährigster Bundessprecher ausscheidet.

Seine aktuellen Interviews vom Wochenende weisen auf Parallelen zu den beiden vorangegangenen Brüchen hin – nicht zum ersten Mal weist Meuthen Teilen der Partei völlig unnötig Etikettierungen zu, die dem Framing der AfD durch das regierende Politkartell entspringen. Sein Ziel, die AfD „koalitionsfähig“ zu machen, wie er gegenüber der „Welt“ behauptet, klingt merkwürdig aus der Zeit gefallen, gibt es in relevanter Größe doch Partner allenfalls im rein hypothetischen Gedankenexperiment, mit denen sich jedoch kein Minimalkonsens an Vorstellungen von Recht und individueller Freiheit finden ließe. Schließlich arbeitet eine große Koalition von Regierungsparteien auf Bundes- und Landesebene gerade fleißig daran, die letzten Reste einer freiheitlichen Ordnung zugunsten einer gängelnden staatlichen Kommandowirtschaft zu beseitigen, in denen der Staat gar den Anspruch erhebt, über Injektionspläne für die Körper seiner Bürger beschließen zu dürfen.

Woher kommt also diese wiederkehrende Entfremdung der AfD-Bundessprecher von ihrer Partei und wie ließe sie sich in der Zukunft vermeiden? Nun, da ist zunächst festzustellen, dass mit der Festigung der AfD in den Parlamenten für eine Spitzenfunktion als Parteifunktionär nur noch Mandatsträger infrage kommen. Nur Vollzeitpolitiker können diese zeitraubenden Aufgaben übernehmen und verfügen gleichzeitig über die Vernetzung in der Partei. Sie haben ein Interesse an medialer Wahrnehmung und an prominenten Funktionen auch zur Absicherung der persönlichen politischen Karriere. Letzteres gilt allerdings gerade für die Bundessprecher nicht unbedingt, denn die Mandatsträgerkarriere wird eigentlich über den Landesverband abgesichert, da dort die wichtigen Listenaufstellungen erfolgen. Dessen sollte man sich bewusst sein, bevor man das Amt übernimmt: Die mit ihm verbundenen Konflikte gefährden die Karriere eher, als dass sie nützen. Und das ist ein entscheidender Punkt zur Wesensveränderung. Ein Spitzenmann der Partei kann innerhalb der Gewohnheiten des Politikmilieus nicht einfach in die zweite Reihe zurücktreten und weiter in der aktiven Politik bleiben. Er kann in den Ruhestand gehen, auf dass er gelegentlich von seinem Nachfolger zu freundlichen Reden eingeladen wird; doch dafür ist Meuthen nicht alt genug. Eine herkömmliche Lösung wäre ein gut dotierter Versorgungsposten – oder vielleicht auch eine echte Aufgabe bei entsprechender Kompetenz in einer politisch nahestehenden Wirtschaftsbranche oder auch einem Staatsbetrieb; für einen scheidenden AfD-Vorsitzenden jedoch auch keine Option, das wäre die CDU- oder SPD-Lösung in einer solchen Situation. Die AfD-Stiftung hat erfreulicherweise noch nicht das Niveau erreicht, solchen Zwecken dienen zu können. Angesichts des feindlichen Umfelds der AfD und der Logik des Machtkampfes gibt es in der Regel nur zwei Möglichkeiten: Entweder man bleibt erfolgreich in der Rolle des Vorsitzenden und setzt sich weiter durch, oder man bricht irgendwann mit der Partei, wenn die Position nicht mehr zu halten ist. Ich unterstelle keiner Person, dass es sich dabei um einen bewussten Weg handelt – es ist nur die logische Entwicklung.

Zudem ist die – überwiegend negative – Aufmerksamkeit, die man unter der ständigen medialen Präsenz erhält, eine ungeheure Dauerbelastung, von der auch das private Umfeld enorm betroffen ist. Das wirkt zurück. Die Person verändert sich und sieht die Dinge nach und nach anders, wird aber von vielen noch als die Person von früher wahrgenommen, was zu Dissonanzen führt. Der persönliche parteiinterne Machtkampf bekommt eine höhere Ebene, in der man sich in seiner Rolle als nicht oder schwer verzichtbar wahrnimmt – die nach dem Bruch erfolgenden Parteigründungen sind Ergebnis eines solchen egozentrischen Realitätsverlusts. Die unterschiedlichsten Erwartungen aus dem Parteiinneren werden von Leuten, die einem die Stange halten, herangetragen, denen man gerecht werden soll. Über die Zeit wachsen automatisch die Enttäuschungen – man kann die Rolle des Vorsitzenden nicht über viele Jahre hinweg einnehmen.

Wie könnte sich ein künftiger, nicht direkt vor der Rente stehender Bundesvorsitzender gegen diese Mechanismen ein Stück weit schützen, wie dem Bruch vorbeugen, der ja die eigene Arbeit im Ergebnis als Scheitern stehen lässt – alles andere als befriedigend für die investierte Lebenszeit und Leidenschaft? Aus den bisherigen Erfahrungen sollte jemand, der dieses Ende vermeiden möchte, sich bei Annahme des Amtes bewusst für eine begrenzte Amtsdauer entscheiden – zwei, maximal vier Jahre. So bliebe er in einer selbstbestimmten Rolle und könnte die Entfremdung verringern, die durch die Machtkämpfe vorangetrieben wird. Die moderierende Rolle, die so wichtig ist in der Sprecherfunktion, wäre leichter einzunehmen, wenn die persönliche Planung kompatibel mit dem Amt über dieses hinausginge. Warum nicht nach begrenzter Zeit im Amt gezielt und ohne Nötigung in eine Rolle in der zweiten Reihe gehen? – Es wäre ein alternativer Ansatz zu den politischen Gewohnheiten, der die Früchte der eigenen Arbeit besser für die Zukunft erhalten und die konfliktbedingten Reibungsverluste in der Partei reduzieren könnte. Ein Reifeprozess.

Meuthen zu AfD-Streit