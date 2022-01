Kritik an Impfpflicht in England Kittelregen an der Downing Street

31. Januar 2022

Trotz Aufhebung vieler Einschränkungen ist die Gefahr einer dystopischen Tyrannei auch in Großbritannien nicht gebannt

von Robert Grözinger

England lässt die meisten Corona-Maßnahmen fallen: Maskenpflicht, Testen, Abstandsregeln, Impfpass bei Großveranstaltungen und so weiter. Fast alles wird derzeit gekippt. Eine Maßnahme aber bleibt bisher: die Impfpflicht. Zwar gilt diese nicht flächendeckend, sondern bisher „nur“ im Pflegebereich. Ab 1. April aber nach bisherigen Plänen auch im staatlichen Gesundheitsgewerbe: Jeder Mitarbeiter dort muss ab diesem Datum doppelt geimpft sein. Hier aber zeigt sich, dass die Technokraten sich verkalkuliert haben könnten.

Denn der „National Health Service“ (NHS), das seit 1948 vergesellschaftete Gesundheitssystem, ist die heilige Kuh nicht nur der britischen Politik, sondern auch des modernen Selbstverständnisses des Landes. Der Leser erinnert sich vielleicht an die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London 2012. Dort leuchtete plötzlich in Riesenlettern mitten im Stadion das blau-weiße „NHS“-Logo auf. Schätzungsweise zehn Prozent der etwa 1,7 Millionen Mitarbeiter haben bis jetzt die Impfung verweigert. Darunter etwa 100.000 Ärzte und Krankenpfleger. Eine Minderheit zwar, aber eine, dessen massenhafter Abgang den typisch für sozialistische Systeme immer am Rande des Zusammenbruchs operierenden Gesundheitssektor in die Knie zwingen würde. Sehr viele dieser Mitarbeiter meinen es offenbar ernst mit dieser Drohung. Das ist insbesondere seit dem Brexit ein echtes Problem, denn ohne den reibungslosen Zustrom von – realen – Fachkräften aus der EU wäre ein Verlust von einem Zehntel der medizinischen Arbeitskräfte nichts weniger als eine Katastrophe für das englische Gesundheitswesen.

Auf den Umstand und das Ausmaß dieser Verweigerung wurde das breite Publikum erstmals aufmerksam, als Sky News Anfang Januar eine kurze Unterhaltung in einem Londoner Krankenhaus ausstrahlte – siehe unten verlinktes Video Nummer eins. Kein Geringerer als der Gesundheitsminister Sajid Javid war zu Besuch. Man sieht ihn, wie er eine Gruppe von Krankenschwestern fragt, was sie von der geplanten Impfpflicht in ihrem Gewerbe halten. Die Körpersprache der Frauen ist deutlich und erinnert den Autor dieser Zeilen stark an eine Szene, die er 1989 vom Westen schauend im DDR-Fernsehen mitbekam, als der frisch gebackene neue Staatsratsvorsitzende Egon Krenz in einem Betrieb ein paar Werktätige fragte, wo an ihrem Arbeitsplatz der Schuh drücke.

Genau wie damals die Arbeiter schauen die im englischen Krankenhaus Angesprochenen zunächst betreten zu Boden oder sich gegenseitig an. Dann aber meldet sich aus dem Off ein Arzt, ein Anästhesist namens Steven James. Er sagt dem Politiker, dass er nicht geimpft sei und nicht geimpft werden wolle, dass er an Corona Erkrankte gepflegt habe, selbst infiziert worden sei und seither Antikörper habe. Dass er jung und gesund sei und daher die Impfung nicht brauche, erst recht nicht seit Omicron. Dass der Booster nicht lange wirke und er nicht einsehe, warum er ständig neu geimpft werden müsse. Die Antwort des überrumpelt wirkenden Ministers spricht Bände: „Das ist Ihre Meinung“, sagt er und wendet sich hoffnungsvoll wieder den Krankenschwestern zu: „Hat jemand eine andere?“ Die aber schweigen weiter, und so muss sich Javid wohl oder übel weiter mit dem Arzt unterhalten, der vom Politiker zu hören bekommt, dass er „den Experten“ vertraut.

Seither hat James mehrfach in Interviews, unter anderem im Hauptstromsender ITV, klargestellt, dass er die Impfung für Alte und Kranke für sinnvoll hält. Er selbst aber wolle das Risiko einer Impfung nicht eingehen und eher seinen Job aufgeben. Viele seiner Kollegen sehen das offenbar ähnlich, denn zwei Wochen später, am 22. Januar, fand in London eine Großdemonstration gegen die NHS-Impfpflicht statt. An der Downing Street schmissen aus einem wütenden Pulk heraus Hunderte von Teilnehmern sehr medienwirksam ihre gebrauchten Kittel über die Polizeiabsperrung – siehe unten verlinktes Video Nummer zwei.

In den Kommentarspalten unter Berichten über diesen und ähnliche Vorgänge erfährt man nebenbei, dass die Impfpflicht offenbar auch für NHS-Zulieferer gelten soll: Handwerker, Bewirtungs-, Raumpflegepersonal und so weiter. Bei der Impfpflicht macht die Regierung bisher nicht nur keinen Rückzieher, sondern will sie offenbar inoffiziell durch die Hintertür nach und nach in allen Wirtschaftssparten durchsetzen.

Möglicherweise aber hat sie die Rechnung ohne den Status des NHS als heilige Kuh gemacht. Sie meinte wohl, die große Mehrheit der Bevölkerung werde schon „verstehen“, dass gerade im Gesundheitswesen jeder geimpft zu sein habe. Falsch gedacht. Denn was Glaubwürdigkeit betrifft, sind NHS-Ärzte und Krankenpfleger, auch wenn sie die Impfung für sich ablehnen, gegenüber Politikern klar im Vorteil. Da können diese noch so über „Experten“ schwadronieren. Was Gesundheit betrifft, sind Ärzte für John und Jane Normalengländer ebenso Experten. Von einer Art zumal, die sie aus eigenem Erleben kennen und verstehen.

Vor Kurzem hat sich sogar Nigel Farage dieser Sache angenommen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Auch nach dem EU-Referendum gelang und gelingt es „Mr. Brexit“ immer wieder, Themen in die öffentliche Diskussion zu bringen oder voranzutreiben, die das Establishment gerne unter den Teppich kehren würde. Zuletzt war es der zunehmende Strom an illegaler Einwanderung mittels einer Armada an Schlauchbooten über den Ärmelkanal.

Enttäuschend für viele Freiheitsfreunde war zunächst, dass selbst Farage sich doppelt impfen ließ. Wenn man aber bedenkt, dass der bald 58-jährige Starkraucher und Freund des Alkohols vor vielen Jahren an Hodenkrebs erkrankt war und noch heute an den Folgen eines Autounfalls und eines Flugzeugabsturzes leidet, ist der Schritt aus persönlicher Sicht zumindest verständlich. Schon vor Wochen verkündete er jedoch, sich „bisher“ dem Booster verweigert zu haben, weil ihm dieser angesichts des milden Verlaufs der Omikron-Variante unnötig erscheint, zumal jetzt bekannt ist, dass der Piks weder vor Ansteckung noch vor Weitergabe des Virus schützt.

Nun hat sich Farage eindeutig auch gegen jede Impfpflicht ausgesprochen. In seiner fünfmal pro Woche ausgestrahlten einstündigen Sendung bei der neuen konservativen TV-Plattform „GBNews“ interviewte er vor Kurzem den Impfverweigerer Dr. James – siehe unten verlinktes Video Nummer drei. Inzwischen gibt es inoffizielle Verlautbarungen aus dem Umfeld der Regierung, dass der Stichtag der NHS-Pflichtimpfung „verschoben“ werden könnte.

Ist England damit die Insel der selig Ungeimpften? Keineswegs. Mit den Lockerungen will sich die Johnson-Regierung Zustimmung erkaufen, nachdem sie wegen der Affäre um den Lockdown brechende Bürofeiern in der Downing Street in ernste Schwierigkeiten geraten ist. Auch eine tatsächliche Verschiebung des Impfpflichtdatums geschähe wohl hauptsächlich aus diesem Grund. Außerdem hält diese oder eine nachfolgende Regierung prinzipiell nichts davon ab, im Handumdrehen einen neuen Lockdown oder andere Boshaftigkeiten dieser Art zu verordnen. Sie hätte so gut wie alle Hauptstrommedien uneingeschränkt auf ihrer Seite. Medien, die sich dieser Tage nicht scheuen, Artikel über angeblich „impfskeptische“ Corona-Tote zu bringen, die, das erfährt man erst im Kleingedruckten, „erst wenige Tage“ vor dem Tod geimpft wurden, das Vakzin daher leider, leider noch nicht vollständig wirksam habe sein können; dabei die Möglichkeit, dass das Opfer vielleicht an der Impfung selbst gestorben sein könnte, nicht einmal im Ansatz diskutieren.

Wie in Deutschland und anderswo gibt es auch in England eine starke angstgetriebene und propagandistisch um ihre Denkfähigkeit gebrachte proto-faschistische Minderheit, denen „solidarische“ Einschränkungen des öffentlichen Lebens und Eingriffe in die Privatsphäre nie stark genug sein können. Der Umgang mit der Bürofeieraffäre ist ein Beispiel dafür. Viele regen sich öffentlich darüber auf, dass Johnson und der Mitarbeiterstab die „eigenen Regeln“ nicht eingehalten haben, während andere, für das gute Gefühl, beim Kampf gegen die „Pandemie“ ein hohes Opfer gebracht zu haben, auf einen letzten Besuch bei der kranken Oma, auf eine Hochzeit oder wichtige Geburtstagsfeier verzichteten oder die geistige Gesundheit ihrer Kinder gefährdeten. Kaum einer kommt auf den Gedanken, dass die Leute in der Downing Street, die nun wahrlich an den besten Informationsquellen sitzen, offenbar wenig Angst vor dem Virus gehabt zu haben scheinen. Und das, obwohl Johnson selbst am Anfang der Krise an Corona erkrankt auf der Intensivstation lag.

Die Labour-Partei, deren Umfragewerte derzeit großartig sind, steht Gewehr bei Fuß, um genau diese Klientel zu bedienen, sollte es zu Neuwahlen kommen. Getreu ihrer sozialistischen Weltanschauung sei immer auf die – staatlich vergüteten – „Experten“ zu hören. Die Labour-geführte Regionalregierung in Wales macht es vor. Der dortige Regierungschef Mark Drakeford knurrte kürzlich über „konservative Politiker, die das Gefühl der individuellen Freiheit über alles andere stellen“, während „wir in Wales eher kollektiven Vorgehensweisen den Vorzug geben“. Ähnlich ist auch die Grundeinstellung der regierenden linksnationalistischen Separatisten in Schottland, wo, wie in Wales, Maskenpflicht und Abstandsregeln vorerst beibehalten werden.

Aber auch von einem Weiterbestand der Regierung von Boris Johnson ist nichts Substanzielles in Richtung Freiheit zu erwarten. „Er verfolgt eine Politik der grünen Askese mit dem Eifer eines Konvertiten. Im Kulturkrieg, wo er hätte aufräumen können, hat er sich verfranst“, schreibt Tom Slater im Online-Magazin „Spiked“ zutreffend über den britischen Regierungschef. Selbst wenn Johnson nicht durch Labour, sondern durch jemandem aus den eigenen Reihen ersetzt wird, könnte es schnell wieder zu Verschärfungen der Corona-Maßnahmen kommen.

Den tieferen Grund dafür, dass angebliche Konservative, sogar solche mit offenkundig libertären Neigungen wie Johnson, eine immer linkere und tyrannischere Politik betreiben, hat Peter Hitchens messerscharf erkannt. Der Journalist und Autor, der bis Anfang der 1980er Jahre linksradikal war, sich aber dann dem christlichen Glauben zuwandte und heute ein konservativer Kommentator ist, schrieb im „Sunday Mail“ vor einer Woche, weshalb die Regierung sich selbst mit ihrer sattelfesten Mehrheit von 80 Sitzen im Parlament nicht traut, die stramm linksgewirkte, „woke“ BBC zu reformieren: „Einer der vielen Gründe, warum die Konservativen sich nicht mit der Corporation anlegen wollen, ist, dass sie ihren Wiederaufstieg im Jahr 2010 der BBC zu verdanken haben. Die BBC entschied, dass David Cameron Tony Blairs Revolution akzeptiert hatte und sie nicht rückgängig machen würde. Danach wurde die Konservative Partei zum ersten Mal seit Jahrzehnten von den BBC-Nachrichten, -Analysen und -Kommentaren fair behandelt. In allen wichtigen Fragen – Zerschlagung des Landes, sexuelle Revolution, Zerstörung der Bildung im Namen von Gleichheit und Diversität – ist die Partei der Konservativen auf der Seite des Blairismus geblieben.“

Die technokratische elitäre Linke, das sind vor allem ehemalige Trotzkisten, hat in England wie auch anderswo im Westen die strategischen Höhen der Narrativsetzung gekapert: Medien, Unterhaltung, Bildung. Außerdem die Beamtenschaft, die der Regierung zuarbeitenden Institutionen und natürlich den zentralen Baustein ihrer Weltbeherrschungspläne, das Geldwesen. An einem durch den Brexit ermutigten England hat sie zwar mehr zu kauen, als sie erwartete, mehr jedenfalls als derzeit in Deutschland oder Österreich. Aber ob sie sich daran die Zähne ausbeißen wird, ist noch nicht erwiesen.

