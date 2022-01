Illusion und Realität Das ganze Dilemma der „Liberal-Konservativen“

26. Januar 2022

Zur Präsidentschaftskandidatur von Max Otte

von Martin Moczarski

Die von mir sonst hochgeschätzte Vera Lengsfeld schrieb zu den Vorgängen rund um die Präsidentschaftskandidatur von Max Otte bereits gestern einen Blogbeitrag, der nach meinem Dafürhalten das ganze Dilemma des „liberal-konservativen“ Bürgertums, unfreiwillig offenbarend, zutage trägt. Der entsprechende Beitrag ist unter diesem Artikel verlinkt, ich möchte an dieser Stelle nur einen Satz daraus zitieren: „Nach wie vor wird eine Kraft gebraucht, die es sich zur Aufgabe macht, die CDU zu ihrem bürgerlichen Kern zurückzuführen.“

Ich frage mich, wie man sich nach 16 Jahren Merkel immer noch der Illusion hingeben kann, es gäbe so etwas wie ein „Zurück“. Die CDU hat, insbesondere in den letzten 16 Jahren, ein beispielloses Zerstörungswerk an den bürgerlichen Grundfesten dieser Republik vollzogen. Max Otte hat das Unaussprechliche ausgesprochen: „Merkel war durch und durch DDR.“ Und genau das ist es, was Merkel, was die CDU aus dieser Republik gemacht hat. Nach dem Corona-Regime, nach der Kassierung aller Grund- und Menschenrechte im Zuge dieser „Pandemie“ werden wir übergehen in den Öko-Sozialismus und damit die feuchten Träume aller linksgrünen Freiheitsverachter wahr werden lassen. Die Basis dafür hat die Merkel-CDU gelegt. Dem entgegenzutreten, hieße für die CDU, mit allem zu brechen, was sie in den letzten 16 Jahren angerichtet hat. Wie soll das gelingen? Durch das Schmuddelkind Werteunion? Mit einem Merz an der Spitze der CDU? Lächerlich. Der schippert auf derselben woken Klima-Titanic wie die amtierende Regierung.

Höcke ist nicht das Problem, die AfD ist nicht das Problem, Max Otte ist nicht das Problem. Das Problem sind die zahllosen „Liberal-Konservativen“, die nicht begreifen wollen, dass der Feind links steht, und zwar sehr weit links und nebenbei die eigenen Reihen fast vollständig infiltriert hat.

Die SPD, die Grünen, die Linken, die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten und ihr Personal: Sie alle sind Gegner, die man politisch zu bekämpfen hat. Man versucht nicht krampfhaft, sich diesen Gestalten anzudienen, Gemeinsamkeiten zu finden, es ihnen recht zu machen, sich bei ihnen beliebt zu machen.

Und ja, man sollte seitens der „Liberal-Konservativen“, auch wenn es unendlich schwerfällt, endlich zur Kenntnis nehmen, dass dieser Kampf gegen links ohne die AfD nicht zu gewinnen ist. Und das sage ich als Zaungast, der dieser „demokratischen Schmierenkomödie“ rein gar nichts abgewinnen kann.

Vera Lengsfeld – „Das Zerstörungswerk von Max Otte“