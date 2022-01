Freiheit oder Sklaverei? Die Verteidigung der Grundlagen der Zivilisation

25. Januar 2022

Das Eigentum am eigenen Körper ist nicht verhandelbar!

von Christian Paulwitz



Derzeit präsentiert die politische Klasse ihre ganze moralische Verkommenheit bei der Beschwichtigung, bei der von ihr postulierten „Impfpflicht“ handele es sich nicht um einen Impfzwang, weil er nicht mit physischer Gewalt durchgesetzt werden solle. Eine nur kurze Suche im Internet liefert eine juristische Definition: „Mit Zwang ist eine Form eines menschlichen Einflusses gemeint, der zu einer Unfreiheit, einer Freiheitsbeschränkung oder -beraubung führt.“– Genau das ist es auch, was jeder normale Mensch unter „Zwang“ versteht und was allerdings nun einmal auch das Tagwerk der Politik ist. Sie merkt es gar nicht mehr. So dreht es sich in diesen Tagen um den großen Zivilisationsbruch, der im Dezember im Bundestag eingeleitet wurde und sich nun in einer schwebenden Entscheidungsphase vor der geplanten Durchsetzung befindet. Die sogenannte „Impfpflicht“ ist der erpresserische Zwang zunächst gegen Personen, die im Gesundheitssektor arbeiten, ihren Körper dem Staat zur Injektion von Substanzen zur Verfügung stellen zu müssen, die in einem bürokratischen, von Inkompetenz und Sonderinteressen beeinflussten Entscheidungsprozess dazu ausersehen werden. Es ist nun für alle Menschen mit einem Rest von Freiheitssinn endgültig die Zeit gekommen, der Barbarei entgegenzutreten, will man nicht irgendwann frei nach Martin Niemöller rückblickend sinnieren: Als man die Soldaten dazu gezwungen hat, ihre Körper dem Injektionsplan des Staates zur Verfügung zu stellen, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Soldat. Als man das medizinische Personal gezwungen hat, habe ich weiter geschwiegen, denn ich arbeitete ja nicht im Gesundheitssektor. Als man die Lehrer in den Injektionsplan gezwungen hat, habe ich dazu nichts gesagt, denn ich war ja kein Lehrer. Als man schließlich uns andere gezwungen hat, wussten wir nicht mehr, warum ausgerechnet wir uns nicht dem Plan unterwerfen sollten, der mittlerweile zahllose Substanzen in immer kürzeren Taktraten umfasst.

Ein Blick nach Österreich zeigt den ganzen totalitären Wahnsinn, zu dem die politische Kaste in der Lage ist. Dort soll der Gesundheitsminister Substanzen und Taktrate für den Injektionsplan per Verordnung festlegen, nachdem er sich diese vom „Nationalen Impfgremium“ empfehlen lässt – korrekt müsste er wohl „Impf-Rat“ heißen, wie auch das deutsche Spiegelgremium, die „Ständige Impfkommission“. Diese hat sich mittlerweile den Ruf erworben, ihre Haltung alle paar Wochen den Wünschen der Politik anzupassen. Niemand wundert sich mehr.

Das Wort vom Zivilisationsbruch ist nicht etwa übertrieben. Unsere abendländische Zivilisation basiert auf der Freiheit des Individuums. Es ist tatsächlich ein auf die Antike zurückgehender europäischer Wert, bevor die EU-Technokraten aus „Werten“ eine Geschwätzphrase bildeten und sich an den umfassenden Abbau individueller Freiheit machten. Roland Baader schrieb: „Persönliche Freiheit kann nur bestehen, wenn die individuellen Verfügungsrechte über die eigene Person und das persönliche Eigentum durch das Recht geschützt sind.“ Alle Freiheitsrechte sind Eigentumsrechte, und Eigentum besteht nur an dem tatsächlich, worüber wir verfügen dürfen. Der Ausgangspunkt jedes Eigentumsrechts ist das Selbsteigentum an der eigenen Person. Wir können dieses Verfügungsrecht an uns selbst freiwillig einschränken, indem wir uns selbst verpflichten, zum Beispiel unsere Arbeitskraft für eine Gegenleistung zur Verfügung stellen oder unsere Unterstützung unentgeltlich Menschen zuwenden, zu denen wir einen sozialen Bezug haben. Dies geschieht jedoch in freiwilliger Kooperation; wo wir dazu gezwungen werden, unseren Körper für einen Eingriff zur Verfügung zu stellen, wird uns das Selbsteigentum aberkannt und uns nur mehr ein Sklavenstatus zugebilligt.

Die europäische Rechtstradition kennt Grund- und Menschenrechte nur als Individualrechte. Das Konzept eines Kollektivrechts, das durch den Staat durchgesetzt werden müsse, ist ein sozialistisches Konstrukt zur Zerstörung des Rechts an sich. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit konnte von seiner erstmaligen Formulierung an nie als etwas anderes sinnvoll verstanden werden als ein Abwehrrecht des Individuums gegen die Übergriffigkeit des Staates. Wenn eine sich selbst als liberal bezeichnende Partei sich nun mit in den Reigen derer einordnet, die daraus ein Recht des Staates zur Übergriffigkeit gegen das Individuum formulieren, so bedeutet das nicht, dass man darüber aus liberaler Sicht unterschiedlicher Auffassung sein könnte. Es bedeutet nur, dass die FDP von heute eben auch nur eine korrupte Bande von Sozialisten ist, die sich im Bunde mit zwei anderen sozialistischen Parteien sichtlich wohlfühlt.

Die Standpunkte, wie weit der Staat in die Eigentumsrechte durch Steuern und Vorschriften eingreifen dürfe, umfassen unter Liberalen und Konservativen ein weites Spektrum der Abstufungen. Wir können diese Diskussionen bis auf Weiteres vertagen, denn in einem sollten wir uns von der libertären bis zur etatistisch-konservativen Haltung doch wohl einig sein: Ein genereller Eingriff in die körperliche Integrität des Individuums durch den Staat widerspricht unserem auf dem freien Willen und der Eigenverantwortung gegründeten Menschenbild und ist unbedingt abzulehnen. Sie ist per se Unrecht, ohne dass der objektive Nutzen oder Schaden eines solchen Eingriffs eine Rolle spielt, weder individuell noch statistisch. Wir müssen dem Unrecht daher aus ethischen Gründen wie auch aus eigenem Interesse gemeinsam entgegentreten, unabhängig davon, ob wir einen solchen Eingriff für uns individuell als schädlich oder nützlich ansehen. Wie das geht? – Entscheiden Sie selbst über Ihren individuellen Nutzen einer Injektion in Ihren Körper und handeln Sie entsprechend. Aber egal, ob Sie sich dafür oder dagegen entscheiden: Es ist Ihre Privatsache und geht den Staat nichts an. Lassen Sie sich nicht erpressen, um eine Sonderbehandlung durch den Staat zu erhalten – zumindest solange Sie es irgendwie schaffen. Wenn Sie eine Injektion annehmen, weil Sie von einem medizinischen Nutzen für sich ausgehen, so nutzen Sie Ihre Freiheit, dafür vom Staat gewährte Bequemlichkeiten nicht anzunehmen. So bewahren Sie Ihre Würde – oder gewinnen sie wieder zurück. Wer einem Erpresser nachgibt, gewinnt keine Freiheit, sondern macht den Erpresser stark: mit allen Konsequenzen für die Zukunft.

