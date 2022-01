Einbiegen auf die Zielgerade Die Proteste gehen so lange weiter, bis die Regierung zurückgetreten ist

24. Januar 2022

Warum wir alle diese Chance ergreifen müssen

von Volker Boelsch

Ich muss zugeben: Ich bin eigentlich kein Typ, der demonstrieren geht. Ich habe die 80er Jahre vollständig durchlebt, ohne auch nur an einem einzigen Protest teilzunehmen. Gelegenheiten hätte es genug gegeben: Atomkraft, Frieden, Startbahn West, Castor-Transporte, Pershing II, Abi-Reform, Franz Josef Strauß und Ronald Reagan – für den Protest-Wanderzirkus-Touristen gab es ständig etwas Neues. Die erste Demo meines Lebens war, September 2020 an den Protesten gegen die Beschneidung der Grundrechte teilzunehmen.

Meiner Beobachtung nach wurde durch die Proteste der 80er rein gar nichts erreicht. Die Startbahn West wurde wie geplant gebaut, ist seit 1984 in Betrieb, und nicht nur Langstrecken-Luisa Neubauer freut sich über die erweiterten Kapazitäten des Frankfurter Flughafens. Als das Verwaltungsgericht Freiburg im Jahr 1977 einen Baustopp für das in Planung befindliche AKW Wyhl am Kaiserstuhl verhängte, verbuchten Protestler deutschlandweit dies (fälschlicherweise) als Sieg der Anti-Atomkraft-Bewegung – ansonsten war bis zum überhasteten Kanzlerbefehl von Frau Merkel die Kernkraft in Deutschland ein gern genutzter Stützpfeiler bei der Stromversorgung (und ist es überall sonst auf der Welt auch heute noch). Franz Josef Strauß würde der heutigen Politik außerordentlich guttun, wie Politikkenner einmütig befinden, und Ronald Reagan blieb bis zum Ende seiner zweiten Legislaturperiode unumstritten im Amt – heute gilt er als einer der besten Präsidenten, den das Land je hatte.

Im aktuellen Corona-Chaos ist die Situation in Bezug auf Demonstrationen jedoch eine andere. Die deutsche Regierung hat sich heillos verrannt, und einen Ausweg gibt es nicht. Länder wie Israel, Japan oder Großbritannien heben gerade die letzten einschränkenden Maßnahmen auf. Sie haben den – bei ernstzunehmenden Virologen ohnehin unumstrittenen – Vorgang verstanden, bei dem eine harmlose Virenvariante ohne große Gefahren für flächendeckende natürliche Abwehrkräfte bei der Bevölkerung sorgt. Unsere Politiker könnten es ihnen gleichtun, und wir alle würden binnen wenigen Tagen wieder ein normales Leben führen. Mit dem Geifer der Ideologie in den Mundwinkeln treiben uns die Herren (und Damen) in Berlin stattdessen immer weiter in den Sumpf.

Ob jetzt Markus Söder in Bayern oder Peter Tschentscher in Hamburg: In infamer Weise wird über die tatsächliche gesundheitliche Situation im Lande gelogen, aber sinnvoll zu handeln fällt ihnen nicht ein. So wurden in Hamburg und Bayern in großer Zahl Krankenhausinsassen ohne bekannten Impfstatus bei der Zählung den „Ungeimpften“ zugeschlagen, um damit das Narrativ zu verbreiten, Bürger ohne Impfschutz seien für eine Überfüllung der Krankenhäuser verantwortlich. Statt also real existierende Hilfe bei den tatsächlich bestehenden Problemen zu leisten, wird ein Märchen zusammenkonstruiert, nur damit eine Handvoll Platinum Members im Viagra-Club weiter ihre feuchten Napoleon-Regententräume ausleben können.

Mit immer noch kruderen Maßnahmen wird folglich das Volk täglich neu gegängelt. Doch jetzt dreht sich der Wind, und jeder kann es sehen.

Hatte sich der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn in der Vergangenheit öfter schon als Hardliner geriert, der sich auch gerne mal im Ton vergreift, sieht er sich jetzt mit der Tatsache konfrontiert, dass 6.000 bis 7.000 wahlberechtigte Demonstranten, die allsamstäglich auf der Straße sind, seine Wiederwahl beim nächsten Urnengang effektiv werden verhindern können. Prompt schlug er im letzten Interview moderate Töne an, bezeichnete die Proteste sogar als Teil der gelebten Demokratie.

Malte Wendt, der an der Organisation der Demos in Freiburg maßgeblich beteiligt ist, lässt sich davon nicht täuschen. Auf die Frage, ob es auch am nächsten Samstag wieder eine Demo gebe, sagte er nüchtern, dass die Proteste so lange weitergehen werden, bis die Verantwortlichen in der Regierung zurücktreten. Damit hat er die Axt an die Stühle der Abgeordneten gelegt, denn leider ist auf die Opposition nicht mehr zu hoffen, die längst zu weiten Teilen nach der rot-gelb-grünen Pfeife tanzt.

Für freiheitsliebende Demokraten könnte dies aber das letzte Mittel überhaupt sein, unser Land wieder in eine parlamentarische Republik zurückzuführen. Deshalb gehen wir Freiburger jede Woche auf die Straße, deshalb laden wir Freunde und Bekannte ein, mitzukommen, und deshalb sind wir nicht mehr verschämt oder zögerlich, sondern demonstrieren, für jedermann sichtbar, mit vor Stolz geschwellter Brust.

Die Wirkung ist allerorten sichtbar. Mein geschätzter Kollege Oliver Gorus hat darüber mehrfach ausführlich hier im Magazin berichtet. Deshalb geht mein Ruf an alle Organisatoren: Sagt es euren Mitarbeitern, sagt es den Demonstranten, und schreibt es in jeder Stellungnahme: Solange noch einer im aus Steuergeldern alimentierten Ministerstuhl sitzt, gehen wir auf die Straße. Und zwar jede Woche mehr von uns.