Neue Corona-Schutzregeln im Bundestag Pinguine im Parlament

24. Januar 2022

Deutschlands neue Übermenschen beenden die repräsentative Demokratie

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Das absurde Schauspiel deutscher Parlamentarier, die mit großer Mehrheit ihre eigene Verhohnepipelung feiern, indem sie sich Regeln geben, die ihren Status als Handpuppen und Witzfiguren optisch verstärken, schreit nach einer rationalen Erklärung.

Eine Erklärung ist rein politisch: Die neuen Corona-Schutzregeln im Bundestag schließen Ungeimpfte von den Sitzungen aus – außer, sie stellen sich selbst an den Pranger, indem sie der gnädigst erteilten Ausnahmeregelung Folge leisten und von der Tribüne aus sprechen. Damit soll vor allem die AfD getroffen werden. Dass dadurch auch etwa 20 Prozent der erwachsenen Bevölkerung grundgesetzwidrig und unter Applaus der „neunormalen“ Medien von der demokratischen Repräsentation ausgeschlossen sind, stört die Machthaber nicht im Geringsten. Damit haben sie den Rubikon zur Hybris, zum Hochmut, auf den der Fall unweigerlich folgt, überschritten.

Eine andere Erklärung geht tiefer. Optisch wurde dieser Schritt durch eine Begleitmaßnahme angereichert, die unterstreicht, dass die Angst nicht vor dem Virus, sondern vor der Fähigkeit und Möglichkeit, eigenständig und rational zu denken, der wirkliche Antrieb dieser neuen Regeln war. Der Zwang, dass alle Teilnehmer an Sitzungen im Reichstagsgebäude eine bestimmte gleichartige Maske zu tragen haben, ist der vorläufige Gipfel der neuen kollektivistischen Symbolik. Dass selbst diese FFP2-Masken viel zu unzureichend vor der Verbreitung luftübertragener Winzpartikel wie Viren schützen, um eine solche Pflicht zu rechtfertigen, ist wohlbekannt. Trotzdem scheint jetzt das „dem deutschen Volke“ gewidmete Parlament phänomenologisch von einem Schwarm Pinguinen bevölkert zu sein.

Diese massenhafte plötzliche Gestaltwandlung im Bundestag erinnert an die Evolution. Mit dem einzigen Unterschied nur, dass diese Wandlung bewusst geschah. Die selbst auferlegte Mutation der öffentlichen Darstellung unserer Volksvertreter vermittelt eine Botschaft. Eine ganz andere als die oberflächliche Vorbildfunktion. Eine, die mit dem Darwinismus zu tun hat, die schon immer mehr als eine Wissenschaft war. Er ist für moderne, das heißt im Extremfall totalitäre Politik die Grundlage eines unverzichtbaren Glaubensbekenntnisses.

Dieses Glaubensbekenntnis lautet ungefähr so: Die Welt ist das Produkt puren Zufalls. Absichts- und richtungslos, also irrational, entwickelte sich das Universum aus dem Urknall, bis irgendwie, irgendwo, irgendwann Leben entstand. Absichts- und richtungslos, also irrational, entwickelte sich das Leben, bis eines Tages auf der Erde Menschen entstanden. Diese Zweibeiner entdeckten, dass sie die Welt umgestalten können, wenn sie, rational denkend, vorausschauend planen. Diese Fähigkeit war plötzlich aus dem Nichts entstanden, wie die Welt selbst. Das rationale Denken dient dem Fortschritt zu einem besseren, angenehmeren Leben. Das berechtigt den Menschen, alles Irrationale zu verdrängen und auszumerzen. Was rational ist und was nicht, entscheidet der, der die Macht hat – abgeleitet vom Prinzip des Überlebens des Stärkeren. Das rationale Denken berechtigt den Menschen ferner, sich zum Steuermann der – irrationalen – Evolution aufzuschwingen. Auch der eigenen. Auf diese Weise kann sogar die Evolution evolvieren und wird so für den Menschen zu einem Instrument der totalen Weltbeherrschung. Und mit Welt meinen wir Weltraum, also nicht nur die Erde. Wer nicht mitmachen will bei diesem großen Projekt, der fällt halt den neu ausgerichteten Evolutionsgesetzen zum Opfer und darf sich glücklich schätzen und uns dankbar sein, wenn er im Urschlamm neben Kröten und Mücken noch eine Nische findet.

So viel zum modernen Glaubensbekenntnis. Die Schnabeltier-Imitatoren im Parlament symbolisieren einen in Einklang mit dieser Erzählung vorgenommenen mehr oder weniger bewussten vermeintlichen „Fortschritt“ in Richtung Übermensch. Zu diesem Schritt gehören der Impfzwang als Mindestanforderung und ein der Taufe ähnliches Sakrament. Hinzu kommen Totalüberwachung und Totalausbeutung derjenigen – geimpft oder ungeimpft –, die nicht rational oder fähig oder skrupellos genug sind, der Elite anzugehören. Die wenigen Gegner dieser Maßnahmen im Parlament glauben, um überhaupt noch irgendwie wirksam zu sein, zähneknirschend dieses absurde Theater mitmachen zu müssen. Immerhin haben diese Abgeordneten noch Zähne, mit denen sie knirschen können. Alle anderen haben sich offenbar buchstäblich mit Haut und Haaren dem „Great Reset“ ihrer Davoser Lehensherren verschrieben.

Neben einer Selbstbestätigung der vermeintlichen Sieger der Evolution soll diese Maßnahme auf mindestens zwei weiteren Ebenen wirken. Zum einen symbolisiert die Maske einen Maulkorb – das ist nicht neu. Neu ist, dass dieses Symbol durch die Uniformierung noch einmal verstärkt wird. Abgeordnete sollen nicht mehr reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Stattdessen sollen sie sich, symbolisch für die Umkehrung aller Werte, einen uniformen Schnabel wachsen lassen, der ihr Reden vorfiltert und gleichschaltet.

Die dritte Ebene ist die Vergegenständlichung der politischen Korrektheit, nämlich die Demütigung der zähneknirschend mitmachenden Maßnahmengegner. Einem Menschen mit totalitärer Mentalität in Machtposition muss man auf Zuruf zustimmen, egal, was er sagt, wenn einem der Job, die Freiheit oder gar das Leben lieb ist. Auf lange Frist reicht das einem kleinen oder großen Diktator aber nicht. Der neue Maulschnabel dient dazu, optisch eine ständige und bedingungslose Zustimmung zu allem zu signalisieren, was von oben kommt. Immerhin brauchen die Abgeordneten nicht zu applaudieren bis zum Umfallen. Das war unter Stalin der Fall. Wer zuerst schlapp machte, kam ins KZ. Das kommt vielleicht noch – die CDU unter Merkel gab schon mal einen Vorgeschmack.

Spätestens auf dieser dritten Ebene aber beißt sich die Katze – beziehungsweise der sich verrenkende Evolutionspinguin – in den Schwanz: Mit Leuten, die nicht mehr selber denken wollen oder gar können oder dürfen, selbst wenn sie wollten, die ihre Selbstauflösung im Kollektiv stolz im Gesicht tragen, ist eine Welteroberung und -unterdrückung nicht zu machen. Denn wenn in einer ausreichenden Zahl das Denken schon aus Selbstschutzgründen ausgeschaltet ist, kann von ihr ein rationales Verhalten nicht mehr erwartet werden. Was dann passiert, dafür liefern die Ereignisse in den Jahren 1945 und 1989/91 eindrucksvolle Beispiele. Auch der neueste Turmbau zu Babel wird fallen.