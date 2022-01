Hannah Arendt Persönliche Verantwortung in einer Diktatur

22. Januar 2022

Über die Herausforderung der Gegenwart

von Christian Paulwitz

Artikel aus ef 219, Jan./Feb. 2022.

Seltsamerweise hatte ich mich noch nie mit Hannah Arendt beschäftigt – oder nur ganz am Rande, ohne eines ihrer Bücher gelesen zu haben. Angesichts der aktuellen Situation habe ich mich entschlossen, dies zu ändern, und auf neue Erkenntnisse gehofft. Ihre intensive Auseinandersetzung mit der „Banalität des Bösen“ und den Mechanismen der Entstehung eines totalitären Systems, in dem Menschen, die privat gebildete Gesprächspartner, hilfsbereite Freunde und sorgende Familienväter und Ehemänner sein können, auf Geheiß einer bürokratisch anordnenden Obrigkeit die fürchterlichsten Grausamkeiten gegen ihre Mitmenschen zu begehen imstande sind, bietet reichlich Stoff. Heute lenkt mich allerdings weniger die Suche nach Erkenntnis über die Vergangenheit als der Wille, die Mechanismen der Gegenwart des heutigen Obrigkeitsstaates und seiner Wirkung auf die Menschen zu verstehen, um noch rechtzeitig sozusagen einen Fuß in die Tür stellen zu können, bevor es zum Schlimmsten kommt.

Mit welchem Buch soll man also beginnen? Meine Wahl fiel auf „Was heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur?“, einem aus den Jahren 1964/65 stammenden Vortragsmanuskript. Der Titel zog mich an, angesichts seiner drängenden Aktualität. Die ersten Seiten waren für mich weniger eine Heranführung als eine Vergegenwärtigung der Umstände, die Hannah Arendt zum Thema gebracht haben. Eher unscheinbar liest es sich auf den ersten Seiten dahin, bis ich auf einmal zwei Sätze lese, die mich direkt in die Gegenwart bringen: „Ohne diesen fast vollständigen Zusammenbruch, weniger der persönlichen Verantwortung als vielmehr des persönlichen Urteilvermögens in den Anfangszeiten des Nationalsozialismus, kann man unmöglich verstehen, was tatsächlich später passiert ist.“ Und weiter, zwei Sätze später: „Ich bin immer noch der Ansicht, dass diese frühe moralische Desintegration der deutschen Gesellschaft, die für einen Außenstehenden kaum erkennbar war, eine Art Generalprobe für den völligen Zusammenbruch darstellte, der diese Gesellschaft dann während der Kriegsjahre einholte.“

Bammm!

Ein Paukenschlag – und wir sind mitten in der Gegenwart! Allerdings: Ein Außenstehender – also einer, der ohne die Corona-Hirnwäsche der letzten zwei Jahre sich die Abläufe in Deutschland anschaut – sollte die moralische Desintegration eigentlich ziemlich gut erkennen können, fällt der Blick auf den religiösen Eifer, der Menschen zur Annahme einer leicht erkennbar nicht im vorgegebenen Sinne wirkenden Spritze nötigen soll und sie vom öffentlichen Leben so weit wie möglich auszuschließen sucht. Andererseits finden aber die eigentlichen moralischen Grausamkeiten möglicherweise wirklich schwer erkennbar statt: die vereinsamten Alten, die von ihren Lieben über Monate nicht besucht werden, „um sie zu schützen“. Isolierte Menschen bauen geistig und körperlich ab und spüren ihre Abhängigkeit. Der Staat sieht das gerne. Bald gibt es die Spritze, dann können ihre Lieben sie wieder besuchen, sagen diese. So ist man bereit für die Spritze – die Lieben kommen meist trotzdem nicht. Bald bekommen sie selbst die Spritze, dann ist es wieder sicher, zu kommen. Doch sie haben sich nun bereits daran gewöhnt, niemanden mehr zu besuchen. Dafür kommt irgendwann der Arzt sogar zum Hausbesuch: Er will die Booster-Spritze anbringen.

Doch die eigentliche moralische Desintegration findet gegenüber den Kindern statt, die nun wirklich nicht von der „Pandemie“ betroffen sind – weder als Erkrankte noch als Verbreiter. Als schwächste Glieder wurden sie früh zu Opfern der hemmungslosen despotischen Interessen. Die Kindheit und Jugend sollen sie in sozialer Isolation verbringen, unter bescheuerten, individualitätszerstörenden Gesichtsmasken, mit ständigem Testterror traktiert, der sie jederzeit durch die Laune des Augenblicks zu Ausgegrenzten machen kann. Die empfindliche Psyche ist leicht zu missbrauchen – ein selbstbewusster Charakter dagegen der Schrecken des Staats. Er darf sich nicht mehr unter dem von Erwachsenen bislang respektierten Schutz der Kindheit entwickeln. Vielmehr zwingt man Jugendlichen und Kindern mit einer beängstigenden Dynamik die insbesondere für sie völlig sinnfreien, dafür aber hochrisikobehafteten Spritzen auf und nützt ihren ihrer Entwicklung geschuldeten Drang, sich in die Welt der Erwachsenen einzuordnen und zu gefallen, auf das Schamloseste aus. Anstatt sie zu schützen, liefern gar die eigenen Eltern ihre Kinder den Pharma-Experimenten aus. Die Grausamkeiten besonders an den Kindern werden einst die Hannah Arendts der nahen Zukunft beschäftigen, und da davon auszugehen ist, dass Eltern für ihre Kinder das Beste im Sinn haben, ist es der „fast vollständige Zusammenbruch des Urteilvermögens“, den man verstehen muss, um zu begreifen, was gerade passiert – wie es passieren kann. Für die technokratische Gewalt gegen die Kinder und Jugendlichen machen unter dem Eindruck der medialen Dauerpropaganda nicht wenige Eltern nicht etwa die Regierung und den umsetzenden bürokratischen Schulapparat mit seinen vielen Mitläufern verantwortlich – sondern die gänzlich unbeteiligten oder selbst mit den Konsequenzen der Gewalt gegen die Kinderpsychen ringenden „Ungeimpften“ als Kollektiv.

Es ist schwierig, sich in einem totalen System selbstbewusst gegen die Narrative der Obrigkeit zu stellen, denn sie sind nicht auf einen engen Raum beschränkt. Hannah Arendt beschreibt die totalitäre Gesellschaft im Unterschied zur totalitären Herrschaft als monolithisch: „Alle öffentlichen Äußerungen kultureller, künstlerischer oder wissenschaftlicher Art, alle Organisationen wie Wohlfahrt, Sport und Unterhaltung sind ‚gleichgeschaltet‘. In allen Büros und in der Tat in allen Jobs, die irgendwie von öffentlichem Belang sind – von Werbeagenturen bis zum Gerichtswesen, vom Schauspieler bis zum Sportjournalisten, von der Grund- und Hauptschule bis zu den Universitäten und Gelehrtengesellschaften –, wird verlangt, dass man die herrschenden Prinzipien vorbehaltlos akzeptiert. Jeder, der überhaupt am öffentlichen Leben teilnimmt, unabhängig davon, ob er Parteimitglied ist oder den Eliteformationen des Regimes angehört, ist auf die eine oder andere Weise in die Taten des Regimes als Ganzes verstrickt.“ Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Dirigenten des Corona-Orchesters Hannah Arendt als Gestaltungsanweisung studiert haben. Und zwar schon vor Jahrzehnten.

Hannah Ahrendt studierte die totalitäre Gesellschaft aus der Beobachtung der juristischen Aufarbeitung heraus. Angesichts der totalitären Bedingungen zieht sie aus der Forderung der Gerichte an die Angeklagten, sie hätten sich nicht an den von der Regierung als legal ausgegebenen Verbrechen beteiligen dürfen, den Schluss, „dass nur diejenigen, die sich völlig vom öffentlichen Leben zurückzogen und jede Art von politischer Verantwortung ablehnten, es vermeiden konnten, in politische Verbrechen verwickelt zu werden – das heißt, sie konnten juristischer und moralischer Verantwortung aus dem Weg gehen.“

Dies fühlt sich einerseits etwas leicht dahingesagt an, wohl weil es hier nur um das Verhältnis des Einzelnen zum Regime geht, ohne die Realität der multiplen Beziehungen des Einzelnen auch mit Menschen seiner Umgebung ins Auge zu fassen, gegenüber denen er selbst Verantwortung trägt. Wem es bereits an Persönlichkeitsstärke mangelt, sich selbst als Individuum in Opposition zum und nicht im Einklang mit dem Kollektiv zu sehen, wie schwer ist es erst für ihn, seine Position auch seinen Lieben zuzumuten? Denn es geht eben nicht nur – wie eben zuvor in der Beschreibung der totalitären Gesellschaft erkennbar – um „politische Verantwortung“, wo jeder Bereich der Öffentlichkeit und des organisierten Lebens betroffen ist.

Andererseits führt die Feststellung, die Hannah Arendt hier macht, konsequent zu Ende gedacht unter eben diesen Umständen sehr schnell von der individuellen Verweigerung zum Konzept von Ayn Rands „Atlas Shrugged“ – in der deutschen Übersetzung „Der Streik“ beziehungsweise zuletzt „Der freie Mensch“ – des Generalstreiks, der das räuberische Unterdrückungssystem zum Zusammenbruch bringt und einen Neuanfang ermöglicht. Ein Neuanfang, der der totalitären Neuordnung das Konzept verhagelt, denn um eine solche ging es auch im Nationalsozialismus: „Keiner dieser Befehle war planlos ergangen, um unzusammenhängende Verbrechen zu verüben, sondern sie dienten, mit äußerster Konsequenz und Sorgfalt ausgeführt, dem Aufbau der sogenannten Neuordnung. Und diese Neuordnung war genau das, was das Wort besagte – sie war nicht nur auf grauenhafte Weise neu, sondern vor allem auch eine Ordnung.“

Wieder eine gruselige Parallele zwischen National-, Corona- und Klima-Sozialismus. Von der „Neuordnung“ zur „Neuen Weltordnung“ und zum Great Reset. Nach dem Chaos, das heute mutwillig komponiert wird, soll eine neue Ordnung eben vor allem als Ordnung wahrgenommen werden.

Es ist bedauerlich, dass Hannah Arendt es nicht geschafft hat, Herrschaft grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern nur das Funktionieren im Apparat, der sich verbrecherisch im mörderischen Sinne entwickelt. Den Gedanken, dass es sich beim Mörderischen um eine folgerichtige Weiterentwicklung des Anspruchs auf Regelung des Lebens durch einen auf Anweisungen von oben agierenden Verwaltungsapparat handeln könnte und daher die Mitwirkung in einem solchen grundsätzlich problematisch ist, finde ich bisher nicht bei ihr, sondern im Gegenteil die Verwirrung darüber, dass sich die staatliche Ordnung im – selbst gegebenen! – Legalitätsrahmen auf Grundlage von Gesetzen ins Mörderische wenden kann. Was wäre geworden, hätte sie Ayn Rand kennengelernt und sich von ihrer Philosophie inspirieren lassen?

In beiden Biographien gibt es ja einige Parallelen: etwa gleich alt, beide jüdischer Herkunft, beide auf der Flucht vor totalitären Systemen in die USA emigriert. Während die eine sich mit dem Wert der individuellen Freiheit und deren kollektivistischer Bedrohung auf grundsätzliche Weise beschäftigte, war die andere in ihrem Denken stark ausgerichtet an der Erscheinungsform des Nationalsozialismus und seiner späteren juristischen Aufarbeitung. Der Blick richtet sich so auf die Verantwortung des Einzelnen in einem totalitären System – was war der Grund, warum einige nicht mitmachten? Sie gibt eine einfache Antwort: „Diejenigen, die nicht teilnahmen und von der Mehrheit als unverantwortlich bezeichnet wurden, waren die Einzigen, die es wagten, selbst zu urteilen.“ Und später weiter: „Die Voraussetzung für diese Art der Urteilsbildung ist keine hoch entwickelte Intelligenz oder ein äußerst differenziertes Moralverständnis, sondern schlicht die Gewohnheit, ausdrücklich mit sich selbst zusammenzuleben, das heißt sich auf jenes stille Zwiegespräch zwischen mir und mir selber einzulassen, welches wir seit Sokrates und Platon gewöhnlich als Denken bezeichnen.“ Das ist sehr schön formuliert.

Es stellt sich nun die nicht überraschende Frage, um auf den eingangs erwähnten Fuß in der Tür zurückzukommen, wie man heute zu Beginn eines totalitären Wahnsinns das Denken seiner Zeitgenossen anregt, um den Wahnsinn wenigstens zu begrenzen. Ein möglicher Schlüssel findet sich am Ende des Textes: „Folglich sollten diejenigen, die mitmachten und Befehlen gehorchten, nie gefragt werden: ‚Warum hast du gehorcht?‘, sondern: ‚Warum hast du Unterstützung geleistet?‘“ Hannah Ahrendt meint das im Rückblick – es spricht nichts dagegen, diese Frage jetzt zu stellen, wo vielleicht noch Schlimmeres verhütet werden kann.

Als freiheitlich denkende Menschen würde uns der Vorwurf des Gehorsams per se treffen und Widerspruch hervorrufen sowie den Drang zur Zurückweisung. Das trifft auf die meisten Menschen aber nicht zu. Die typische Reaktion auf den Vorwurf des Gehorsams ist „Was bleibt mir anderes übrig?“ und führt zur Verharrung in der Verantwortungsabgabe nach außen. Spricht man dagegen denjenigen, der zumindest mit einem gewissen Unbehagen an der Umsetzung der oberflächlich am Narrativ orientiert sinnfreien Gängelungen arbeitet, auf seine Unterstützung der Maßnahmen an, richtet sich der Blick durch diese kleine Fokusverschiebung automatisch auf dessen eigene Verantwortung in Bezug auf die Konsequenzen. Das kann immer noch zurückgewiesen werden; nicht jeder ist für diese Anregung empfänglich, und sicher spielt auch der Zeitpunkt eine Rolle. Doch es gibt eine Chance, dass in der Folge jenes stille Zwiegespräch angeregt wird, das in diesen Zeiten so nottut. Ich will versuchen, diesen kleinen Kniff künftig anzuwenden, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Jan.-Feb.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 219.