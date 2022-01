Corona-Proteste Steinmeiers Aufruf an die „schweigende Mehrheit“

20. Januar 2022

Geht sein Appell nach hinten los?

von Martin Moczarski

Ich vertrete ja schon etwas länger die Meinung, dass dieses uns vorgesetzte Dilettantenstadel mit Hochdruck an der eigenen Beseitigung arbeitet. Nicht nur, dass diese Figuren wie groteske Karikaturen wirken, die ihr eigenes Unvermögen, ihre Inkompetenz, ihre Dysfunktionalität wie eine Monstranz vor sich hertragen, nein, auch deren Verfehlungen, Sauereien, Verbrechen sind für jedermann klar erkenntlich. Wer hat sich in den letzten Jahren nicht mindestens dreimal täglich die Frage gestellt: „Sind die so doof, oder tun die nur so?“ Ob sie nun tatsächlich so dämlich sind, wie sie erscheinen, ist dabei aber eigentlich völlig unerheblich. Ich denke, diese Schießbudenfiguren tun genau das, was man ihnen sagt. Denn eines dürfte als gesichert gelten: Diese Leute haben allesamt zahllose Leichen im Keller, sie sind hochgradig erpressbar.

Anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären, wie unser Wink-August Steinmeier auf die unendlich dumme Idee kommen konnte, nun zu „Gegendemonstrationen“ der „schweigenden Mehrheit“ aufzurufen. Was wird nun passieren? Die Spaziergänge werden weitergehen, es werden auch weiterhin jeden Tag Zehntausende, Hunderttausende auf die Straße gehen, um gegen das Regime zu opponieren. Diese Leute werden nun, für jeden überdeutlich sichtbar, von einer winzigen Schar regimegetreuer Systemlinge flankiert, sodass jeder, wirklich jeder intuitiv erfassen wird, wie die Kräfteverhältnisse hier tatsächlich gelagert sind. Dieses Bild dürfte dann fatale Auswirkungen für das Regime haben, denn, wie man weiß, folgt die Masse immer und ausschließlich der Masse. Die Möglichkeit, die Regimegegner „kleinzuschreiben“, entfällt nun. Stattdessen dürfte sich fortan das Bild verankern, dass da eine gewaltige Übermacht einer winzigen, verlorenen Minderheit gegenübersteht. Für die „schweigende Mehrheit“ ein überdeutliches Signal, wie sie sich zukünftig zu positionieren hat, und zwar völlig unabhängig davon, was Presse und Wink-August dann davon halten mögen ...