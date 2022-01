Die staatliche Innovation des Jahres 2021 Der nicht rassistische Ariernachweis

18. Januar 2022

Über Sinn und Zulässigkeit von Vergleichen

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Als Ingenieur liebe ich Vergleiche. Es ist eine effiziente Methode, über die Natur einer Sache Erkenntnis zu gewinnen, indem man sie in Beziehung mit bekanntem Wissen setzt. Wer bereits in seiner Jugend mechanische Schwingungen zum Beispiel mit einem Gewicht an einer hängenden ausschwingenden Feder beobachtet hat, wird auf höherem Schulniveau oder im Ingenieursstudium fasziniert feststellen können, dass die mathematische Beschreibung der mechanischen Schwingung praktisch identisch ist mit der einer weniger anschaulichen elektrischen Schwingung. Man wird dann die gleichen Prinzipien schwingungsfähiger Gebilde finden: Dämpfung in der realen Ausführung sowie die Notwendigkeit der Zuführung von Energie, um die Verluste durch Dämpfung auszugleichen und die Schwingung im System aufrechtzuerhalten. Vergleichen ist etwas anderes als gleichsetzen. Wer nur die mathematischen Formeln anschaut und zum Ergebnis kommt, dass eine mechanische Schwingung in der realen Umsetzung dasselbe ist wie eine elektrische Schwingung, ist ein Trottel.

Beim Vergleichen stößt man dagegen nicht nur auf Gemeinsamkeiten, sondern auch auf Unterschiede. Beides hilft, genauere Kenntnis über das Objekt der Betrachtung zu gewinnen. Wenn jemand einen Aspekt der Gemeinsamkeit mit einem anderen Objekt besonders faszinierend findet, wird er vielleicht darüber reden wollen und diese betonen, wenn sie ihm bedeutsam erscheint. Im Allgemeinen ist nicht zu erwarten, dass er alle anderen Aspekte des Objekts für ebenso gemeinsam mit einem Vergleichsobjekt hält.

Vergleiche sind ein Instrument, um auch andere im Erkenntnisprozess zu unterstützen, nicht nur im technischen Bereich und nicht nur in Schule und Wissenschaft, sondern auch im Alltag. Wichtig ist, dass der Vergleichsbezug dann nicht nur dem Erläuternden vertraut ist, sondern eine gemeinsame Grundlage und Wissensbasis mit dem Adressaten der Erläuterungen bestehen. Man könnte beispielsweise die Natur des auf Grundlage der Corona-Erzählung repressiven Staates mit Mechanismen eines primitiven Stammes vergleichen, in dem der Häuptling den Medizinmann und dessen Autorität als Mittler zur Geisterwelt dazu nutzt, den Mitgliedern seines Stammes Angst zu machen, damit sie Dinge nach seinem Willen tun. Da das für den Häuptling lukrativ sein soll, kann er dem Medizinmann vom Profit etwas zukommen lassen, sodass dieser ihm gerne hilft, den Stamm zu Opfergaben und gemeinsamen Anstrengungen zu ermutigen. Um den kollektiven Willen der Untertanen zu stärken, eignen sich mystische Rituale wie Beschwörungsformeln am Lagerfeuer – einen Fernseher gibt es ja dort nicht – und Initiationsriten wie die Einnahme seltsamer Substanzen oder rituelle Verletzungen, nach denen der Initiierte dann in die Gemeinschaft als aufgenommen gilt. Wer sich den Ritualen und der Einordnung ins Kollektiv entzieht, ist eine Gefahr für die Ordnung – und für die Macht von Häuptling und Medizinmann. Natürlich müsste er in letzter Konsequenz ausgestoßen werden, um das Kollektiv zu erhalten, das sieht ja jeder ein. – Ein solcher Vergleich mag dem zivilisatorischen Niveau des Corona-Staates besser entsprechen als so mancher andere Bezug, aber Sie sehen das Problem: das Bild des primitiven Stammes mag für einen Ethnologen in vielen Facetten präsent sein, um die Gemeinsamkeiten einer solchen Vergleichsbildung erkenntnisgewinnend deutlich zu sehen und auch die Unterschiede: Der Fernseher ist nun einmal kein Lagerfeuer, und das Corona-Kollektiv übt sich entsprechend in sozialer Distanz. Für andere aber ist der Vergleich intensiv erläuterungsbedürftig, da der Bezug des primitiven Stammes dem Durchschnittsmenschen unserer Tage relativ fern liegt.

Im Zeitalter der Massen ist für Erläuterungen und Diskussion wenig Zeit, und die Kanäle sind begrenzt. Das zwingt denjenigen, der ein potenziell großes Publikum über Vergleiche zu Reflexion und Erkenntnis anregen will, zum Bezug auf möglichst weit bekannte Verhältnisse und zur Verdichtung auf schnell erfassbare Symbole, um seine Anregung unmittelbar anzubringen. Es kann daher nicht überraschen, dass der medial für lange Zeit omnipräsente Nationalsozialismus in Deutschland als Bezugspunkt für die Kritik am Corona-Staat immer wieder herangezogen wird. Spätestens die Verdichtung gerade in der Symbolik bringt es dabei jedoch mit sich, dass die Botschaft unvollständig oder sogar unverständlich beim Adressaten ankommen kann, der einen anderen Blickwinkel besitzt. Es ist daher zu begrüßen, wenn derart verdichtete Vergleiche anschließend öffentlich diskutiert werden, denn nur so kann sowohl das Gemeinsame als auch das Trennende des Vergleichsbezugs reflektiert werden, und beides trägt zum besseren Verständnis der Sache bei.

In diesem Sinne hat Herr Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, vergangene Woche einen wertvollen Debattenbeitrag geleistet, als er die Vergleiche zwischen Corona-Staat und NS-Staat kritisierte und das Tragen gelber Sterne mit der Aufschrift „Ungeimpft“ bei Demonstrationen und Spaziergängen gegen die Corona-Maßnahmen zurückwies. Mit Letzterem wird der Ausschluss von „Ungeimpften“ aus dem öffentlichen Leben heute mit dem Ausschluss von Juden aus der nationalsozialistischen Gesellschaft verglichen. Dieser Vergleich hinkt, und Schuster ist zuzustimmen, wenn er sagt: „Ohne Impfung kann ich heute zum Beispiel nicht in ein Restaurant gehen. Aber die Menschen haben es selbst in der Hand, das zu ändern – sie müssen sich nur impfen lassen.“ (Link zum Zitat am Ende des Artikels) – Jeder ohne Ansehen der Herkunft hat heute die Option, sich durch Unterwerfung unter das Covid-Regime in die Volksgemeinschaft einzugliedern und wieder zumindest so wie andere am öffentlichen Leben teilzunehmen. Diese Möglichkeit blieb den Juden im Nationalsozialismus unausweichlich verwehrt. Nun gab es zwar damals auch andere Menschen, die vom Staat auf unterschiedliche Weise drangsaliert wurden, beispielsweise bekennende Christen, die die kollektivistischen Forderungen der Nationalsozialisten nicht mit ihrem Menschenbild in Einklang bringen konnten und wollten und sich dem Regime auf unterschiedliche Weise widersetzten – das war auch deren Entscheidung. Viele von ihnen hatten eben deswegen während der Judenverfolgung Menschen versteckt oder zur Flucht verholfen, aber sie wurden nun einmal nicht mit einem gelben Stern, den sie zu tragen hätten, ausgegrenzt. Dafür hatten sie, ebenso wie Schuster es den heute Ausgegrenzten sagte, „es selbst in der Hand“ gehabt, sich den Forderungen des Staates zu fügen und sich zu unterwerfen, um Sanktionen zu entgehen. Eigene Verantwortung, wenn sie es nicht taten. Wie man sieht, ist für manchen Vergleich eine gewisse Diskussion nötig, um mit der Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden eine bessere Erkenntnis der Sache zu erlangen; Herrn Schuster ist zu danken, dass er diese Diskussion angestoßen hat. Er ist übrigens selbst Medizinmann – also Arzt, meine ich natürlich, und fordert aus dieser Rolle auch die allgemeine „Impfpflicht“ zur Förderung der Volksgesundheit.

Die gleiche Differenzierung beim Vergleichen ist natürlich auch bei anderen Bezügen angebracht. So war auch der seinerzeitige Ariernachweis an Bedingungen geknüpft, die der Betreffende nicht selbst in der Hand hatte. Während er wohl für die Karriere an gewisser Stelle notwendig war, war er meines Wissens für den Restaurantbesuch nicht erforderlich. Der Corona-Impfpass mag ausgrenzen – ähnlich wie den Ariernachweis (ein kleiner Makel soundsovielte Generationen zurückliegend) gibt es ihn in unterschiedlichen Qualitäten (soundsovielte Boosterung). Doch man kann ihm dabei gewiss nicht vorwerfen, dass er rassistisch sei, das ist natürlich anzuerkennen. Auch hier bleibt jedem die Möglichkeit, seinen Körper dem Staat für dessen Injektionsplan zur Verfügung zu stellen und dadurch in den begehrten Besitz des nicht rassistischen Pendants zum Ariernachweis zu gelangen, der ihm nun Möglichkeiten eröffnet, die früher nie infrage gestellt worden waren.

Halten wir abschließend also fest, dass grundsätzlich alles miteinander verglichen werden kann und darf. Das ist zulässig, aber je nachdem manchmal mehr oder weniger sinnvoll. Der Vergleich erfordert die Reflexion über Gemeinsamkeiten und Trennendes der zu vergleichenden Objekte – erst dann kann der Vergleich zur Erkenntnis über einen Aspekt und über die Beschaffenheit einer Sache oder Angelegenheit führen. Stets unsinnig ist dagegen das Gleichsetzen unterschiedlicher Dinge. Jemand, der die Spaziergänger, die sich durch ihren Widerspruch gegen die staatlichen Schikanen wehren und sich dem autoritären Regime widersetzen, als „Nazis“ et cetera bezeichnete, der wäre sogar in doppelter Hinsicht ein Trottel. Und er würde die unzähligen Opfer staatlicher Gewalt verhöhnen.

Presseportal – „Zentralrat der Juden verurteilt Vergleiche zwischen Corona-Politik und Drittem Reich“