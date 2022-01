(Corona-) Propaganda Normalisierung von Herzinfarkten unter Kindern

17. Januar 2022

Die totalitäre Mentalität wird nicht ruhen, bis jeder Mensch gleichgeschaltet ist – oder tot

von Robert Grözinger

Wenn ich dieser Tage wiederholt Meldungen lese über Jugendliche oder gar Kinder, die mehr oder weniger kurz nach einer Covid-19-Impfung an einer Herzmuskelentzündung erkranken oder gar an Herzversagen sterben, muss ich an einen Vorfall in der Familie vor mehr als einem Jahrzehnt denken. Es war Samstag, wir brachten damals ein Kind zur Notaufnahme, weil das Mädchen am Morgen über starke Brustschmerzen klagte und ohne Hilfe nicht einmal aufzustehen vermochte. Im Krankenhaus angekommen, ernteten wir erstaunte bis ungläubige Blicke: Schmerzen in der Brust, mit elf Jahren? Dennoch war das Personal sehr freundlich und zuvorkommend. Bald lag das Mädchen auf einer Bahre, die Krankenschwester begann, ihm Elektroden anzulegen. Ich fragte das Kind wieder, was ich schon zuvor gefragt hatte: „Hast du gestern wirklich nichts Ungewöhnliches gegessen oder getan?“ Ich ergänzte: „Vielleicht was Sportliches?“ „Ja“, sagte das Mädchen – jetzt: „auf dem Schulhofrasen in der Pause, jede Menge Handstände.“ „Aha“, sagte ich. „Aha“, sagte die Krankenschwester, und entfernte die bereits gelegten Elektroden wieder. Erleichtert, wenn auch etwas peinlich berührt, verließen wir die Notaufnahme.

Ich erinnere mich heutzutage insbesondere an die Blicke des Krankenhauspersonals bei unserer Ankunft, die da sagten: Das gibt’s doch nicht. Herzprobleme bei Kindern ist, beziehungsweise war bis vor Kurzem, so ungewöhnlich, dass selbst Krankenpfleger staunten.

Zahllose andere ernsthafte Nebenwirkungen dieser neuartigen Injektion sind bekannt. Aber die Herzmuskelprobleme fallen besonders auf, insbesondere wenn sie sportlich aktive junge Menschen, darunter nicht wenige Kinder, betreffen. Zwar hat es durchaus in der Vergangenheit Fälle auch von professionellen Sportlern gegeben, die mitten in der Aktivität plötzlich kollabierten; manche starben sogar. Aber die Häufung im vergangenen Jahr ist auffällig. Eine Zusammenstellung einer aktuellen und laufend aktualisierten Statistik ist unten verlinkt.

Wie antwortet die Gegenseite, die „Impfen was das Zeugs hält“-Seite, darauf? Normalerweise schickt sie in Fällen, wo es eng für sie wird, ihre Amateur-Faktenchecker auf die Jagd. Doch die bleiben hier stumm. An mangelndem Interesse des Publikums kann es nicht liegen. Kinder sind sakrosankt. Und Sport ist die beliebteste nicht politische Ersatzreligion der Welt – nicht umsonst entstanden die modernen Olympischen Spiele um die Zeit herum, als Friedrich Nietzsche 1882 feststellte, dass Gott tot sei – und interessiert daher fast jeden. Jeder weiß von der Fallhäufung plötzlichen Herztodes unter Sportlern im vergangenen Jahr, die sich bereits erkennbar in diesem Jahr fortsetzt.

Aber inaktiv blieb die Gegenseite nicht. Statt sich zu verteidigen, geht sie in die Offensive. Herzinfarkt unter jungen Menschen soll offenbar „normalisiert“ werden.

Ein Werbespot der British Heart Foundation zeigt, wo es langgeht. Die Heart Foundation ist eine spendenfinanzierte Wohltätigkeitsstiftung, die sich der Erforschung und Umsetzung von Maßnahmen widmet, die der Gesundheit des Herzens, des Kreislaufs und verwandter Leiden dienen.

Sie wirbt in diesem Spot um Spenden für die von ihr geförderte Forschung im Bereich der Behandlung von Herzerkrankungen. Dargestellt werden drei, wohl fiktive Patienten. Ein alter Mann und zwei junge, sehr junge Menschen: ein etwa fünfjähriger Junge und ein vielleicht 16-jähriges Mädchen. Der Junge hat eine riesige senkrechte Narbe über seine Brust, als Zeichen einer Herzoperation. Das Mädchen spielt Fußball im Stadion – und kollabiert. Nächste Szene: Sie liegt auf dem Operationstisch. Stimme aus dem Off: „Ein zukünftiger Durchbruch, der sie heilen könnte, ist näher als je zuvor. Mit unserer Forschung können wir weiterhin Leben wie ihres retten.“

Martin Armstrong von armstrongeconomics.com kommentiert den Spot folgendermaßen: „Plötzliches Herzversagen bei Kindern ist kein normales Ereignis – jedenfalls war es das nicht, bevor dieser ‚sichere und wirksame‘ Impfstoff zur Verfügung stand.“ Und weiter: „Anstatt um Spenden zu bitten, sollte die British Heart Foundation den Zusammenhang zwischen Herzmuskelentzündungen und mRNA-Impfstoffen untersuchen, wenn ihr wirklich etwas an den Patienten liegt.“

So ist das. Das Problem wird also nicht verschwiegen, es wird als Waffe verwendet. Gegen die Betroffenen oder potenziell Betroffenen. Gegen Angehörige, die ihre Stimme erheben. Gegen die Skeptiker. Es soll etwas „normalisiert“ werden, was über Jahrmillionen unnormal war. Als etwas, das schon lange existierte, was aber nun dank der von Organisationen wie der Heart Foundation geförderten Forschung endlich bald der Vergangenheit angehören werde, so das Versprechen. Gelobt sei die moderne Wissenschaft. Gelobt sei die edle Lüge. Gelobt sei das große Ganze. Gelobt seien seine willigen Opfer.

Wir befinden uns in einem Informationskrieg. Ein Krieg mit neuen Waffen und neuartigen Fronten, aber genauso tödlich, oder potenziell tödlich, wie ein totaler Krieg im vergangenen Jahrhundert. Die totalitäre Mentalität, die seit dem Tod Gottes den hegemonialen Impuls innehat, wird nicht ruhen, bis jeder Mensch gleichgeschaltet ist – oder tot. Diese ihm immanente Übergriffigkeit lässt den Totalitarismus zwar immer wieder scheitern, leider aber oft erst nach einer Menge Kollateralschaden. Ich möchte nicht in der Haut von Politikern stecken, deren Wähler sie absehbar für den Tod oder die lebenslange Schädigung ihrer Kinder verantwortlich machen werden.

Übrigens: In der Werbung der British Heart Foundation kommen weder weiße Männer noch vollständige Familien vor. Was sicher nur Zufall ist. Ganz sicher. Natürlich. Wer würde das bezweifeln?

Daten über kollabierende Sportler

Werbevideo der British Heart Foundation mit Kommentar von armstrongeconomics.com