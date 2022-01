War da was? Machen Sie Ihre eigenen Pläne …

11. Januar 2022

… damit die Pläne der Bürokraten mit Ihnen keinen Raum finden

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Letzte Woche war mal wieder „Ministerpräsidentenkonferenz“ in Deutschland. Mir ist völlig egal, ob dieses Gremium in irgendeiner Verfassung nicht vorgesehen ist oder doch. Es interessiert mich so oder so nicht und hat mir auch nichts zu sagen. Aber man kann es kaum vermeiden, angesichts des tonnenweise überflüssigen CO2-Ausstoßes der Redaktionen etwas davon mitzubekommen. Sie berichten über deren vermeintliche Inhalte und kommentieren sie selbst oder bringen die Kommentare an Legionen teilnehmender und nicht teilnehmender Bürokraten und Korporatisten, die dieses oder jenes davon begrüßen oder härtere oder weniger harte Schikanen einfordern. Das alles dient nur einem einzigen Zweck: Der Einzelne soll zuverlässig darauf dressiert werden, sich auf das auszurichten, was von oben an ihn herangetragen wird. Die Unsicherheit der ständigen Schikane-Änderungen ist kein Versehen, sondern wesentlicher Inhalt. Sie soll für beständige Aufmerksamkeit sorgen – nichts anderes soll ähnlich bedeutsamen Raum im Leben finden wie die Wünsche der Obrigkeit.

Neulich plauderte ich mit einem Bekannten, ob er gut ins neue Jahr gekommen sei und wie er Silvester verbracht habe. Er meinte, er sei ja in der Pandemie gewesen. Doch auf die Frage, wo das denn liege und ob es dort schön gewesen sei, erhielt ich nur eine verstörende Antwort. Trotzdem scheinen selbst diejenigen, die sich um Konformität mit den verordneten Einschränkungen bemühen, zunehmend zu merken, dass etwas nicht stimmt zwischen ihnen und den Verordnungen. Man kann sich zwar lustig machen über Leute, die den Familienbesuch zu Weihnachten strikt ablehnten, womöglich weil da jemand in der Familie nicht „geimpft“ sei, während sie ihn einige Tage später unter Alltagsvorzeichen doch gemacht haben. Aber eigentlich ist das ein hoffnungsvolles Zeichen der Gesundung: Es werden wieder eigene Präferenzen verfolgt, und wer dabei über seinen Schatten springen musste, weil er vorher eine fremde Position eingenommen hatte, der hat umso wertvoller sein Wollen davorgesetzt. Vielleicht lohnt es sich, mit etwas Abstand dazu zu ermutigen, wenn der Alltagsbesuch sich bisher noch nicht ergeben wollte?

In der Juni-Ausgabe 2020 der ef habe ich mir Gedanken über die Rückgewinnung der Handlungsautonomie gemacht. Ich bin dabei vom Einfluss des manipulierten Zinses auf die Präferenzen der Menschen ausgegangen und zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Zins von null oder sogar ein negativer Zins signalisieren: Es gibt kein Morgen. Viel mehr noch als auf den Einzelnen wirke dieses Signal auf die Akteure der Politik (werden sie deshalb immer schamloser?). Erst über die sich ständig ändernden Corona-Schikanen sei die Absenkung des zeitlichen Horizonts auf die unmittelbare Gegenwart auch für den Einzelnen direkt angekommen. Um sich diesem Druck der zeitlichen Verdichtung zu entziehen, habe ich die Position des zeitlichen Abstands einzunehmen empfohlen. Die Betrachtung der Gegenwart von einer hypothetischen Zukunft – natürlich nach eigener positiver Vorstellung, wie sie aussehen solle – und das Setzen eigener kreativer und produktiver Ziele im überschaubaren Umfeld: So formulieren wir selbst unseren Willen für die Zukunft.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum die dystopischen Pläne für eine technokratische Zukunft – Stichwort: Great Reset – so unverschämt offen dargelegt werden? Es ist ein psychologischer Trick von Akteuren unter Zeitdruck, die sich auf Biegen und Brechen schnell durchsetzen müssen, wenn sie nicht verlieren wollen. Er soll auf die wirken, die sich vor der technokratischen Zukunft fürchten und eine Gefahr durch ihren möglichen Widerstand sind. Die, die sowieso machen, was man von ihnen verlangt, werden ohnehin alles ignorieren, was ihnen Widerstand abverlangen würde; es sind die, deren zeitlicher Horizont bei nahe null liegt – für die Zukunft sehen sie andere zuständig. Die dystopischen Beschreibungen der Zukunft sollen in unserem Kopf ein Bild von ihr formen, wie wir sie gerade nicht wollen. Da Bilder jedoch nicht negiert werden können, bleiben sie trotzdem bestehen: Wir stellen sie uns vor und wirken dadurch selbst auf ihre Realisierung hin. Starke unerwünschte Bilder kann man nur überwinden, indem man sie mit stärkeren eigenen Bildern überlagert. Die Stärke kommt aus den eigenen Zielen, die mit ihnen verbunden sind.

Was war nun die Botschaft der sogenannten „Ministerpräsidentenkonferenz“? Alle in der Runde wollen die Zwangsspritze, aber konkret gibt es keine Initiative dazu. Also nichts, was man nicht schon vorher wusste, doch jeder denkt nun wieder an die Zwangsspritze. Das war das Ziel. Man hätte den Inhalt auch anders formulieren können: In Österreich steht die Zwangsspritze vor dem Scheitern, und in Deutschland ist es höchst ungewiss, ob sich die Zwangsspritze für das Pflegepersonal durchsetzen lässt. Um nicht die Schuld am Scheitern zugeschoben zu bekommen, muss man jetzt wohl gemeinsamen Willen demonstrieren, aber man lehnt sich vorläufig besser nicht mit dem nächsten Schritt allzu weit aus dem Fenster, wenn man keine politische Bauchlandung hinlegen will. Das ist die Botschaft, die bei mir angekommen ist.

Doch wen interessiert schon das Warum und Weshalb von Politikergeschwätz? – Welche Freunde habe ich dieses Jahr eigentlich noch nicht getroffen und auch noch nichts mit ihnen ausgemacht? – Am gestrigen Montag bin ich wieder einigen beim Spaziergang in der Altstadt begegnet und habe auch neue Leute kennengelernt …