Hilfe für Arme Beten für Spenden statt Zwangsabgaben für den Sozialstaat

10. Januar 2022

Ein Deutscher in England vollbrachte im 19. Jahrhundert mit freiwilliger Wohlfahrt Wunder

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Angesichts der finanziellen und sonstigen kommenden Katastrophen, in die uns unsere Herrscher sehenden oder nicht sehenden Auges hineingeritten haben und deren volle Entfaltung wir nun erwarten dürfen, kommt wohl bei einigen der Gedanke auf: Da hilft nur noch beten. Damit haben viele von ihnen vermutlich mehr recht, als sie heute denken.

Der heutige finanzielle Zustand der Welt ist schon lange durch staatliche Überschuldung geprägt, die in den vergangen zwei Jahren einen gewaltigen „Booster“ erfuhr. Eine Überschuldung, die sich nur noch durch Inflation, Schuldenzahlungseinstellung und/oder Leistungskürzung beziehungsweise ‑einstellung „lösen“ lässt, mit allen negativen gesellschaftlichen Folgen. Diese Überschuldung ist zu einem nicht geringen Teil auf die Errichtung des Sozialstaats gegen Ende des 19. Jahrhunderts zurückzuführen. Mit ihm wurde eine üble Auktion in Gang gesetzt, derzufolge derjenige an die Macht gewählt wurde, der die meisten Wohltaten versprach und gleichzeitig am plausibelsten vorgaukeln konnte, warum nach der Umverteilung niemand schlechter dastünde als zuvor, abgesehen von gelegentlich hervorgekehrten Sündenböcken. Ein Teufelskreis aus Diebstahl und Lügen also oder, wie Roland Baader es treffend im Titel eines seiner Bücher beschrieb: fauler Zauber.

Angesichts dessen sollten wir uns daran erinnern, dass es vor dem Sozialstaat durchaus Wohlfahrt gab. Mit diesem Unterschied jedoch: Sie war freiwillig. Daraus folgend der sekundäre Unterschied: Die freiwilligen Zahler bestimmten, was mit dem Geld getan wurde. So wie die freiwilligen Bezahler von Konsumgütern bestimmen, was, wo und wann produziert wird. Wie diese Wohlfahrt funktionierte und was das mit dem Beten zu tun hat, soll hier an einem Beispiel beleuchtet werden.

Diese wahre Geschichte handelt von einem Deutschen in England im 19. Jahrhundert. Sein Name war Georg Müller. Der Sohn eines Steuereintreibers wurde 1805 in Kroppenstedt in der Magdeburger Börde geboren. Auf Betreiben seines Vaters studierte er in Halle Theologie, obwohl er, wie es bei Wikipedia heißt, ein „eher ausschweifendes Leben führte“. In seiner Universitätsstadt besuchte er jedoch auf Anregung eines Freundes einen Bibelgesprächskreis und kam so zu einem neuen Verhältnis zum christlichen Glauben. 1829 ging er nach London, um dort für die Judenmission tätig zu sein. Drei Jahre später, die Judenmission hatte er inzwischen aufgegeben, arbeitete er in Bristol zunächst als Prediger. Hier wurde er auf das Elend der Straßenkinder, die vielfach Waisen waren, aufmerksam. Deren Zahl war nach der dortigen Choleraepidemie von 1832 stark angestiegen.

In Halle, während seines Studiums, hatte Müller die innovativen, mit Spenden gegründeten und finanzierten Waisenanstalten von August Hermann Francke (1663–1727) gesehen. In Bristol wurde er daran erinnert, als ihm eine Francke-Biographie in die Hände fiel. Er begann, eine ähnliche Anstalt zu planen. Wichtig war ihm vor allem eins: Die Finanzierung dieses karitativen Unternehmens sollte allein durch Gebet erfolgen. Das klingt heute sonderbar und war auch damals ein ungewöhnliches Unterfangen. Müller vertraute jedoch darauf, dass sein für sich selbst gewählter Lebensstil auf das Projekt übertragbar war. Dieser Lebensstil, den er von seinem englischen Schwiegervater übernommen hatte, bestand darin, sein gesichertes Einkommen aufzugeben und im Vertrauen auf Gott zu leben, dass dieser seine Gebete erhören und die für seine Arbeit und sein Auskommen nötigen Mittel verschaffen würde. Für das Waisenhaus sollte es also keinesfalls Spendenaufrufe geben. Allein durch Gebet sollten die Mittel angeschafft werden.

Wie ernst er es damit meinte, erkennt man daran, dass er in seiner Autobiographie davor warnte, es ihm nachzutun, ohne wie er in ständigem Gebet und in ehrlichem, tiefem Glauben auf den Eingriff Gottes zu hoffen. Was natürlich im Gegenzug bedeutete, streng nach Gottes Geboten zu leben. Seine Hoffnung wurde oft auf die Probe gestellt, doch nie enttäuscht, wenn auch manches Mal die Lösung eines ernsten Problems erst in buchstäblich letzter Minute erschien, wie zum Beispiel die Lebensmittelspende eines Bäckers am Morgen eines Tages, als die Speisekammer des Waisenhauses restlos leer war, es also ohne die Spende kein Frühstück für die Kinder gegeben hätte. Der Bäcker wusste von dieser aktuellen Not nichts, hatte jedoch schlecht geschlafen, weil ihn sein Gewissen plagte, da er dem Müller’schen Waisenhaus lange nichts gespendet hatte.

Müller und seine Ehefrau fingen klein an und brachten 1836 zunächst 30 Mädchen in einem Wohnhaus unter. Der frühere Lebemann wusste, wie wichtig gerade für Mädchen ein geschütztes Aufwachsen war. Auch ohne Aufrufe sprach sich herum, was die Müllers vorhatten. Bald langten kleine und größere Sach- und Geldspenden ein. Beim Kauf des Grundstücks für den Bau des ersten großen Waisenhauses in Bristol senkte der Verkäufer den Preis, als er herausfand, wer der Käufer war. Und so ging es weiter. Immer wieder geschahen Dinge dieser Art, die Müller als Antwort auf seine Gebete interpretierte. Nachdem das fünfte Haus gebaut war, konnte Müller mehr als 2.000 Kinder gleichzeitig unterbringen. Die Gebäude existieren heute immer noch, dienen aber inzwischen anderen Zwecken, seit die Massenunterbringung einem System von Pflegefamilien gewichen ist.

Natürlich gab es Zweifler. Eines Tages tauchte unangemeldet kein Geringerer als Charles Dickens auf dem Bristoler Waisenhausgelände auf. Der berühmte Autor von Romanen wie „Oliver Twist“ und „David Copperfield“ wollte Gerüchten über Hunger und Misshandlungen in der Anstalt nachgehen. Der Gründer gab einem Mitarbeiter Anweisungen, Dickens jede Tür zu öffnen, hinter die er spähen wollte. Nach der Tour hatte der Schriftsteller keinerlei Bedenken mehr.

Die Waisen waren, als sie ihr Haus verließen und in die Welt gingen, gut ausgebildet in den anstalt-eigenen Schulen, selbstbewusst, auf christlichem Fundament wohlerzogen und fleißig. Mit anderen Worten: Sie standen auf eigenen Füßen. Sie waren produktiv. Sie ließen sich kein X für ein U vormachen. Als Auszubildende und Arbeitskräfte waren sie sehr begehrt. Zu Müllers Lebzeiten – er verstarb plötzlich an Herzversagen im hohen Alter von 92 – wurden mehr als 10.000 Kinder von seinen Waisenhäusern betreut. Danach, bis zu ihrer Auflösung in den 1950er Jahren, weitere 34.000. Außerdem etablierte er 117 christliche Schulen und ging in seinen späteren Lebensjahren auf mehrere missionarische Weltreisen.

Andere nahmen seinen Erfolg zum Anlass, es ihm nachzutun, wie beispielsweise der Philanthrop Thomas Barnardo, der 1867, ebenfalls nach einer Choleraepidemie, in London eine karitative Organisation für Waisen und verarmte Kinder ins Leben rief. Barnados Organisation geriet allerdings später ein wenig in Verruf, als sie sich mit dem Staat zusammentat und die ihr anvertrauten Kinder in die Kolonien exportierte, insbesondere nach Australien, wo sie oft erbärmlich behandelt wurden. Die Lehre daraus ist: Vermeide Verträge mit dem Staat.

Der Erfolg der Müller’schen Kinder rief Sorgen unter der Oberschicht hervor. In ihr wurden Stimmen laut, dass Müllers Waisen eine Ausbildung erhielten, die ihren gesellschaftlichen Rang überschritt. „Aufgrund der Dauer der Ausbildung wurde Georg Müller der Vorwurf gemacht, dass er den Fabriken, Mühlen und Bergwerken Arbeitskräfte entzog. Er ließ sich jedoch nicht beirren und behielt die Jungen bis zum Alter von 14 Jahren und die Mädchen bis zum Alter von 17“, beschreibt das vom „George Müller Charitable Trust“ herausgegebene Pamphlet „The Bristol Miracle“ den damaligen Konflikt.

Solches Murren deutet auf eine tiefere Sorge des Establishments hin: Kinder aus der Gosse, die bisher zu einem Leben im Armenhaus und somit einem Schicksal kaum besser als dem eines Sklaven verdammt waren, standen nun ihren Mann oder ihre Frau und bestimmten selbst über ihr Leben. Was würde dann aus dem Respekt vor der Obrigkeit? Wo bliebe dann ihre Autorität? Nicht nur Aristokraten mögen so gedacht haben. Auch neureiche Industrielle fürchteten vielleicht Lohnforderungen und Konkurrenz von unabhängigen Geistern mit eigenen unternehmerischen Ideen.

Dessen ungeachtet vollbrachte Müller das, was man getrost Gottes Werk nennen kann: Er ermöglichte es Tausenden von Kindern, ihr Potenzial zu entfalten, das sonst mit ihnen elendig zugrunde gegangen wäre. Wir können nur erahnen, was es für das Wirtschaftswachstum Großbritanniens mitten in der Industriellen Revolution bedeutete, dass Georg Müller dem Land den Anstoß gab, Straßenkinder aufzunehmen – sie zu pflegen, zu erziehen, auszubilden und damit, nebenbei, das Reservoir des Produktionsfaktors Arbeit quantitativ und qualitativ spürbar zu erhöhen und gleichzeitig wohl auch die Kriminalitätsrate zu senken.

Natürlich gründete Müller seine Waisenhäuser nicht, um das Bruttosozialprodukt des Vereinigten Königreichs zu steigern. Aber: Sein selbstloser Einsatz für die Ärmsten der Armen, beruhend auf einen unerschütterlichen Glauben und den daraus erwachsenen unzähligen Spenden, und die Tatsache, dass seine Taten andere anregten, es ihm nachzutun, korrelieren – sehr wahrscheinlich nicht zufällig – mit einem wachsenden allgemeinen Wohlstand des Landes.

Und nun, als Kontrastprogramm, der moderne Sozialstaat. Gegründet von Otto von Bismarck, der sein System „Staatssozialismus“ nannte. Der Sozialstaat sollte die Arbeiter von den Sozialdemokraten weglocken und das Elend auf systematischere und für die Obrigkeit steuerbarere und ungefährlichere Weise unter Kontrolle halten. Mittels erpressten Geldes vom Mittelstand und, als das nicht mehr reichte, im folgenden Jahrhundert mittels der Druckerpresse.

Die Folge: Beten für wohltätige Spenden war out, staatlich verfügtes Stehlen von „milden Gaben“ war in – worunter die Moral der so Beschenkten ebenso litt wie die der „Spender“. An ihrer Stelle trat eine nimmersatte Anspruchshaltung auf der einen und unstillbare Missgunst auf der anderen, der Zwangsgeberseite. Die Scheinlösung dieser Schieflage war, dass alle Seiten etwas geben sollten und nehmen durften. Was wiederum zur – vielleicht nicht unwillkommenen – Folge hatte, dass viele in Abhängigkeit zum Staat gerieten und weniger geneigt waren, eine Steuerrebellion vom Zaun zu brechen. Eine weitere Folge war, dass sehr viel mehr Menschen sowohl eine Anspruchshaltung als auch Missgunst entwickelten.

Die finanzielle, gesellschaftliche und moralische Katastrophe, in die wir jetzt unweigerlich hineinschlittern, ist das Endresultat des modernen Sozialstaats, der auf dem Grundsatz beruht: „Du sollst nicht stehlen, es sei denn, die Mehrheit erlaubt es dir.“ Mit dem gestohlenen Geld versucht der Sozialstaat, „Wunder“ wie die oben beschriebene Lieferung des Bäckers zu kaufen. Ganz ähnlich wie der im Neuen Testament erwähnte Magier Simon.

In der Apostelgeschichte, Kapitel 8, steht: „Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach: Gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt!“

Als Antwort erhielt Simon von Petrus ein paar saftige verbale Ohrfeigen: „Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können! Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort; denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott! So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag; denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit!“

Genau das ist die moralische Lage all derer, die sich mit aus Zwangsabgaben finanzierten Wohltatsversprechen Stimmen und Posten ergattern. Das Endstadium dieses System ist seit Beginn der Finanzkrise 2008 erreicht. Als letzten Zaubertrick setzen der Staat und seine Kumpane jetzt das Instrument der Massenpsychose ein, um sich noch einmal über die Runden zu retten. Angespornt von Leuten, die im Windschatten dieser Massenpsychose noch viel Übleres vorhaben. Die Folge wird Massenverelendung sein.

Simon, der immerhin getauft war, erkannte vielleicht noch rechtzeitig, dass er buchstäblich zu Kreuze kriechen musste: „Da antwortete Simon und sprach: Betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme!“ Wie viele von denen, die noch immer im Bann übelster Zauberei stecken, werden dem Beispiel Simons folgen? Wie viele von jenen, die den faulen Zauber zwar durchschaut haben, heute aber nur eher sarkastisch sagen, „da hilft nur noch beten“, werden es eines Tages wirklich und ehrlich tun?

Beten hilft. Ein Niemand aus Kroppenstedt und viele andere mehr haben es vorgemacht. Natürlich, auch auf sinkenden Schiffen, in Schützengräben, in Konzentrationslagern, auf Krankenbetten wurde und wird gebetet, und nicht jedem dort half oder hilft es, jedenfalls nicht in dieser Welt. Die Lehre des Müller’schen Beispiels ist, dass andächtiges, von Gebeten begleitetes Handeln Einzelner der Gesellschaft hilft, sich auf das Ideal des Reichs Gottes zu besinnen, wo keiner mehr leiden muss. Und deshalb sich diesem Ideal weiter annähert oder anzunähern beginnt. Annähert wohlgemerkt, denn erreicht wird das Ideal nie. Nicht in dieser Welt. Die Behauptung des Gegenteils stammt ebenfalls aus dem Dunstkreis des faulen Zaubers.

Wer es Georg Müller nachmachen will, wer dabei helfen will, aus den Trümmern des „Staatssozialismus“ und der „neuen Weltordnung“ etwas wahrhaft Besseres aufzubauen, etwas, das individuell und gesellschaftlich ein Segen ist wie seine Waisenhäuser, der suche sich jetzt Gleichgesinnte. Wo aber mit der Suche anfangen? Vielleicht, wie damals der Student in Halle, in einem Bibelgesprächskreis.