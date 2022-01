Versuch einer Begriffsbestimmung Über das Meinen und seine Legitimität

07. Januar 2022

Meinungsverbote berühren die Menschenwürde

von Carlos A. Gebauer

Viele Begriffe werden im Alltag gebraucht, ohne dass sich die Verwender vertieft Gedanken darüber machen, was sie eigentlich bedeuten. Oft schon habe ich Katholiken mit Abitur und Diplom gefragt, was die deutschen Übersetzungen für „katholisch“ und „Abitur“ und „Diplom“ sind. Mich selbst habe ich irgendwann begonnen zu fragen, was wohl im Kern eine „Meinung“ ist. In der Rechtsprechung unterscheidet man üblicherweise zwischen Tatsachen, die einem Wahrheitsbeweis zugänglich sind, und Meinungen, die genau das nicht sind. Meinungen, liest man dann, seien von einem Element des Darfürhaltens geprägt und durch den eigenen Eindruck desjenigen, der etwas meint.

Wirklich befriedigend erschienen mir diese Konkretisierungen nie. Denn was, um Gottes willen, ist denn nun ein „Dafürhalten“ oder ein „Eindruck“ anderes als die Ersetzung eines undeutlichen Wortes durch zwei andere? Mit der Zeit wurde mir dann irgendwann klar, dass der subjektive Eindruck des Meinenden und sein individuelles perspektivisches Dafürhalten im Kern nichts anderes beschreiben als das Empfinden, das man zu bestimmten Gegenständen entwickelt. Dieses Empfinden kann sich auf allerlei beziehen: auf Menschen, Sachen, Abläufe, Gedankengebäude, Träume, Gegenwärtiges oder Künftiges, Vergangenes oder Irreales. Aber es unterscheidet sich stets von einem Wissen: Wenn ich nur meine, dass es mir Freude bereiten werde, zu einem Urlaub in die Berge zu reisen, dann weiß ich nicht, ob ich diese Freude im Ergebnis tatsächlich entwickeln werde. Aber mein Empfinden dieser erwarteten Freude ist für mich in diesem Augenblick real. Ich kann dieses Empfinden indes nicht mit anderen teilen. Denn es ist mein subjektives Empfinden, nicht aber etwas Objektivierbares. Habe ich gleichwohl das Bedürfnis, anderen von meinem Empfinden zu berichten, dann äußere ich mich über das, was ich meine. Ich erkläre, dass ich annehme, ein Urlaub in den Bergen werde mich erfreuen.

Eine Verfassung, die dem Einzelnen das Grundrecht zubilligt, eine Meinung zu äußern, gesteht ihm die Befugnis zu, sich über sein Empfinden mit anderen auszutauschen. Deswegen ist die sogenannte Meinungsäußerungsfreiheit ein Kommunikationsgrundrecht. Anders als bei Tatsachenbehauptungen, die ein Mensch in die Welt setzt, ist die Richtigkeit oder Wahrheit der Äußerung über dieses Meinen nicht überprüfbar. Die mangelnde Objektivierbarkeit macht das subjektive Empfinden über einen Gegenstand nicht zum tauglichen Inhalt einer wissenschaftlichen Überprüfung. Dennoch ist das subjektive Meinen für den Einzelnen in seiner Welt real.

All dies vorausgeschickt, ergibt sich grob ein Zwischenergebnis: Über Tatsachen und deren Richtigkeit beziehungsweise Wahrheit lässt sich intersubjektiv kommunizieren und diskutieren. Wer eine Tatsachenbehauptung in die Welt setzt, der trägt das Risiko, dass zwischen der erwähnten Tatsache und seiner Beschreibung ein Wahrheitsbezug besteht. Unwahre Tatsachenbehauptungen des einen können von einem betroffenen anderen bekämpft und verboten werden. Da die Äußerung über eine bestimmte Meinung jedoch nichts anderes ist als die wörtliche Beschreibung eines individuellen subjektiven Empfindens, fällt es schwer, diese Äußerung (gerichtlich) verbieten zu lassen. Denn dies würde bedeuten, einem anderen zu untersagen, etwas zu empfinden oder sich über dieses Empfinden zu erklären. Ob das dabei in Rede stehende Empfinden tatsächlich stattgefunden hat oder stattfindet beziehungsweise von der Beschreibung zutreffend wiedergegeben wird, lässt sich von niemandem anderen beurteilen als von dem, der etwas meint.

Diese Höchstpersönlichkeit des Meinens legt nun nahe, es als Teil der individuellen Menschenwürde aufzufassen. Das Meinen ist als körperliches Empfinden eines intellektuellen Denkens mit demjenigen, in dessen Person es stattfindet, untrennbar verbunden. Rechnet man das Meinen indes in diesem Verständnis des Empfindens in die Sphäre der menschlichen Würde, so wird klar, dass jeder Versuch, einem Menschen seine Meinungsäußerung zu untersagen, auch ein Eingriff in seinen Würdeanspruch ist. Wer dem anderen eine Menschenwürde zugestehen möchte, der muss ihm nämlich auch zubilligen, sich unter Menschen über sein Empfinden ausdrücken zu können. Dies lässt dann die Unterdrückung von Meinungsäußerungen prinzipiell illegitim erscheinen. Oder?