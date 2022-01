Ausblick Das Wort des Jahres 2022

04. Januar 2022

Wir erleben mal wieder historische Zeiten

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Seit vielen Jahren wird rückblickend auf das Jahr ein „Wort des Jahres“ festgelegt; noch nicht ganz so lange auch ein „Unwort des Jahres“, jedoch von einem anderen Gremium. Nach Angabe der „Gesellschaft für deutsche Sprache“ (GfdS) werden in der Vorauswahl für das Wort des Jahres „Wörter und Wendungen gesucht, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben“. Für 2021 ist das offizielle Wort des Jahres „Wellenbrecher“, was man nicht ohne Schmunzeln zur Kenntnis nehmen kann. Der Anspruch als staatstragende Korporation – es gibt sogar einen Redaktionsstab der GfdS beim Deutschen Bundestag – bringt es mit sich, dass angesichts der Bemühung um politische Korrektheit bisweilen schwer zwischen „Wort“ und dem jeweiligen „Unwort“ des Jahres unterschieden werden kann. So auch 2020 (Corona-Pandemie und Corona-Diktatur) oder auch das Jahr davor (Respektrente und Klimahysterie). Ich hätte sie wohl genau umgekehrt zugeordnet, da ich das „Wort des Jahres“ intuitiv nach der Treffsicherheit in der Übereinstimmung mit einem inhaltlichen Kern ausgesucht hätte und das „Unwort“ nach dem Ausmaß seiner inneren Verlogenheit. Aber ich bin ja auch nicht staatstragend.

Seit einem Jahr bin ich der Meinung, dass man es sich in unserer schnelllebigen Zeit nicht leisten kann, mit der Wahl des Wortes bis zum Jahresende zu warten. Aufgrund der Absehbarkeit des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens und Handelns ist das Wort viel besser bereits zu Jahresanfang zu finden. Nach dem ersten Corona-Maßnahmen- und Lockdown-Jahr stellte ich mir in der Silvesternacht 2020/2021 die Frage, was das kommende Jahr wohl ausmachen würde, wo die Regierung gerade – wie derzeit wieder – über den Jahreswechsel gar Umfang und Umstände privater Treffen zu regulieren sich erdreistete. Das Wort des Jahres war schnell gefunden, fing mit „A“ an, hörte mit „ecken“ auf, irgendwo dazwischen noch ein passender Zischlaut, und prägte aus meiner Sicht in der Tat das gesamte Jahr 2021. Ich glaube, ich habe es so gut wie jeden Tag – stets in unmittelbarem Zusammenhang mit Politik – mindestens einmal in Gedanken geformt (im Gegensatz zum offiziellen Wort des Jahres).

Doch noch vor dem Jahreswechsel veränderte sich die Situation. Die Politik zieht die Erpressungsschrauben bis zum Bersten an, und im Gegenzug gehen die Menschen auf die Straße, ohne die Politik um Erlaubnis zu fragen. Als 1989 die Mauer fiel, studierte ich in München. In der Zeit danach war es noch lange nicht sicher, wie es weiterginge. Würde die DDR zusammenbrechen oder das Regime gestützt werden? Im Bewusstsein, in historischen Zeiten zu leben, hatte ich irgendwann einige Wochen später die Gelegenheit, nach Leipzig zu fahren und auch an einer Montagsdemonstration teilzunehmen. Mir war bewusst, dass ich dort ein Fremdkörper war. Sollte die Staatsmacht zuschlagen und es zu Verhaftungen kommen, war mein persönliches Risiko im Vergleich zu allen anderen um mich herum relativ gering. Spannung lag in der Luft, denn es war klar, dass die Stasi unter den Teilnehmern war, Provokationen waren jederzeit möglich. Schon immer fiel es mir schwer, die Distanz zu einer Masse von Menschen aufzugeben, selbst wenn ich mittendrin stehe. Etwas von mir hält immer misstrauisch Abstand und schaut von außen drauf. Ich wüsste nicht, wie der Augenblick an jenem Abend zu erfassen und zu beschreiben wäre – ein Stoß ging irgendwann durch die Menge, und von der Masse wurde der Ruf „Wir sind das Volk“ erfasst und skandiert, nachdem er vorher hier und da bereits gefallen und nicht aufgenommen worden sein mag. Da hat selbst mich die Masse für eine Weile eingefangen und mitgenommen. Es ist beeindruckend, wenn irgendwann in einer Masse die Zeit reif ist, dass eine Parole im gemeinsamen Ruf die vorübergehende identitätsstiftende Verbindung aller zum Ausdruck bringt und die Masse trägt.

In den Spaziergängen und Demonstrationen unserer Tage ist die Zeit noch nicht reif. Es wird auch nicht der Ruf „Wir sind das Volk“ sein, obwohl er zur Identifikation als Gegensatz zur Obrigkeit grundsätzlich genauso geeignet wäre wie damals. Doch seine Zeit ist vorbei und Geschichte. Es wird gerade ein neues Kapitel Geschichte geschrieben. Der identitätsstiftende Ruf ist noch nicht gefunden – in den bisherigen Demonstrationszügen konnte er sich noch nicht im Wettbewerb mit anderen Parolen durchsetzen. Doch seine Zeit wird kommen, und auch ich als eingefleischter Skeptiker der Massen erwarte ihn gespannt. Ich bin sicher, er wird das Wort des Jahres 2022 enthalten: Freiheit!

Gesellschaft für deutsche Sprache – Wort des Jahres