Meditation zum Jahreswechsel Am Ende des Fluchtweges

03. Januar 2022

Es ist an der Zeit, die Laufrichtung zu ändern – etwas Besseres als den Tod finden wir überall

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



So weit ich mich zurück erinnern kann, bin ich ein Fan klassischer Musik. Und zwar ausschließlich. Was auch immer die Gründe dafür sind, bin ich mir doch sicher, dass sie sich zu einem nicht unbedeutenden Teil mit den Gründen, warum ich Libertärer und Christ bin, überlappen. Womit ich selbstverständlich keine allgemeingültigen Voraussetzungen postuliere.

Meine ideologisch-theologischen Positionen halfen mir bisher, die Irrationalität und das Chaos im eigenen Leben sowie im Denken und Handeln meiner Zeitgenossen innerlich zu ordnen, zu kategorisieren, mir und anderen zu erklären und, wenn nötig, zu umschiffen und zu vermeiden oder, wenn das nicht möglich war, im Erleiden zu ertragen. Jetzt brauche ich sie, um einen Schritt weiterzugehen.

Bevor ich mir diese Positionen erarbeitet hatte, war klassische Musik meine einzige diesbezügliche „Waffe“. Sie war ein Schutzraum – Schild, nicht Schwert. Aber immerhin. Ein Schlüsselerlebnis in dieser Hinsicht war für mich der Trost, den mir das fünfte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven bedeutete, als ich es zum ersten Mal in der Schallplattensammlung meiner Eltern entdeckte und auflegte.

Ich war damals elf Jahre alt und litt unter meiner Schule. Einzelheiten erspare ich den Lesern, denn sie tun hier nichts zur Sache. Nur dies: Im Rückblick erkenne ich, dass Schulzwang unter Führung des Monopolisten der legalen Gewaltausübung, auch „Staat“ genannt, institutionalisierter Kindesmissbrauch ist, zumindest geistiger-seelischer. Heute wird dieses Kindesmissbrauchsprinzip durch angedrohten Impfzwang auch ins Körperliche ausgeweitet und auf die Spitze getrieben.

Insbesondere der zweite Satz jenes Konzerts (siehe Youtoube-Link unten) hielt mich in atemlosem Bann. Beethoven eröffnete mir eine Sphäre, in der Rationalität und Emotionalität eine perfekte Synthese eingehen – eine Sphäre der Vervollkommnung des Menschlichen. Weil diese Sphäre von der realen Welt aus erlebbar ist, sie also tatsächlich existiert, war es mir möglich, meinen Glauben an das Gute im Menschen zu bewahren.

Das konnte ich als Elfjähriger natürlich nicht so formulieren, nicht einmal ungefähr. Aber spüren konnte ich es. Ich kann nicht behaupten, Beethoven habe mein Leben gerettet – so drastisch war meine Lage auch wieder nicht. Aber das Schicksal, im 20. Jahrhundert geboren worden zu sein, im Jahrhundert der Herrschaft des mit Fiatgeld gekauften, privilegierten, von Anspruchshaltung geprägten Mittelmaßes, im Jahrhundert der großen und kleinen Tyrannen, hat Ludwig van Beethoven mir auf jeden Fall erträglicher gemacht. Er und andere, im breitesten Sinne „klassische“ Komponisten – im Grunde alle bekannten von Joseph Haydn (1732–1809) bis Igor Strawinsky (1882–1971). Wann immer mich die moderne Welt zutiefst bedrückte, war mir die Musik einer untergegangenen Zeit Trost und Flucht, gleichzeitig auch Quelle erneuerter Kraft und Zuversicht.

Irgendwann endet aber jede Flucht. Dieses Irgendwann ist, für mich, jetzt.

Seit das Mittelmaß mit seiner Reaktion auf Corona völlig durchgedreht ist, seit die Führung der westlichen Welt neben Maskenpflicht, Lockdown und Impfwahnsinn auch noch einen Rassenkonflikt vom Stapel lässt und im Zusammenspiel mit der Klimahysterie den ökonomisch-demographischen Selbstmord vorantreibt, merke ich, dass mir klassische Musik als Zufluchtsort nicht mehr ausreichend Schutz gewährt. Zu nahe sind die Einschläge jetzt, als dass selbst Beethoven sie übertönen könnte.

Hinzu kommt, dass kürzlich, als weitere Facette des Wahnsinns, der 1770 in Bonn geborene Komponist selbst in die Schusslinie geraten ist. Der amerikanische „City Journal“ berichtete im vergangenen Sommer in einem langen Artikel unter dem Titel „Classical Music’s Suicide Pact“ (deutsch: Der Selbstmordpakt der klassischen Musik), dass ein Musiktheorieprofessor der Hunter College Universität in New York, Philip Ewell genannt, in seinem Blog meinte, der einzige Grund, weshalb Beethovens neunte Symphonie für ein Meisterwerk gehalten werde, des Komponisten weiße Hautfarbe und Männlichkeit sei.

„City Journal“ kolportierte im gleichen Artikel ferner, dass das „BBC Magazine“, ein Sprachrohr des Establishments also, nur wenig dezenter vorging, indem es lästerte, Beethovens musikalische „Größe“ beruhe scheinbar nur auf „wilden Haaren plus Streitsucht plus 32 Sonaten“, sei aber in Wahrheit eine von klassischen Musik-Firmen verliehene „fabrizierte Qualität“, deren Zweck es sei, möglichst vielen Menschen jede Menge „Größe“ zu verkaufen. Dass andere Komponisten inzwischen genauso medial und pseudowissenschaftlich hingerichtet werden, ist dem „City Journal“-Artikel ebenso zu entnehmen wie die Tatsache, dass die meisten beruflichen Hüter und Bewahrer der europäischen Musiktradition gar nicht daran denken, zu hüten und zu bewahren, und stattdessen einkommensoptimierend mit den destruktionistischen Wölfen heulen.

Wenn selbst mein musikalischer Schutzraum zerschmettert wird, bin ich am Ende meines persönlichen Fluchtweges. So wie die Maus in Franz Kafkas „kleine[n] Fabel“. Das fiktionale Kleintier stellt fest, dass, je weiter es läuft, die Mauern immer schneller aufeinander zueilen. Im letzten noch verbliebenen Winkel entdeckt es entsetzt eine Mausefalle. Dann folgt der berühmte erschütternde Schlusssatz: „‚Du musst nur die Laufrichtung ändern‘, sagte die Katze und fraß sie.“

Irgendwann im Leben erreichen wir einen Punkt, an dem wir merken, dass wir die Laufrichtung ändern müssen – wenn wir nicht „in die Falle“ gehen wollen. Das erzeugt zunächst Angst, denn dort, im Neuen, lauert das Unbekannte: die Katze, der Drache, der Riese, der Mob, der Staat mit seinen unzähligen Augen, Krallen und Zähnen. Doch als Alternative zum sicheren Tod ist die Konfrontation mit diesen – phantasierten oder realen – Ungeheuern unvermeidbar, wenn auch manchmal nur, um festzustellen, wie klein oder armselig sie in Wirklichkeit sind. Die entscheidende Frage ist: Wie werden wir uns im Verlauf dieser Konfrontation verhalten? Das Motiv des Kampfes mit dem Ungetüm ist ein uralt-universelles: Es ist Ausdruck der notwendigen Überwindung der Angst vor dem Unbekannten. Notwendig, weil wir nur an ihr wachsen. Individuell wie gesellschaftlich, körperlich wie seelisch.

Ein anderes bekanntes Beispiel ist das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten, deren anspornendes Motto lautet: Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Das phantasierte Ziel, die norddeutsche Stadt, erreichen sie ironischerweise nie, aber sie wachsen auf unerwartete und sehr effektvolle Weise über sich hinaus. Wir sehen es im Kampf von Herkules gegen Cerberus – wortwörtlich an der Schwelle zum Tod –, von Siegfried gegen den Lindwurm und von David gegen Goliath. Letzterer überwindet seine Angst, weil er Gott auf seiner Seite weiß.

Auch Jesus „kämpfte“ gegen ein Ungeheuer, gleich zweimal. Am Anfang seiner Mission, in der Wüste, gegen die Versuchungen des Teufels, der ihm unter anderem die weltliche Herrschaft über alle Nationen versprach. Am Ende gegen den „Staat“ seiner Zeit – die Hohepriester, die sich mit der Besatzungsmacht arrangiert hatten und somit die eigenen Gesetze denen des Kaisers in Rom unterordneten und denen die Einhaltung dieser Gesetze wichtiger war als alles andere, einschließlich des Gebotes der Nächstenliebe. Um ihren Entlarver und Herausforderer zu liquidieren, zögerten sie nicht, diese Besatzungsmacht einzuspannen. Anders als David wählte Jesus in beiden Konfrontationen die friedliche, wenngleich wortgewaltige Unnachgiebigkeit. Aus seinem Tod wuchs folgerichtig die stärkste Kraft gegen Tyrannei und Willkürherrschaft hervor, die der Menschheit jemals zur Verfügung stand – die ebenfalls missbraucht werden kann und wurde, aber das ist eine andere Geschichte.

Wir müssen die Laufrichtung ändern. Trotz der Kafka-Katze. Denn die Falle in der Zimmerecke ist der sichere passive, sinnlose Tod. Einer Katze kann eine Maus entkommen – vielleicht. „Du hast keine Chance, also nutze sie!“ – Ja, genau. Selbst wenn man nicht entkommt, dient die Konfrontation einem guten Zweck, einem besseren jedenfalls als der elende Tod in der Falle. Denn indem wir die Katze, das Ungeheuer, den Riesen, den Mob, den Staat konfrontieren, tun wir gleichzeitig drei Dinge.

Erstens stellen wir die Legitimität des Gegners infrage. Man konfrontiert nur etwas, das nicht „stimmt“, nicht stimmig ist. Die Konfrontation ist ein Signal an andere: Schaut her, hier ist eine Korrektur notwendig. Zweitens ist der Konfrontierende anderen ein Vorbild. Er mag persönlich scheitern, aber andere werden an seine Stelle treten. Drittens ist er selbst im Scheitern zumindest „Sand im Getriebe“ und gibt anderen eine Chance, zu entkommen und sich zu sammeln. Letzteres war übrigens die vorher besprochene Taktik der Weißen Rose für den Fall der Festnahme.

Dass Beethovens Musik zumindest zum Teil Resultat seiner Konfrontation mit dem privaten Monstrum seiner zunehmenden Taubheit ist, ist wohlbekannt. Doch seine Kompositionen sind mehr als der Ausdruck der Überwindung einer individuellen Tragödie. Sie, wie auch das Gros der anderen klassischen Musik, sind ein Kommentar über und Ansporn für das im 18. und 19. Jahrhundert erwachende Bewusstsein unserer Individualität. Wie sie sich zur Gesellschaft und zum Rest der Welt verhält, wurde damals einer ganz neuen Einschätzung unterzogen. Ein wahrhaft einzigartiges Geschenk der westlichen Zivilisation an die ganze Menschheit.

Beethoven war ein genialer musikalischer Kommentator seiner Zeit. Er bewunderte Napoleon – bevor dieser sich zum Kaiser ernannte – und die aufklärerischen Ideen hinter der Französischen Revolution. Diesen Umsturz kann man, wie ich, kritisch sehen und zugleich erkennen, dass er einen unausweichlichen, wenn auch missglückten Bruch vom siechenden Feudalsystem darstellte. Die Industrielle Revolution war in dieser Hinsicht der bessere Versuch.

Jetzt aber, in der postmodernen, in Massenwahn abgleitenden Zivilisationsmüdigkeit, erleben wir eine fatale, resignierende Kehrtwende zu einem Neofeudalsystem, in dem wir laut Wunsch des Davoser Weltwirtschaftsforums „nichts besitzen“ werden und darüber „glücklich“ zu sein haben.

Vorbei ist die Zeit der Rationalität, der Wissenschaft, des Fortschrittsglaubens, der individuellen Freiheit und des Rechts, seinen nach ehrlicher Arbeit und Investition erworbenen Wohlstand zu behalten. Begleitet wird dieser Prozess nicht nur von einer Brutalisierung der Politik, sondern auch von einem Bildersturm auf gute Kunst und Musik. Gut zwei Jahrhunderte nach den eben genannten Revolutionen sind die Verlierer von damals beziehungsweise ihre Nachfahren, das privilegierte Mittelmaß mit Anspruchshaltung, kurz davor, alles seither für die Menschheit Gewonnene wieder einzukassieren.

Wirklich vorbei? Das liegt an uns: den Mäusen, den Bremer Stadtmusikanten, den Herkulessen, Siegfrieds und Davids, deren aller Vervollkommnung Jesus Christus ist.



Ludwig van Beethoven, Klavierkonzert Nr. 5 (Solist: Krystian Zimerman, Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Leonard Bernstein)