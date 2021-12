Jahresend-Gruß vom ef-Herausgeber Frohe Weihnachten!

25. Dezember 2021

Und allen Freunden und Lesern viel Kraft und alles Liebe und Gute für das neue Jahr!

von André F. Lichtschlag

Was für ein Jahr 2021 geht zu Ende! Und das nächste wird noch spannender. Der Zwangsmonopolist kennt keine roten Linien, kein Halten mehr. Er dreht, wie wir Libertäre es tief analysiert und immer vorausgesehen haben, jetzt in seiner Interventionsspirale völlig durch.

Umso mehr, verehrte Freunde und Leser, wünsche ich Ihnen ein besinnliches, gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Liebsten, um Energie zu tanken, die wir alle im kommenden Jahr brauchen werden, wenn der, wie es Kollege Martin Moczarski so schön formulierte, epische Kampf zwischen Gut und Kommunismus in die vielleicht entscheidende Runde geht. Ein neues Jahr, für das ich Ihnen allen viel Kraft und alles Liebe und Gute wünsche!

Bleiben Sie uns in dieser historischen Stunde gewogen und vergessen Sie nicht: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern mit und an Corona, Klima oder sonst was. Unsere Widersacher pfeifen immer besser erkennbar bereits aus dem allerletzten Loch. Unsere Zeit kommt. Mehr Freiheit!

PS: Wir machen nun eine Pause bis zum 3. Januar 2022. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Anfragen zwischen den Jahren erst danach beantworten werden. Online-Zugänge aufgrund von Bestellungen erfolgen automatisiert, entsprechende Rechnungen sowie Print-Hefte und Bücher werden Anfang Januar versendet.

PPS: Let’s Go Brandon!