Parallelwelten Ein Gefühl des Entrücktseins

22. Dezember 2021

… während viele die Hölle durchleben

von Martin Moczarski

„Mit dem Begriff Entrückung (zu altgriechisch ἁρπάζω harpazo, ‚deutsch zu entreißen, zu ergreifen‘) bezeichnet man in einem religiösen oder mythologischen Zusammenhang das Phänomen, dass eine Person leibhaftig aus der irdisch-konkreten Erscheinungswelt in eine himmlische Sphäre versetzt wird.“ (Wikipedia)

Genauso komme ich mir mittlerweile vor: völlig entrückt. Wenn ich so über meine Mitmenschen nachdenke, jenen, die wirklich und wahrhaftig „Angst“ verspüren, vor einer Krankheit, die, wenn überhaupt, kaum gefährlicher ist als eine ordinäre Grippe, die immer noch felsenfest an die Segnungen des Staates und seiner Institutionen glauben, die ihren nächsten Booster-Shot (fast hätte ich Shit geschrieben) kaum noch erwarten können, für die es völlig normal ist, dass man ihnen Vorschriften bis hinein in das Privateste macht, dann stelle ich fest: Ich bin nicht Bestandteil dieser „Erscheinungswelt“. Diese Menschen könnten auch am anderen Ende des Universums wohnen, sie wären mir dennoch nicht ferner als ohnehin schon. Und nein, ich finde das nicht traurig. Während ich völlig selig bin, mir das alles vorkommt wie eine überdrehte Monty-Python-Groteske und ich aus dem Bewusstsein heraus, Zeitzeuge zu sein, sogar eine gewisse Zufriedenheit ziehe, weiß ich, dass viele meiner Mitmenschen gerade „durch die Hölle“ schreiten. Und ich ahne, dass deren Höllenritt gerade erst auf den eigentlichen Höhepunkt zusteuert: nämlich die Erkenntnis, in den Fängen des Bösen zu sein und schon von Kindesbeinen an eine Lüge gelebt zu haben. Das ist dann die Vollendung der Apokalypse, der Offenbarung, das Ende der Welt. Oder wie sagte Jesus noch gleich: „Die Wahrheit wird euch frei machen.“