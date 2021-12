Parteitag-Sponsoring Schutzgeld oder strategische Investition?

21. Dezember 2021

Innovationen zur Pflege der politischen Landschaft

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Pfizer sponsert den Parteitag der SPD – so kam die Meldung bei „Exxpress.at“, zusammen mit einem Kanzlerbild mit beiden Daumen nach oben und dem Pfizer-Logo im Hintergrund, das seitdem viral geht (den Ausdruck vermeide ich sonst, aber hier scheint er passend). Auch einige andere Seiten haben davon berichtet. So manch einer mag sich gefragt haben: Parteitag-Sponsoring – was ist das denn? Nun, das hat folgenden Hintergrund: Es gab in Deutschland mal eine Zeit, da galt es als anstößig, wenn interessierte Kreise der Wirtschaft allzu offensichtlich die Entscheidungsträger und ihre Organisationen zur Pflege der politischen Landschaft mit Zuwendungen bedachten. Das betriebliche Interesse – jedes Unternehmen wirtschaftet zum Zwecke der Erzielung eines Gewinnes, so wie die Schwerkraft dafür sorgt, dass Regentropfen nach unten fallen und nicht nach oben – ist leicht nachzuvollziehen. Wenn der Markt nicht frei ist, sondern der politischen „Gestaltung“ unterliegt, ist es bei zunehmender Staatsquote aus der Sicht des Unternehmens naheliegend, den Gestaltern bei der Entscheidung, den Rahmen etwas mehr oder weniger angenehm zu verändern, ein wenig Unterstützung angedeihen zu lassen. Weil dies so offensichtlich ist, war das den Parteien etwas peinlich – wie gesagt: Das war noch eine andere Zeit, sogar den staatstragenden Parteien war noch etwas peinlich –, und so verweigerte man Körperschaften, die Spende an politische Parteien steuerlich als Betriebsausgabe anzuerkennen, selbst dann, wenn nur die „richtigen“ Parteien begünstigt wurden, wenn Sie verstehen, was ich meine. Damit steht ein für beide Seiten unbefriedigendes Hindernis zwischen dem berechtigten geschäftlichen Betriebs- oder Verbandsinteresse einerseits und den finanziellen Bedürfnissen der Parteien andererseits. Die Lösung: Interessenten können sich am Rande des Parteitages präsentieren und Kontakte knüpfen, an denen sie offensichtlich ein geschäftliches Interesse haben müssen, und erhalten dadurch eine Dienstleistung, für die sie bezahlen. Damit handelt es sich nicht um eine Spende, sondern eine Betriebsausgabe. Clever, oder?

Die Praxis ist schon viele Jahre alt, und immer wieder konnte man mal eine große Tafel mit vielen Firmenlogos im Internet finden, die von dem einen oder anderen Parteitag kolportiert wurde. Damit gehen die Parteien manchmal sogar offen um, weniger jedoch mit den Beträgen, die sie für das Sponsoring erhalten. Die Ausgabe von Bronze-, Gold- oder Platin-Sponsoring-Nadeln, am Band oder mit Eichenlaub, ist bisher nicht bekannt geworden, sodass man sich auch nur ein unzureichendes Bild über die Größe der erwarteten Gegenleistung machen kann. Wenn ich früher dort Namen aus der Automobilindustrie oder der Energieerzeugerbranche sah, habe ich mich immer gefragt, ob es sich um Schutzgelder handelt und ob diese wirklich zweckmäßig angelegt werden. Aber andererseits weiß ich ja auch nicht, was man sonst noch so an Regulierung beschlossen hätte oder ob die Politik vielleicht auch wegen knauseriger Sponsorenbeträge erst richtig sauer gemacht wurde. Das wäre immerhin eine plausible Erklärung.

Doch es ist bei Lichte betrachtet nicht anzunehmen, dass politische Gegenleistungen am Rande von Parteitagen ausgehandelt werden – da muss man die SPD fairerweise vor Vorwürfen in Schutz nehmen. Und überhaupt: Nicht jeder Sponsor bekommt gleich einen Gesundheitsminister, der wenige Tage nach dem Parteitag eine Bestellung über gut zwei Milliarden Euro ankündigt. Hier einen Zusammenhang herzustellen, wäre ja geradezu demokratiegefährdend. Zumal ja die Sponsoren nicht nur bei der SPD aktiv sind, sondern auch bei den Parteitagen anderer Parteien. Das ist aus deren Sicht nachvollziehbar, denn da Wahlen doch eine gewisse Restunsicherheit zu eigen ist, weiß man ja nicht, bei welcher Partei man optimal investiert; allenfalls, bei welcher man das nicht tun sollte. Das Risiko muss also gestreut werden. So hat Pfizer nicht nur seit Langem CDU-Parteitage (ein gutes Geschäftsmodell will strategisch sorgfältig vorbereitet werden), sondern auch solche der FDP bedacht. Deren Parteivorsitzender hat übrigens in seiner davon selbstverständlich völlig unabhängigen Rolle als Finanzminister dem einkaufsfreudigen Gesundheitsminister den von ihm gewünschten Betrag postwendend zugesichert. Sollte das nicht nur einfach spontane Wichtigtuerei gewesen sein, so suggeriert das, dass die Bestellung an Pfizer zuvor nicht so einfach durch dessen Budget abgedeckt war. Da fragt man sich, wie dann ein Finanzminister so einen Betrag einfach so zusichern kann, ohne dass er wenigstens formal den Haushaltsausschuss darüber reden lässt. Aber vielleicht ist so eine Frage angesichts der Ampel-Einigkeit, die gewiss nicht am Geld scheitern soll, auch etwas kleinlich.

Das Firmenmotto von Pfizer Deutschland heißt übrigens: „Breakthroughs that change patients’ lives“. Welche Durchbrüche gemeint sind, die das Leben der Patienten verändern, bleibt dabei erst einmal reine Spekulation. Doch lassen wir mal Pfizer beiseite und schauen wir mal, wer sonst noch Parteitage sponsert – weil es nicht nur Bundes-, sondern auch Landesparteitage gibt, ist das Angebot beträchtlich. Da stoßen wir dann beispielsweise bei Parteitagen von CDU, CSU, FDP und SPD auch auf Huawei, wie die „Freie Welt“ berichtete, und damit – reden wir nicht lange drumherum – auf die kommunistische Partei Chinas als Sponsor. Auch hier würde ich allerdings nie unterstellen, dass die politischen Verbindlichkeiten nebenbei am Rande von Parteitagen ausgehandelt werden.

„Exxpress“ – „Pfizer sponsert Parteitag der SPD – die Kanzler und Gesundheitsminister stellt“

„Die Freie Welt“ – „Huawei sponsorte CDU, CSU, SPD und FDP“