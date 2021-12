Das Prinzip des Selbsteigentums Stoppt die totale Enteignung!

21. Dezember 2021

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist in großer Gefahr

von Johann A. Hellerich

dienstags um 6 Uhr

Als Libertärer hat man den Gedanken an das Selbsteigentum tief verinnerlicht, um nicht zu sagen, man hat ihn sich (noch einmal) bewusst selbst ursprünglich angeeignet. Natürlich galt das Prinzip des Selbsteigentums niemals und nirgends in Gänze und voller Konsequenz. Im sogenannten „freien“ Westen wurde es jedoch weitestgehend „nur“ durch Raub an der eigenen Arbeitsleistung, allgemein als Besteuerung bezeichnet, verletzt. Es gab und gibt auch Zwang zu Wehr- und Ersatzdiensten, die jeden Einzelnen seiner Lebenszeit und somit Produktivzeit beraubte. In den westlichen Demokratien sind diese Gewaltakte gegenüber der kleinsten Minderheit der Gesellschaft, dem Individuum, essenziell und handlungsnotwendig. Die Mehrheit muss herrschen. Unter Zwang und Gewaltandrohung ausgeübte Eingriffe in die physische Souveränität der Menschen gab es jedoch bisher nicht, sehen wir von Zwangsbehandlungen von Gefangenen, Soldaten und der Todesstrafe in einigen US-Bundestaaten ab. Der eigene Körper, die körperliche Unversehrtheit war bis vor Kurzem noch eine Tabuzone, das letzte Stück eigenes Eigentum. Der Tempel des Individuums, ein exterritoriales Gelände für den Staat.

In Deutschland gilt der Bundeskanzler als der politisch mächtigste Amtsträger. Wenn sich so einer also hinstellt und sagt „Für mich gibt es keine roten Linien mehr“, heißt es aufhorchen. Vor meinem inneren Auge erscheint Gandalf, den Zauberer aus dem „Herr der Ringe“. Leise, aber bestimmt ruft er uns zu: „Flieht ihr Narren.“ Man kann den postmodernen Regierungen viel vorwerfen, ihre Ehrlichkeit ist zuweilen bestechend. Sie brauchen sich aber natürlich auch keine Sorgen zu machen, denn die Euphemismen sind seit Langem wohlplatziert und haben sich tief ins Bewusstsein des Kollektivs eingebrannt. Ein Bundeskanzler würde so etwas niemals sagen, wären Verfassungsschutz und Verfassungsgericht nicht fleißige Spießgesellen beim stetigen Brechen, Verbiegen und Verschieben von Tabus, von natürlichen oder menschengemachten Gesetzen, von christlichen Geboten und Konstitutionen und Grundgesetz, hüben wie drüben.

Viel erschreckender als die Worte Scholz’ ist allerdings die übergriffige Missachtung des Selbsteigentums in weiten Teilen der Bevölkerung. Geschürt wird diese Entmenschlichung freilich durch Hetzpropaganda wie diese: „Wir werden es uns nicht gefallen lassen, dass eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten versucht, unserer gesamten Gesellschaft ihren Willen aufzuzwingen.“ Hitler soll viele seiner Reden vor dem Spiegel einstudiert haben. Wenn Scholz auch hier dem Beispiel seines Vorgängers gefolgt ist, hätte sein spiegelverkehrtes Antlitz meine volle Zustimmung bekommen, als es Scholz dies ins Gesicht sagte. Spaß beiseite, ist nicht lustig. Die „winzige Minderheit“ versucht der Gesellschaft ihren Willen aufzuzwingen. Fühlen Sie sich auch angesprochen, werter Leser?

Der Fall Kimmich zeigt, wie dankbar das Kollektiv die Manipulation des Hassstaates absorbiert hat. Der Neid auf einen erfolgreichen Spitzensportler, der ein Abitur mit einem Notendurchschnitt von immerhin 1,7 hinlegte (und vielleicht den dreifachen IQ von Andy Brehme besitzt) und mit rund 20 Millionen Euro im Jahr so viel wie zwölf Durchschnittsverdiener in ihrem ganzen Leben bekommt, eruptierte in der Impfdiskussion. Dabei ist es nicht nur Neid, der hier offen zutage tritt, es ist auch und vor allem der Hass auf jemandem, der es wagt, der Herde den Rücken zu kehren, den Gleichschritt zu verlassen und auszuscheren aus der vordiktierten Stoßrichtung. Der akkumulierte Hass fast der gesamten Gesellschaft spritzte wie glühende Gischt und floss als Lava glutgelb den Krater der Missgunst herab. Und tief aus den eingepeitschten Seelen keifte es: „Du bist zwar einer der besten Fußballspieler Deutschlands, einer der schnellsten Sprinter, einer der pfiffigsten und durchsetzungsstärksten Verteidiger. Du hast für deinen Sport einen der leistungsstärksten, besten Körper der Welt, aber weißt du was, Joshua? Es ist gar nicht deiner. Doch, sagst du und willst dich nicht spritzen? Das werden wir sehen, Freundchen. Wir werden dich so lange jagen, bis du die Injektion drin hast. Und plötzlich, wie ein Vampir, gehörst du dann zu unserem Wir.“ So oder so ähnlich mag Mephisto den imaginären Dialog mit Joshua Kimmich in der Brust unzähliger, der Propaganda Verfallenen und ihrer Menschlichkeit entwöhnter Missgünstigen geführt haben. Der Neider kann selbst fett, unsportlich, antriebslos, engagiert und erfolglos sein. Das spielt heute keine Rolle mehr. Denn er ist Teil des großen Ganzen, und die Kimmichs dieser Welt gehören nicht sich selbst, sondern dem Kollektiv. Es mag dasselbe Triumphgefühl in Roms Kolosseum geherrscht haben, als der Pöbel durch Zujubeln entscheiden konnte, welcher Sklave oder Gladiator sein Leben als Löwenfutter beenden sollte.

Der Körper eines jeden Mitbürgers ist nun Allgemeingut, sein medizinischer Behandlungszustand ist jederzeit und von jedermann einsehbar und wird vorsorglich lauthals allerorten herausposaunt. Man will ja nicht verdächtig wirken. „Bei uns sind alle geimpft“, schrie mir kürzlich ein bekannter Ladenbesitzer entgegen. „Meine Leute haben alle HIV“, entgegnete ich. (Schließlich sehe ja nicht von ungefähr wie ein Lude aus. ;) Wer auf Datenschutz oder gar auf sein Recht der körperlichen Unversehrtheit pocht, ist ein rechter Schwurbler, bestenfalls ein Egoist, aber vermutlich ein böswilliger Volksfeind, der das Wohl des Kollektivs durch Verweigerung bekämpft. Bereits in ihrem 1920 verfassten 25-Punkte-Programm wusste die NSDAP schon: „Gemeinnutz vor Eigennutz“.

Da nun mit Ansage alle roten und braunen Linien überschritten sind, wundern wir uns also nicht, wenn bald der Oberste Rat zur Mehrung von Nutzen und Gemeinsinn eingesetzt und den Gemeinnutz verteidigen wird. Die Niere des enthemmten Schwurblers wäre doch im Leib des folgsameren Genossen viel besser aufgehoben. Die DDR hat aufgezeigt, wie kinderlose SED-Familien mit Dissidentenkindern „komplettiert“ werden können.

Die Einführung des Impfzwangs ist die vorerst letzte Etappe einer fortlaufenden Enteignung. Danach kommt nur noch Gulag oder Tod. Es ist allerhöchste Eisenbahn, das Corona-Kollektiv und seine verlogenen Einpeitscher zu stoppen. Paradoxerweise kann das nur gelingen, wenn nun alle freien kritischen Geister aufstehen und zusammenstehen. Individuen aller Länder vereinigt euch!