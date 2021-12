Blick in die Literatur Orwells versteckte Offenbarung

20. Dezember 2021

„1984“ als „Kippbild“ gelesen, enthüllt eine erstaunlich christliche Botschaft

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Vorbemerkung: Spoileralarm!

Viele werden sich seit dem ersten Lockdown vor bald zwei Jahren der Lektüre eines berühmten, mehr als 70 Jahre alten dystopischen Romans zugewandt haben, dessen Inhalt mehr denn je an die heutige Zeit erinnert. Manche sogar, so wie ich, werden das Buch zum wiederholten Mal in die Hand genommen haben. Ich spreche natürlich von George Orwells „1984“.

Nun können wir die Klar- und Voraussicht dieses hochintelligenten Beobachters der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bewundern. Abgesehen davon jedoch: Hilft uns die Lektüre dieses Werks in unserer Lage überhaupt? „‚1984‘ war eine Warnung, keine Anleitung!“, braust es schon seit Jahren zornig in den Kommentarspalten auf, wenn der Staat mal wieder einen Schritt in Richtung Totalitarismus unternimmt. Das Problem mit diesem ohnmächtigen Spruch ist, dass „1984“ als Warnung wenig zu taugen scheint. Eine Warnung taugt nur als solche, wenn eine Ausweichmöglichkeit angeboten wird. So wie ein „Vorsicht, Stufe!“-Schild gleichzeitig impliziert, dass durch ein besonderes Augenmerk auf den Fußboden der nächsten abgeschrittenen Meter ein Stolpern mit eventueller Genickbruchgefahr vermieden werden kann.

Wo aber ist in „1984“ die Entsprechung einer zumindest implizierten Handlungsanweisung zur Vermeidung eines gesellschaftlichen Genickbruchs? Was muss laut Orwell getan beziehungsweise vermieden werden, um das trost- und hoffnungslose Ende dieses Buches in der Realität abzuwenden? Worin sieht der Autor die (Er-) Lösung?

Wir stellen am Ende niedergeschlagen fest, dass der rebellische Antiheld Winston Smith nach seiner Gefangennahme und Folter nicht nur den Großen Bruder tatsächlich und wirklich liebt, sondern nur noch eine wandelnde Leiche ist, die darauf wartet, liquidiert zu werden, wenn es seinen Herrschern passt. Auf die zwangsläufige Frage, was tun, um das zu verhindern, hören viele Leser nur ein enttäuschendes, wenn auch donnerndes Schweigen.

Ich meine, nach meinem jüngsten Konsum des letzten Buches des englischen Literaten eine Ausweichmöglichkeit, eine (Er-) Lösung entdeckt zu haben. Sie ist sichtbar, aber, wie bei einem Kippbild, muss man zweimal hinschauen, bevor man sie sieht. Ein Kippbild ist ein Bild, das gleichzeitig zwei Motive enthält, wobei man aber nur eines der Motive auf einmal sehen kann. Zu den bekannteren gehört das von zwei sich betrachtenden Zwillingsgesichtern im Profil, deren Zwischenraum eine Vase darstellt. Ein anderes ist die vom Betrachter weg über ihre Schulter schauende junge Frau, deren Kiefer im anderen Motiv als Nase einer alten Dame dient.

Bevor ich diese Ausweichmöglichkeit, diesen Lösungsvorschlag darstelle, hier zur Erinnerung eine Auswahl dessen, was Orwell in „1984“ alles voraussah: „Cancel Culture“ – das Verschwinden von Menschen aus dem öffentlichen Leben, wenn sie etwas „Falsches“ gesagt haben oder lediglich das Richtige nicht richtig. Das Negieren und Neuschreiben der Geschichte. Politisch korrekte Änderungen bereits existierender Belletristik. Und, in Corona-Zeiten ganz aktuell: die Unmöglichkeit, sich spontan mit anderen zu treffen. Ein solches Unterfangen sei, so beschreibt es Smith, physisch so anstrengend, „als versuche man noch nach dem Schachmatt einen Zug auszuführen“.

Was ich im „Kippbild“ von „1984“ sehe, ist das, was in der Erzählung auffällig fehlt. Und das ist: eine funktionierende Kirche, ein Pfarrer, die Bibel. Mit einem Wort: jeglicher Hinweis auf das Christentum. Und das in einem Land, das im Roman erkennbar England mit seiner Hauptstadt London ist. Ein Land also, das über anderthalbtausend Jahre christlich geprägt wurde, ist diese Religion, aus Sicht des Jahres 1949, vier Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg gänzlich und erinnerungslos ausradiert. Selbst der Akt des Ausradierens ist im „Gedächtnisloch“ verschwunden.

Und doch ist sie „da“ – wie die Vase zwischen den Gesichtern. Immer wieder im Roman tauchen, Geisterschiffen gleich, Kirchengebäude auf. Sie sind jetzt alle entweder umfunktioniert worden oder verfallene Ruinen. Das Gebäude der berühmten Kirche „St. Martin-in-the-Fields“ am Trafalgar Square exitiert im Roman noch. Doch es beherbergt jetzt ein den Krieg verherrlichendes Museum – also so ziemlich das Gegenteil dessen, was eine funktionierende Kirche ausmachen sollte. Nebenbemerkung: Der Platz heißt nun nicht mehr Trafalgar Square, sondern Victory Square, und auf der Säule steht nicht die Statue von Admiral Nelson, der 1805 in der Schlacht von Trafalgar die Flotte des modernen Prototypen des „Großen Bruders“ vernichtend schlug und die von Napoleon ausgehende Invasionsgefahr bannte, sondern die des gottähnlichen mythischen Oberhauptes des Superstaats Ozeanien, zu dem das nun „Landefeld Eins“ genannte ehemalige Großbritannien gehört.

Ein alter Mann erwähnt Smith gegenüber Fragmente eines früher bekannten Kinderreimes, der Kirchennamen erhält. Falls Smith weiß, welche Funktion Kirchen einmal erfüllten, wird es nicht bekanntgegeben. Und dennoch üben Kirchen eine gewisse Faszination auf Smith aus. Er trägt einen Kupferstich einer Kirche unter seiner Jacke versteckt nach Hause. Er stellt sich Kirchengeläute vor, kann sich aber nicht erinnern, jemals Kirchenglocken gehört zu haben. Später treffen sich Smith und seine Freundin Julia in der Ruine eines Kirchturms auf dem Land, die ihnen als Liebesnest dient.

Eine andere Kippbild-Stelle ist das erste Zusammentreffen von Smith und Julia. Es erinnert an ein bekanntes christliches Gleichnis. Vor den Augen Smiths tut die junge Frau so, als habe sie sich am Handgelenk gestoßen, und geht mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Knie. Wichtig ist, dass Winston zu dem Zeitpunkt Julia als 150-prozentige Parteigängerin, also als „Feindin“ einstuft. Weil er sich von ihr beobachtet fühlt, ist er überzeugt, dass sie ihn töten will. Dennoch empfindet er jetzt ein „seltsames Gefühl in seinem Herz“. Er sieht in der vermeintlichen Feindin ein „menschliches Wesen“, das Schmerz verspürt und sich vielleicht einen Knochen gebrochen hat. „Instinktiv“ schreitet er auf sie zu, um ihr zu helfen. Ohne je die Bibel gelesen zu haben – selbst ihre ehemalige Existenz, geschweige denn Bedeutung wird in „1984“ nicht ein einziges Mal erwähnt –, tut er also das, was Jesus empfiehlt. Dieser hatte den Samariter, der für alle „rechtgläubigen“ Juden den verachtenswertesten Feind repräsentierte, zum helfenden Helden seines Gleichnisses gemacht. Während der Samariter auf Gottes Lohn hoffen kann, ist Smiths Lohn eine heimlich überreichte Liebesbezeugung.

Weiter mit den Kippbild-Analogien: Smith und Julias erstes Rendezvous findet in einer Waldlichtung statt, fernab aller Überwachung, also in vergleichsweise paradiesischen Zuständen. Bevor sie das erste Mal miteinander schlafen, schenkt Julia dem Antihelden ein Stück echte Schokolade, die sie auf dem Schwarzmarkt erworben hat: eine verbotene Frucht also, die sie verzehren, weil sie sich, wie Adam und Eva, unbeobachtet fühlen. Auch bei ihren späteren Treffen, im Zimmer oberhalb eines Antiquitätenladens, fühlen sie sich unbeobachtet – ein Fehler, wie sich herausstellt.

Die Geschichte fängt im April an und endet im März. Im „1984“-April findet die jährliche „Hasswoche“ statt, eine Steigerung der täglichen zwei „Hassminuten“. Eine perverse Parodie auf die in der Realität – noch – ebenfalls meist im April stattfindende Karwoche: ein weiteres Mosaiksteinchen, so steht zu vermuten, des Kippbild-Motivs. Übrigens: Der 25. März war in England vom Mittelalter bis zur Übernahme des gregorianischen Kalenders im Jahr 1752 der Neujahrstag. Er galt darüber hinaus traditionell als der Tag der Verkündigung, also der Tag, an dem der Erzengel Gabriel Maria die Geburt Jesu ankündigte. Orwell empfand, im Gegensatz zu vielen Intellektuellen seiner Zeit, eine tiefe Verbundenheit mit der Geschichte, Tradition, Geographie und dem Volk seines Landes. Der Künstlername, den sich Eric Blair wählte, bezeugt es: George nannte er sich nach dem Schutzheiligen Englands, Orwell ist der uralte Name eines Flusses in der Grafschaft Suffolk, wo der Autor eine Zeitlang lebte.

Das deutlichste Beispiel für meine Kippbild-Theorie ist eine Szene, die ausnahmsweise mit Sicherheit von Orwell bewusst als Abbild eines christlichen Rituals eingebaut wurde. Die beiden Rebellen Winston und Julia treffen sich mit dem vermeintlichen Mitglied einer Untergrundorganisation, der sich später aber als hochrangiger und sehr loyaler Parteifunktionär und Geheimagent entpuppt. Dieser, genannt O’Brien, trinkt zum Abschluss des Treffens mit ihnen ein Glas Wein. Sie stoßen dabei „auf die Vergangenheit“ an – weil Smith sich auf der Suche nach verlässlichen historischen Informationen befindet. Dann gibt ihnen O’Brien jeweils eine Tablette, die sie sich auf die Zunge legen müssen, um den verräterischen Weingeruch zu vertreiben.

Nach dieser offensichtlichen Parodie auf das Abendmahlritual lässt O’Brien Smith das Buch „Die Theorie und Praxis des oligarchischen Kollektivismus“ des angeblichen Staatsverräters Emmanuel Goldstein zukommen. Dieses Buch beschreibt die ungeschminkte historische Wahrheit darüber, wie es zur dystopischen Welt der „1984“-Gegenwart gekommen war. Dass Orwell mit diesem „Buch im Buch“ seine Phantasiewelt mit der Realität des Lesers verknüpft, zeigt, wie ernst er es mit der Botschaft seines Romans meinte. Zum Beispiel ist darin davon die Rede, wie „von ungefähr dem Jahr 1900 an jede Variante des Sozialismus das Ziel der Erreichung von Freiheit und Gleichheit zunehmend offen fallen ließ“. Zuvor heißt es, dass es in der Menschheitsgeschichte „schon immer drei Sorten Mensch gegeben“ habe: die Oberen, die Mittleren und die Niederen. Und dass die Geschichte ein fortlaufender Zyklus gewesen sei, in dem die Mittleren versuchten, die Oberen zu verdrängen und zu ersetzen. So lange, bis eine erfolgreiche revolutionäre Gruppe erkannt habe, dass der Sozialismus es ihnen ermöglichte, mittels der Konzentration von Eigentum auf eine kleine Gruppe eine neue Revolution für immer zu verhindern.

Wesentlich ist hier, dass sich in der Analogie das Wein-und-Tabletten-Ritual zum Goldstein-Buch verhält wie das Abendmahl zur Bibel – die in der Realität eine breitgefächerte und tiefschürfende Warnung vor der „Machtreligion“ in Form antiker „großer Brüder“ wie dem Pharao, dem babylonischen König oder dem römischen Kaiser ist. „Du sollst neben mir keine anderen Götter haben“, heißt es nicht zufällig im ersten der zehn Gebote.

Apropos Abendmahl: Laut dem Evangelisten Johannes sagte Jesus während des ersten Abendmahls, also kurz vor seiner Kreuzigung, Folgendes: „Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt.“ Smith tut das genaue Gegenteil. Er fleht seinen Folterer O’Brien an, der ihm droht, ihm eine heißhungrige Ratte ins Gesicht zu treiben, nicht ihn, sondern Julia auf diese Weise umzubringen – und sie, so erfahren wir später, tat unter ähnlichem Druck dasselbe mit umgekehrtem Vorzeichen.

Diese Schlüsselszene beleuchtet schlaglichtartig die Abwesenheit von Liebe in der Welt von „1984“. Oben erwähnte ich die auf einem kleinen Zettel „heimlich überreichte Liebesbezeugung“. Doch bei genauer Betrachtung ist es nicht Liebe, was Winston und Julia verbindet, sondern, abgesehen von Hass auf die Partei, nur Lust – ein im Vergleich zu einer „aufopferungsvollen“ Liebe ziemlich dünnes Band, das unsere realen Herrscher uns über Medien, Schule und Unterhaltung gern als täuschenden Ersatz anbieten, da echte Liebe eine oft viel zu widerständige, die von „oben“ gewünschte Atomisiserung der Gesellschaft verhindernde Kette ist.

Mit anderen Worten, um das Kippbild vollends sichtbar zu machen, ist das, was uns Orwell sagt, ob bewusst oder nicht: Dies wird geschehen, weil wir das Christentum und die von ihr geförderte echte Mitmenschlichkeit und Liebe aufgegeben, zumindest aber ausgelagert haben – weil, nicht wenn. Oberflächlich betrachtet ist „1984“ weder Anleitung noch direkte Warnung, sondern nur eine auf die Essenz reduzierte Zustandsbeschreibung der gottlosen Moderne. Orwell konnte es sehen. In einem früheren Roman, dem 1939 veröffentlichten „Auftauchen, um Luft zu holen“, lässt er seinen Protagonisten George (!) Bowling sagen, dass Hitler und Stalin „etwas anderes“ seien als die „Typen früherer Zeiten“, die Leute kreuzigten und köpften und so weiter. „Sie sind auf etwas anderen aus – etwas bislang Unerhörtes.“

Mitte des 20. Jahrhunderts war das Christentum bereits eine wirkungslose Hülle. Es hatte jahrhundertelang ein, wenn auch oft missbrauchtes, Gegengewicht zum Machtstreben weltlicher Herrscher dargestellt, in deren Zuständigkeitsbereich Familien und Individuen Schutz vor Willkür finden und daher aufblühen konnten. Seit der Renaissance zunehmend angenagt, seit der Aufklärung zunehmend verhöhnt, seit dem Darwinismus zunehmend ignoriert, wurden im Ersten Weltkrieg dessen letzten soliden Fundamente weggesprengt. Jetzt, im 21. Jahrhundert, wird auch noch die Fassade entfernt, siehe zum Beispiel die Pläne zur Renovierung der Pariser Notre-Dame-Kathedrale oder die Ausstellung südamerikanischer „Mutter Erde“-Figuren im Vatikan vor Kurzem.

Orwell sah das Ungetüm kommen, das sich schon zu seiner Zeit in der vom Christentum hinterlassenen Lücke breitmachte, er sah die Konsequenzen voraus. Passenderweise tat er es Jesus nach und gab sein Leben für seine Freunde. Nicht seine persönlichen Freunde. Sondern für die Menschen an sich. Während viele seiner intellektuellen Zeitgenossen eher misanthropisch veranlagt waren, war er ein Menschenfreund. Derart wichtig war es ihm, seine düstere Vision zu veröffentlichen, dass er die Botschaft fast mit letzter Kraft aus seinem bereits dahinsiechenden Körper herausprügelte. Sieben Monate nach Herausgabe des Romans 1949 verstarb er im Alter von 46 Jahren. Immerhin war ihm vergönnt, den ersten fulminanten feuilletonistischen und kommerziellen Erfolg des Buches zu erleben. Orwell glaubte an die Menschen. „Wenn wir hoffen dürfen“, lässt er Smith in sein heimliches Tagebuch schreiben, „dann auf die Proleten.“ Orwell glaubte an ihre langfristige Unbeugsamkeit. Aber er musste einen wesentlichen Teil seines (Er-) Lösungsvorschlags so gut es ging indirekt darstellen, so wie in einem Kippbild, sonst wäre sein Buch noch vor Verlassen der Druckerei verlacht worden.

Hier mag manch kundiger Leser einwenden: Orwell war ein Atheist, ein Humanist, ein Sozialist, aber doch ganz sicher kein Christ. Nicht so schnell. Auf der englischsprachigen Wikipedia-Seite über den Autor steht, Orwell sei „extrem belesen in biblischer Literatur“ gewesen und habe aus dem „Common Book of Prayer“, der Agende der anglikanischen Kirche, lange Passagen aus dem Gedächtnis zitieren können. Das mag für einen an der Eliteschule Eton gebildeten Engländer damals nicht ganz ungewöhnlich gewesen sein, war aber dennoch bemerkenswert. Deutlicher ist, dass er trotz seiner atheistisch-humanistischen Weltsicht regelmäßig am Abendmahl in anglikanischen Kirchen teilnahm, zwei seiner drei Ehen kirchlich geschlossen wurden und er Instruktionen für eine Beerdigung nach anglikanischem Ritus hinterließ. Im Gegensatz zu vielen anderen Intellektuellen seiner Zeit hielt ihn irgendetwas davon ab, auch noch die Rituale seines verlorenen Glaubens abzulegen.

Meine Vermutung: Orwell wusste um die Kraft und Bedeutung des Christentums im Hinblick auf unsere Freiheit und als Gegengift für „Typen“ wie Hitler und Stalin. Doch weil ihm der persönliche Glaube fehlte, wäre sein Buch unglaubwürdig gewesen, hätte er dies offen gesagt. Also versteckte er diesen Teil seiner Botschaft in den „Lücken“ seines Romans. Das heißt nicht, dass ein Intellektueller wie Orwell eine Rückkehr zu einer naiven Frömmigkeit als Weg aus dem Totalitarismus propagierte. Der Autor von „Eine Pfarrerstocher“ wusste von den Schwächen und Nachteilen des modernen Kopf-im-Sand-Christentums. Und der Autor von „Mein Katalonien“ wusste von der Gefahr eines Machtmissbrauchs durch eine herrische Kirche. Dennoch: Das Kippbild in seinem Roman „1984“, die implizite Aufforderung in seinem literarischen Warnschild, ist, dass nicht „die Proleten“ als solche unsere Hoffnung sind, sondern die auf einem starken, rekonstruierten christlichen Fundament ruhenden „Proleten“. Mit anderen Worten: Die Dystopie von „1984“, sagt Orwell im Kippbild seines Romans, lässt sich nur vermeiden, wenn wir die kirchlichen „Geisterschiffe“ neu besetzen und diese wieder Fahrt aufnehmen. Wenn die Glocken wieder läuten, um wahre Liebe zu zelebrieren, zu stärken und zu schützen. Wenn wir aus den Trümmern der ge- und versprengten Kirchen eine erneuerte Kirche erbauen, die stark genug ist, der weltlichen Macht ihren usurpierten Religionsstatus streitig zu machen und sie wieder erfolgreich in die Schranken zu verweisen.

Nachbemerkung: Die Zitate aus den Romanen „1984“ und „Auftauchen, um Luft zu holen“ sind vom Verfasser dieser Zeilen aus dem Englischen übersetzt worden.