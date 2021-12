Bayerischer Rundfunk Journalismus ganz unten

14. Dezember 2021

Das eigentliche Ziel dürfte der Messengerdienst Telegram sein

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Seit zwei Wochen berichtet der Bayerische Rundfunk (BR) von einem Telegram-Chat mit Beteiligung vieler Mitglieder der bayerischen AfD – er hatte zeitweise einige Hundert Mitglieder und an nicht wenigen Tagen auch eine dreistellige Zahl an Kommentaren, die zu unterschiedlichen Anlässen, Tageszeiten und emotionalen Zuständen getippt wurden. Wer vier Jahre eines solchen Chats dokumentiert vorliegen hat, kann einer Gruppe ungefähr alles mit Belegen „nachweisen“ und auch jeweils das Gegenteil. Der Chatverlauf sei dem BR „zugespielt“ worden. Es versteht sich von selbst, dass man beim Bericht an die Öffentlichkeit nicht aus den Grundsatzdiskussionen zu Recht und Freiheit, Realität der staatlichen Gewaltenteilung, Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte an die Exekutive, direkte Demokratie und so weiter zitiert, sondern … nun ja, was einem eben als geeignet erscheint, um ein bestimmtes Framing zu erzielen. Mit vielen Zitaten wird nicht nur der Eindruck eines umfassenden Bildes vermittelt, man muss so auch nicht einmal den Versuch unternehmen, sie irgendwie jeweils im zugehörigen Kontext darzustellen. Dazu lässt man dann eine Politikwissenschaftlerin, die man bei solchen Gelegenheiten gerne heranzieht, ihre Betroffenheit ausdrücken, um das Bild durch eine externe „unabhängige“ Expertenmeinung abzurunden.

Die Spitze der BR-Kampagne und gleichzeitig Symbol für ihre Qualität ist der fortlaufende Angriff auf die Landtagsabgeordnete Dr. Anne Cyron. Wenn Sie sich ein Bild von ihr machen wollen: Es handelt sich um eine zierliche Dame etwa Mitte sechzig, gebildet, sehr gepflegt, kultiviert – vor der Kulturredaktion des BR braucht sie sich sicher nicht zu verstecken. Als ich bis 2019 AfD-Funktionär war, hatte ich häufig mit ihr zu tun, da sie sich damals um die arbeitsintensive Mitgliederverwaltung gekümmert hat, und ihre zuverlässige, sachlich-korrekte Art als langjährige Buchhalterin, verbunden mit einer hohen Arbeitsenergie, schätzen gelernt. Der BR versucht nun, ihr ein Bomberjacken-Springerstiefel-Image zu verpassen mit der ihr zugeordneten Aussage „Denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen werden“. Es ist so grotesk, diesen Satz in Verbindung mit ihrer Person nicht als Warnung vor den Konsequenzen einer multiple Probleme verursachenden Politik aufzufassen, sondern als Aufruf zum gewalttätigen Umsturz, dass mir nichts mehr dazu einfallen will. Aber wer zahlt, schafft an, und die qualitativen Ansprüche der Staatsregierung und des Ministerpräsidenten an gefällige Propaganda sind ja nicht sehr hoch.

Doch nach dem ersten Hauptsatz der Politik (siehe ef 214) geht es bekanntlich nie um das, worüber in der Politik geredet wird. Es scheint mir, dass das eigentliche Ziel in diesem Fall gar nicht die bayerische Oppositionspartei ist, sondern der Messengerdienst Telegram, und die Kampagne in einem größeren Kontext steht. Zuvor wurde mehrfach öffentlich-rechtlich beklagt, dass „Querdenker“ den Nachrichtenkanal nutzten und sich Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen über Telegram organisierten. So etwas ist selbstverständlich nur zu begrüßen, wenn die Demonstrationen in Weißrussland stattfinden. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer fordert eindringlich Einschränkungen gegen den Messengerdienst. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP will bereitwillig die volle Härte des Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen Telegram in Stellung bringen – das verwundert nicht, denn die FDP stand diesem vor der Wahl ja kritisch gegenüber. Gefällige Umfragen werden in Stellung gebracht, denn jeder weiß, dass Mehrheitsvoten jedes Grundrecht, erst recht das auf freie Meinungsäußerung und informationelle Selbstbestimmung aufheben können. Und da gibt es ja auch noch ein nagendes Interesse des öffentlich-rechtlichen Rundfunks selbst, denn alternative Nachrichtenkanäle sind ein Problem im Kampf um die Deutungshoheit in der Politik und stellen die Machtfrage. Ja mehr noch: „Der demokratische, gemeinsame Rundfunk ARD ist (…) die gemeinschaftlich organisierte Fürsorge des Einzelnen für seine mediale Freiheit und Selbstbestimmtheit.“ So heißt es im Framing-Manual der ARD. Das geht ja nicht, dass da einfach die Erfüllung des Fürsorge-Auftrags gefährdet wird.

Ach ja, der BR hat auch ein Zitat genannt, das er meiner Person zuschreibt – soll „Anfang 2020“ gefallen sein: Man lebe „in einem totalitär regierten Land“. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf gekommen sein mag – kann mich gerade auch nicht erinnern, was in dieser Zeit der Anlass gewesen sein könnte. Aber um herauszufinden, dass mir die Politik in diesem Land nicht unbedingt im Einklang mit einer freiheitlichen Grundordnung zu stehen scheint, hätte der BR nun wirklich keine nicht-öffentlichen Chats erschnüffeln müssen. Dass er es anstößig findet, scheint mir eher ein Problem des Bayerischen Rundfunks zu sein als meines.