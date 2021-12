Weihnachten im Corona-Regime Impfen als „Akt der Nächstenliebe“

14. Dezember 2021

Weichen wir Kirchen besser großräumig aus

von Johann A. Hellerich

dienstags um 6 Uhr

Können Sie sich noch an letzte Weihnachten erinnern oder haben Sie schon alles erfolgreich verdrängt? Es war ja ein denkwürdiges Fest, das wir trotz Corona überlebten. Unsere Führerin verkündete rechtzeitig, die nächsten drei Wochen würden entscheidend sein, und verpasste uns in einhelliger Weisheit mit den Ministerpräsidenten einen perfekt dosierten Wellenbrecher-Lockdown. Wie ein Bollwerk Albert Speers trotzte das eingepeitschte Volk der Flut aus vollgeschnaubten Taschentüchern, vollgelogenen Intensivstationen, den mit Schniefern und Hustern vollgedrängten Vehikeln des ÖPNVs, japsend hinter der Maske umnebelt von rückgeatmetem Kohlendioxid, an manipulierten Sterbestatistiken, Vervielfältigungsrekorden beim PCR-Test, aerosolgeschwängerten Bodennebeln und einer nie gesehenen Propagandaschau, mit sich regelmäßig widersprechenden Panikprotagonisten. Okay, wir desinfizierten uns natürlich, hielten sichere Distanz zu potenziell gefährdeten und gefährlichen Nachbarn, Freunden, Kollegen, Kindern. Wir ließen Corona nicht an uns heran und uns auch nicht an unsere Alten, die Eltern und Großeltern. Die ließen wir lieber im sicheren Altersheim. Allein. Nicht wenige starben dort, ganz allein. Ohne die Wärme eines lieben Menschen zu spüren, der in der letzten Stunde ihre Hände hätte halten können, erkalteten sie. Einsam.

Dank der Wissenschaft blieb die Bescherung nicht aus. Mit vereinten Kräften brachten uns Knecht Ruprecht, das Christkind, der Weihnachtsmann und die Heiligen Drei Könige gemeinschaftlich vier heilige Genmedikamente, die nun im Neusprechlexikon unter „I“ wie „Impfstoffe“ auffindbar sind. Die Geschwindigkeit, in der sie entwickelt wurden, hat mich als Atheist an meinem Unglauben zweifeln lassen. Gewöhnlich braucht es acht bis zehn Jahre, nun bekamen wir die Erlösung binnen zehn Monaten. Das Üben der Pandemiesituation im „Event 201“ einige Monate zuvor kann nur als göttliche Fügung angesehen werden. Wir sind schließlich keine Verschwörungstheoretiker … Wie auch immer, die Welt atmete auf. So ein Weihnachten werde sich nicht wiederholen, dachten wir und freuten uns auf die Wiederherausgabe der Freiheit, wenn wir erst einmal alle ein Impfangebot bekommen würden …

Nun weihnachtet es wieder. Haben Sie es schon bemerkt? Haben Sie schon einen Glühwein getrunken? Nein? Ich auch nicht. Die Innenstädte schnarchen mittlerweile vor Leere. Nur die schwurbelnden Montagsspaziergänger vermögen sie noch für ein paar Minuten zu beleben, aber dann ist es nach 18 Uhr, und auf den meisten Weihnachtsmärkten herrschen die 2G-Regime, in einigen Bundesländern sogar wieder Ausgangssperren. Inbrünstig ruft die Politik die Geimpften auf, den Konsumverzicht der volkswirtschaftsfeindlichen Impfverweigerer zu kompensieren und sich quasi, durch den vermehrten Einkauf im stationären Einzelhandel, für das Spritzen selbst zu belohnen. Rationaler ist es wohl, sich gegenseitig Amazon-Aktien unter den Tannenbaum zu legen. Denn diese Appelle sind nur Nebelkerzen. Die korrupten Interventionisten werden auch weiterhin mit Gelddrucken und einschlägiger Klientelpolitik dafür sorgen, dass Jeff Bezos’ Onlinehandel floriert. Den kleinen Einzelhändlern wird man nach wie vor und immer schneller so viel gequirlte anmaßende Scheißhausbürokratie aufbürden, dass sie früher oder später, mehr oder minder darbend, das Weite suchen. Die ihnen jüngst auferlegte Kontrolle des medizinischen Behandlungsstatus ihrer Kunden ist nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die totale Knechtschaft.

Immerhin gibt es zuweilen gute Nachrichten: Auch Ungeimpfte dürfen Weihnachtsbäume kaufen! Schließlich wird niemand zurückgelassen. Zugegeben, es gilt 2G in den Kirchen, aber jeder Ungeimpfte schließt sich schließlich selbst vom Kirchgang aus. Falls Sie das nicht verstehen, erklärt es Ihnen gerne die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Dort folgt man sinngemäß den Ausführungen Margot Honeckers, die sich bereits an der Schuldfrage eines von DDR-Grenzsoldaten erschossenen Republikflüchtigen abgearbeitet hatte: „Der brauchte ja nicht über die Mauer zu klettern. Diese Dummheit mit dem Leben zu bezahlen, das ist schon bitter.“ Ich bin überzeugt davon, dass es dem Ethikrat gelingen wird, hieraus eine mehr oder minder plausible Begründung für den Impfzwang abzuleiten.

Vielleicht muss man das auch nicht als Diskriminierung werten, sondern sollte im Gegenteil ganz bewusst einen riesigen Bogen um die wieder einmal die Stiefel der staatlichen Totalitaristen leckenden Kleriker machen. Eine zu große Nähe zu Kirchenanhängern könnte zudem in einem gefährlichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit münden. Denn mit der vermeintlich biblischen Offenbarung „Impfe deinen nächsten wie dich selbst“ stimmte beispielsweise die evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck unlängst in die Impf-Propaganda ein.

Das Zitat stammt aus der Tora (Lev 19,19) und lautet in ganzer Länge: „An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin JHWH.“

Es ist eine kulturmarxistische Meisterleistung, wie die Kirche hier den Sinn des zentralen biblischen Gebotes zur christlich-jüdische Nächstenliebe umdeutet und ins komplette Gegenteil verkehrt. Ich für meinen Teil werde weiterhin die Weihnachtsbotschaft der Polizei aus dem Jahr 2019 beherzigen. Sie erinnern sich bestimmt: Nach dem tödlichen Angriff auf einen Feuerwehrmann in Augsburg riet man uns, Abstand von gewaltbereiten Menschen zu halten.