Impfpflicht Mein Körper gehört nicht dem Staat, sondern Gott

13. Dezember 2021

Und sein einziger legitimer irdischer Verwalter meiner physischen Existenz bin ich

von Robert Grözinger

montags um 12 Uhr



Auf ihrer Website veröffentlichte die „Junge Freiheit“ am 28. November jeweils einen Pro- und Contrabeitrag zum Thema Impfpflicht. Dr. Karlheinz Weißmann schrieb als Befürworter. Sein Text fordert mich zu den folgenden Worten heraus.

Die Freiheit, die wir genießen, schreibt der studierte Theologe, Pädagoge und Historiker Weißmann, sei „weder Himmelsgabe noch Selbstverständlichkeit. Sie beruht auf Bedingungen, vor allem dem Vorhandensein staatlicher Ordnung.“

Wenn die Freiheit nicht „Himmelsgabe“ ist, wer hat sie dann gegeben? Geschickt umschifft Weißmann diese Frage. Es ist jedoch klar, dass seine Grundeinstellung die folgende ist: „Der Staat gibt uns die Freiheit.“ Das ist widersprüchlich, weil man dann, in Abwandlung des Buches Hiob, wird sagen müssen: „Der Staat hat gegeben, der Staat hat genommen; gelobt sei der Name des Staates.“

Weißmann verweist auf den Staats- und Verwaltungsrechtler Ernst Forsthoff (1902–1974), der davon sprach, „dass der heutige Staat nicht nur wie jeder Staat zuvor seine eigene Dauer sichere, sondern auch ‚Daseinsvorsorge‘ zu leisten habe“.

Auf welcher Grundlage „hat“ der Staat das zu leisten? Wer hat ihn dazu autorisiert? Ob es schon damals die Mehrheit war, als Reichskanzler Otto von Bismarck die ersten Sozialversicherungen unter dem Schlagwort „Staatssozialismus“ einführte, weiß ich nicht. Dass es heute, nach fast eineinhalb Jahrhunderten Gewöhnungszeit, die Mehrheit tut, steht außer Zweifel. Was nicht heißt, dass diese Maßnahmen gerechtfertigt sind. Ihre Autorisierung lässt sich auf diese Grundformel zurückführen: Du sollst nicht stehlen, es sei denn, die Mehrheit erlaubt es dir.

Weißmann weiter: „Zu den wesentlichen Bereichen solcher ‚Daseinsvorsorge‘ gehört die Volksgesundheit.“ Sagt wer? Und wer sonst? Auf welcher Grundlage? Weißmann schweigt dazu.

Sei diese „Volksgesundheit“ – was heißt das überhaupt? – gefährdet, so Weißmann, „muss der Staat eingreifen“. Wer entscheidet, ob diese rätselhafte Volksgesundheit „gefährdet“ ist? Und was, wiederum, heißt das genau? Ich glaube nicht, dass Weißmann das Denken an der Garderobe abgibt. Er scheint aber davon auszugehen, dass seine Mitmenschen das nicht nur tun, sondern tun sollten und „den Staat“ denken und machen lassen soll. So befürwortet er zwangsläufig eine zentrale Lösung für alle. In diesem Fall: die Impfung. Doch warum?

Eine dezentrale Lösung des Problems der sogenannten Pandemie hätte sich nicht, oder nicht allein, auf den Staat verlassen – weder im Hinblick auf die Bereitstellung von genügend Intensivpflegebetten noch auf einen Impfstoff als „einziges“ Schutzmittel. Schon gar nicht auf ein Vakzin, das zu allem Überfluss, typisch Staatslösung, so zuverlässig und so sicher ist wie ein Trabi im Vergleich zu jedem kapitalistisch hergestellten Automobil. Marktwirtschaft bedeutet Konkurrenz sowohl auf der Nachfrage- wie auf der Angebotsseite. Wenn nur der Staat bezahlt, ist das keine markt-, sondern eine staatswirtschaftliche Lösung.

Nein, eine dezentrale, also marktwirtschaftliche Lösung hätte es Ärzten erlaubt, mit bereits existierenden Medikamenten behutsam an Patienten zu experimentieren – mit deren Einverständnis, das muss man heutzutage erstaunlicherweise wieder betonen. Sinn und Zweck dieser Experimente wäre es gewesen, Frühbehandlung zu ermöglichen und Hospitalisierungen möglichst zu vermeiden. Genau das geschah in vielen Einzelfällen, trotz aktiver Blockierungsversuche von oben.

Vor ziemlich genau einem Jahr, am 8. Dezember 2020, berichteten renommierte Ärzte wie Dr. Peter McCullough und Dr. Pierre Kory vor dem Heimatschutzausschuss des US-Senats, wie sie ihren Patienten mit Frühbehandlung geholfen hätten. Es stellte sich bald heraus, dass Hydroxychloroquin und Ivermectin gegen Covid sehr gute Ergebnisse erzielten. Trotz aller gegenläufiger Versuche der Heerscharen medialer Handlanger der Machtzentralisierer, einschließlich der Zensur der Aufzeichnung dieser Anhörung durch Youtube, verbreitete sich diese Nachricht rasch an alle, Experten wie Laien, die die Entwicklung aufmerksam verfolgten.

Zu denen Weißmann möglicherweise nicht gehört, denn er fährt fort: „Ist die Impfpflicht das Mittel der Wahl“ – der Wahl des Staates, wohlgemerkt –, um die „Volksgesundheit“ zu schützen, „dann hat der Staat sie durchzusetzen und darf über die Vorbehalte, die Uneinsichtigkeit oder den Unwillen Einzelner hinweggehen, um das Gemeinwohl zu schützen.“

Mir ist noch eine merkwürdige Definition von Freiheit in Erinnerung, wie sie in der DDR verbreitet wurde, offenbar im Versuch, den stetig wachsenden Drang zur Freiheit zu bekämpfen. Diese Definition lautete: „Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit.“ Ein absichtlich gestutzter Spruch – den Rest auszusprechen wäre allzu entlarvend gewesen. Den durften sich die Angesprochenen selber denken: „… dem Staat zu gehorchen.“ Jetzt die Preisfrage: Wo ist der wesentliche Unterschied zwischen Weißmanns Einstellung zur Freiheit und jener der DDR-Regierung? Ich sehe keinen.

„Also: Ärmel hoch!“, fordert uns Weißmann zum Schluss auf. Ich kann mir leider nicht verkneifen, an dieser Stelle anzumerken: „Arm hoch!“ hatten wir ja schon. Impfverweigerer sind die neuen Fußgänger auf der „Drückebergergasse“.

Und komme bitte keiner mit der Pocken-Impfpflicht im 19. Jahrhundert. Mit dem Märchen ihrer Wirksamkeit räumt Kristoffer Mousten Hansen in einem Artikel für das amerikanische Mises-Institute gründlich auf (siehe Link unten).

Wem man Autorität über etwas verleiht, dem überträgt man zumindest implizit entsprechend Anteile an Verfügungsrechten, also an Eigentumsrechten an diesem Etwas. Wem man Autorität über die „Volksgesundheit“ verleiht, dem überträgt man Verfügungsrechte am Volk und damit, aufgrund der Natur der Sache, am Körper eines jeden Einzelnen. Dem ehemaligen Lehrer für evangelische Religion Dr. Weißmann und seinen totalitären Gesinnungsgenossen von links und rechts sei daher Folgendes ins Stammbuch geschrieben:

Mein Körper gehört Gott und sonst niemandem. Und zwar seit meiner Zeugung. Von Gott habe ich Autorität über meinen Körper erhalten, um mit seiner Hilfe an der Erfüllung des ersten, der Menschheit erteilten Gebots mitzuhelfen: „Seid fruchtbar, und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen“ (Genesis 1, 28). Viren eingeschlossen übrigens. Der Zweck dieses Gebotes war, paradiesische Zustände nicht nur im Garten Eden, sondern in der ganzen Welt zu sichern und zu erschaffen. Nach dem Sündenfall wurde dieses Gebot nicht zurückgenommen. Wir müssen ihm weiterhin – nun unter der erschwerten Bedingung des sicheren Todes vor Augen – Folge leisten. Oder die Konsequenzen der Missachtung tragen.

Weil Menschen nicht allwissend sind, sind sie, auch ganz ohne Staat, zur Kooperation gezwungen, um überhaupt zu überleben. Diese Kooperation führt zu gesellschaftlichem, wirtschaftlichem und kulturellem Wachstum. Der Markt ist das Mittel, mit dem wir mit anderen am effizientesten in Verbindung treten und uns austauschen. Nur so ist es jedem möglich, seinen maximalen Beitrag zur Erfüllung des göttlichen Herrschaftsgebotes in der ihm zur Verfügung gestellten Zeit zu leisten. Unverzichtbar für die Funktionstüchtigkeit des Marktes ist das Eigentumsrecht am eigenen Körper, das eine gewisse Zeit lang jedem Individuum von Gott übertragen wurde. Wie die Gravitation oder das Magnetfeld ist auch der Markt eine von Gott gegebene Rahmenbedingung – dessen Regeln zu missachten negative Konsequenzen nach sich zieht.

Anders als der von Weißmann indirekt zitierte Ernst Forsthoff glaube ich nicht, dass „der Staat“ jemals „nur“ seine „eigene Dauer“ zu sichern trachtete. Selbst als „Nachtwächterstaat“ hatte er immer auch einen anderen als nur den Selbstzweck.

Der dem Staat von den Menschen historisch zugeordnete Zweck ist, den Bruch von Gesetzen zu verhindern und zu ahnden. Dass und warum es schwierig bis unmöglich ist, ihn auf diese Aufgabe zu beschränken, steht auf einem anderen Blatt. Wenn wir aber, zusätzlich zu dieser legitimen beschränkten Aufgabe, dem Staat Gesetze in die Hand geben, die göttlichen Geboten widersprechen, dann wird er zwangsläufig übergriffig.

Wer die Bibel aufmerksam liest, erkennt, dass die Gebote Gottes „entdecktes Recht“ waren, und nicht von oben oktroyiert. Der Staat der Moderne dagegen entdeckt keine Gesetze, sondern schafft sie, analog zum modernen Geld, aus dem Nichts. Manche versuchen, die Widersprüchlichkeit zu lösen, indem sie dem Staat, bewusst oder unbewusst, quasi-göttliche Macht zusprechen oder ‑schreiben. Dann ist ein gesellschaftlicher Zusammenbruch nicht mehr weit und so sicher wie das Amen in der Kirche.

Der moderne Staat mit seiner Vorstellung, „Daseinsvorsorge“ erzwingen zu dürfen, verhält sich Gott und seinen Geboten gegenüber wie ein Usurpator, wie die Schlange im Paradies. Genauer gesagt, seine Angestellten, Profiteure und Propagandisten verhalten sich so. Sie glauben, über etwas zu verfügen zu dürfen, über das sie kein Recht haben, nämlich über den menschlichen Körper anderer. Sie glauben oder heucheln, allein über das zur „Daseinsvorsorge“ nötige Wissen zu verfügen. Sie versprechen etwas, was sie nicht halten können: Heilung. Solange sie einen hinreichenden Teil der Bevölkerung mit ihren Schalmeienklängen, verbalen und monetären Taschenspielertricks überzeugen können, kommen sie damit durch. Wenn – nicht falls – der Plan schiefläuft, wissen sie auch schon, was zu tun ist: Schnell die Schuld auf andere schieben. Und warten, bis nach dem angerichteten Chaos die Wachsamkeit der Menschen wieder nachlässt.

Wer bei all dem mitmacht, sollte sich an die gleich nach dem Sündenfall an Adam gerichtete Frage Gottes erinnern: „Wo bist du?“ Wer bei all dem mitmacht, wird eines Tages die Frage beantworten müssen, wo er denn war, als es ums Ganze ging – und wird dann sogar noch nackter dastehen als Adam.

Kristoffer Mousten Hansen: „Smallpox: The Historical Myths behind Mandatory“