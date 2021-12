Blick in die Geschichte Sind wir Demokratie-Analphabeten?

10. Dezember 2021

Alte Römer, Griechen und Amerikaner sagen – ja!

von Axel R. Göhring

Würde man Angela Merkel oder eine ihrer Journalistinnen wie Sarah Frühauf vom MDR fragen, ob wir in einer Bananenrepublik à la Weißrussland oder Guatemala lebten, würden sie wohl entrüstet verneinen und entgegnen, dass in der Berliner Republik, in Österreich oder der Schweiz ein demokratischer Interessensausgleich stattfände und die Steuereinnahmen mitnichten ...