Epochenbrüche Kann der Nürnberger Kodex je irrelevant werden?

10. Dezember 2021

Beobachtungen und Befürchtungen

von Carlos A. Gebauer

freitags um 12 Uhr

Vor gut einem Jahr – am 12. September 2020 – hatte ich mich für das Magazin eigentümlich frei mit der Habilitationsschrift des Passauer Rechtslehrers Tristan Barczak befasst. In seiner Arbeit unter der Überschrift „Der nervöse Staat“ setzt sich Barczak mit der Frage auseinander, ob ein Staat, namentlich die Bundesrepublik Deutschland unter der Geltung des Grundgesetzes, eine Phase des Notstandsrechtes strukturiert durchleben könne, um anschließend wieder geordnet in ihren verfassungsrechtlichen Ausgangszustand zurückzufinden.

Die vergangenen Monate und ihre Entwicklungen lassen befürchten, dass es in Deutschland wohl überwiegend wahrscheinlich nicht gelingen wird, in die rechtlichen Bahnen der bundesrepublikanischen Verfassungsordnung zurückzufinden. Eher drängt sich der Eindruck auf, dass die Verwerfungen eine solche Intensität erreicht haben, dass sie nicht reparabel sein werden.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland war im ganz Wesentlichen eine verfassungsrechtliche Antwort auf die Entgleisungen des Berliner Nationalsozialismus. Immer wieder betonten Juristen, dass die deutsche Verfassungstradition mit dem Grundgesetz die „Lehren von Weimar“ gezogen habe. Nie wieder sollte es möglich sein, aus den rechtskulturellen Bahnen eines mitteleuropäischen modernen Rechtsstaates auszubrechen. Um dies sicherzustellen, wurden diverse Schutzmechanismen institutioneller Art errichtet. Zu ihnen gehörten die föderative Ordnung des Staates, um Machtanballungen in der Zentrale zu verhindern, wie auch ein robustes gerichtliches System zur Kontrolle von Exekutive und Legislative durch unabhängige Richter.

Es muss erstaunen, wenn in den vergangenen Monaten gelungen ist, durch das neue legislative Instrument einer Konferenz aus Bundeskanzler und Ministerpräsidenten jene „dritte Ebene“ zwischen Bundesländern und Bundesstaat zu erschaffen, die es nach bisherigem Verständnis gerade nicht geben sollte. Es muss umso mehr erstaunen, dass diese dritte Ebene in einer Weise mit den beiden anderen Ebenen vernäht worden ist, dass sie gleichsam unentwirrbar erscheint. Es muss erstaunen, dass das Bundesverfassungsgericht in diesem Jahr 2021 mindestens zwei einschneidende Richtungsvorgaben eingeleitet hat, die auf eine erhebliche Weise bislang vertraute grundrechtliche Standards aushebeln. Der „Klimabeschluss“ des Verfassungsgerichtes vom 24. März 2021 und die Entscheidungen zum „Bundeslockdown“ vom 30. November 2021 markieren aller Voraussicht nach Epochenbrüche, hinter deren ändernde Kraft das Verfassungsrecht prognostisch nicht zurückfinden wird. Mindestens sind derzeit keine Kräfte erkennbar, die an dieser Stelle wieder für eine Restitution in die vormalige Integrität wirken könnten. Alleine der Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht in derart grundlegenden Streitigkeiten durch Beschluss entschieden hat, statt den Beteiligten vor dem Erlass eines Urteiles in einer mündlichen Verhandlung rechtliches Gehör zu gewähren und die richterlichen Überlegungen offenzulegen, muss befremden. Mit Sorge blickt man juristisch auf die zentralen Tabubegriffe des Grundgesetzes, die die Menschenwürde für unantastbar erklären und die Freiheit für unverletzlich. Ob der nervöse Staat hier je wieder zum Guten zurückfinden wird?

Vielleicht ist es etwas übersensibel, diese Beobachtung zu machen: Der wohl bekannteste Kommentar der deutschen Juristen, der „Palandt“, hat sich nach 80 Auflagen zum Jahre 2022 nun erstmals von seinem fragwürdigen Namensgeber verabschiedet. Bislang hatte man immer dezent darüber hinweggesehen, in welcher geschichtlichen Epoche Otto Palandt zu Ruhm gekommen war. Beinahe tagesidentisch mit der Auslieferung des jetzt „Grüneberg“ heißenden Werkes kommt die Nachricht aus Brüssel, dass die Präsidentin der EU-Kommission den Nürnberger Kodex nicht länger gelten lassen mag, sondern an seinen Standards vorbei eine Impfpflicht oder gar einen Impfzwang mit noch nicht abschließend erforschten Behandlungsmethoden für denkbar hält. Bis jetzt hätte ich angenommen, dass neben den „Lehren von Weimar“ auch der unbedingte Respekt vor den ethischen Grundfesten dieses Nürnberger Kodex in Deutschland Bestand haben werde. Es bleibt abzuwarten, ob meine diesbezügliche Annahme unrichtig war. Sollte sie aber richtig sein, wird der nervöse Staat sich wieder beruhigen und Patienten auch davor schützen, mit Therapeutika behandelt zu werden, deren Langzeitfolgen noch niemand sicher kennt.