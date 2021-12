Zweite Pathologie-Konferenz in Berlin Politik und Wissenschaft sind unvereinbar

07. Dezember 2021

… aber es gibt noch unabhängige Wissenschaftler in Deutschland

von Christian Paulwitz

dienstags um 12 Uhr

Am vergangenen Samstag (4. Dezember 2021) fand bereits die zweite Pressekonferenz der Pathologen Prof. Dr. Arne Burkhardt und Prof. Dr. Walter Lang sowie weiterer Teilnehmer zum Thema „Stehen Todesfälle und gesundheitliche Schäden nach Impfungen gegen Covid-19 in einem pathologisch nachweisbaren Zusammenhang?“ statt. Über die Inhalte mache sich jeder bitte selbst ein Bild (siehe Link zur Konferenz am Ende des Artikels) – es würde hier zu weit führen und der Sache dennoch nicht gerecht werden. Nach der ersten Konferenz am 20. September hat mich erschüttert, wie von manchem, durch Anzeigen aus dem Propaganda-Etat der Bundesregierung, teilfinanzierten Quantitätsmedium versucht wurde, die Integrität der Pathologen in Frage zu stellen, statt gegebenenfalls nachzufragen und sachlich darüber zu berichten. Ich bin medizinischer Laie, aber ich habe auf meinem Arbeitsgebiet mit einigen Wissenschaftlern zusammenarbeiten dürfen und (er)kenne den Typus: die freundlich-zurückhaltende, selbstbewusst-bescheidene Art des um Erkenntnis Bestrebten, der glaubt, etwas von so großer Bedeutung gefunden zu haben, dass er es, nicht ohne die Einladung zur Prüfung und Diskussion, bekannt geben müsse. Denn die Erfahrung lehrt, dass die Erkenntnis wächst, wenn sich weitere Experten kritisch beteiligen und ihre Ressourcen und Erfahrungen einbringen. Das freundliche Verständnis für Kollegen, denen die eigene Erkenntnis bisher entgangen ist, weil sie so schwer zu finden sei, wenn man nicht wisse, wonach man suchen müsse. Und immer wieder die Einladung an die Fachwelt zum Diskurs, die Relativierung der eigenen Befunde und die vorsichtige Warnung vor Grenzen der Aussagekraft. – Für mich gab es bereits im September keinen Zweifel, dass es sich bei besagten Pathologen um absolute Koryphäen ihres Faches handelt, auch wenn ich ihren Ausführungen nur oberflächlich folgen kann.

Wie wurden die Erkenntnisse der Pathologen aufgenommen? Wurden sie in der Fachwelt in einer Breite diskutiert, die angesichts der öffentlichen Bedeutung auch Aufmerksamkeit über die Fachkreise hinaus in den großen Medien fand? – Natürlich nicht. – Wie ging das Paul-Ehrlich-Institut damit um, dem die Aufsicht über die Qualität von Impfstoffen obliegt? Immerhin wurde im Rahmen der Konferenz auch über anorganische Fremdstoffe gesprochen, die in den neuartigen Covid-Impfstoffen, anders als in herkömmlichen Impfstoffen, unter dem Mikroskop gefunden wurden. Wurde das untersucht, bestätigt, erklärt oder begründet widersprochen? – Es hat einen Tag später, am 21. September, den Biontech-Gründern seinen Paul-Ehrlich-Preis verliehen. Der Tag war wohl Zufall, aber die Preisverleihung ist ein Skandal, weil sie, wie man in der Industrie sagen würde, eine eklatante „Compliance“-Verletzung darstellt, da man sich in der Aufsichtsfunktion für die Zukunft befangen macht, wenn man den Beaufsichtigten zuvor öffentlich mit Ehren überschüttet.

Schauen wir uns die andere Seite an: Wie wird für die sogenannten Covid-Impfungen geworben? Von der Politik – und praktisch alle Beteiligten sind von der Politik mehr oder weniger abhängig. Der mediale Filter besteht aus Angst. Die dafür von der Politik bezahlten Experten werden uns als „Die Wissenschaft“ präsentiert, stellen sich über Kritik und werben für politische, nämlich freiheitseinschränkende Maßnahmen – was echte Wissenschaftler nie tun würden. Die Kampagnen der Bundesregierung geben nur oberflächlich den medizinischen Nutzen vor und werben vielmehr für die Wiedergewinnung zuvor entzogener Freiheiten. Die „Impfung“ sollte zunächst freiwillig sein, doch von Beginn an schwang ein drohender Unterton mit. Sie war es schon bei den Alten nicht, die den Drückerkolonnen in den Altenheimen ohne den seltenen Schutz selbstbewusster und hartnäckiger Angehöriger ziemlich ungefragt ausgeliefert waren. Als es dann in die Breite ging, dienten die politischen Maßnahmen immer unverhohlener der Erpressung. Bestimmte Branchen wurden als Geisel genommen und nebenbei hingerichtet – mit Unterstützung ihrer Verbände –, wobei daran natürlich denjenigen, die der Erpressung bisher nicht nachgegeben haben, die Schuld zugeschoben wird. Parallel die Lockangebote: Impfen bei Party, Impfen mit Belohnungsbratwurst, in Wien sogar eine Aktion mit freiem Bordellbesuch nach der Impfung. Es ist schwer vorstellbar, was noch nötig sein könnte, um jemanden erkennen zu lassen, dass um eine Sache wirklich unseriös geworben wird. Aber gerade das soll ja demnächst auch noch dazukommen, denn der letzte Rest des Versprechens der Freiwilligkeit soll schließlich auch noch gebrochen werden.

In der zweiten Pathologenkonferenz wurden nun Befunde weiterer Untersuchungen vorgestellt. Frühere Erkenntnisse kehrten wieder, neue kamen hinzu, indirekt über die Medien transportierte inhaltliche Kritik wurde angesprochen und begründet zurückgewiesen. Eine Lösung wurde angerissen, wie man die Grenzen der Aussagekraft der Ergebnisse durch weitere Untersuchungen überwinden wolle. Durch ein neues Verfahren zum Nachweis von Spikeproteinen wolle man prüfen, ob die gefundenen Erkrankungen auf die verimpften Spikeproteine zurückgeführt werden können. Emeritierte Professoren, Wissenschaftler im Ruhestand führen die Untersuchungen durch, die von den großen Institutionen des Fachs nicht nur nicht unterstützt, sondern aktiv behindert würden. Professor Lang zeigte sein Austrittsschreiben aus der DPG (Deutsche Pathologische Gesellschaft), deren frühes Mitglied er bereits gewesen sei. An den Vorsitzenden gerichtet: „Ihnen muss ich vorhalten, dass Sie Mitglieder, die sich auch als Emeritierte für das Fach Pathologie einsetzen, öffentlich diffamieren, anstatt sie zu einem fachlichen Gespräch einzuladen. Insgesamt wirkt das Verhalten unseres Fachverbandes in den dringenden Fragen der Folgeschäden durch die Covid-Impfungen desinteressiert und unverantwortlich.“ Mündlich fiel das Wort der Korruption – angesichts des Einflusses der Politik wäre sie nicht überraschend, sondern logische Konsequenz. Kein Wunder, wenn Leute bekriegt werden, die in Frage zu stellen wagen, was die Politik mit anderer Leute Geld bestellt hat.

Wissenschaft erkennen Sie daran, dass Sie nicht kriminalisiert und herabgewürdigt werden, wenn Sie zweifelnde Fragen stellen. Vertrauen Sie der Wissenschaft – wenn sie sich gegen die Politik zur Wehr setzt. Sie erhalten dann die Freiheit, die Ergebnisse für sich einzuordnen – und manche Frage wird auch für die Zukunft offenbleiben. Das sollte Sie nicht ärgern, sondern Ihnen Mut machen. Mir ging es so.

Pathologie-Konferenz