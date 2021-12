Michael Kretschmer und der Messenger-Dienst Telegram Kein Fußbreit den Faschisten!

07. Dezember 2021

Unsere Prinzipien von Meinungsfreiheit sind bedroht

von Johann A. Hellerich

„Und das mein ich jetzt wirklich, weil es mich umtreibt. Das sind diese Telegram-Gruppen, diese rechtsextremen Gruppen von dreißig-, vierzig-, achtzigtausend Menschen, die sich zusammengetan haben und bösartigste Propaganda, Hass, äh, äh, Hetze, aber auch wirklich zersetzende Dinge proklamieren. Wir müssen da etwas tun. Das geht so nicht. Das passt nicht mit unserem Prinzip von Meinungsfreiheit zusammen, mit unseren Medienregulierungen. Diese Leute verstecken sich dahinter, dass das ein Nachrichtendienst ist und kein soziales Netzwerk. Ich würde mich [sic] sehr wünschen, wenn wir da möglichst schnell nach Ihrer Amtsübernahme in ein vernünftiges Gespräch kommen. Das muss alles solide gemacht werden, aber ganz, ganz wichtig.“

Das sagte Michael Kretschmer in der Sendung „Maybrit Illner“ zu dem designierten Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Erstaunt es Sie vielleicht, werter Leser, dass der Liberale aus Gelsenkirchen dem sächsischen Ministerpräsidenten nicht widersprach? „Das muss nicht falsch sein, aber andere Dinge sind natürlich dringender“, erwiderte Buschmann und lenkte das Gespräch auf die „schlechte“ Impfquote im Freistaat Sachsen.

Es gibt Tyrannen, Despoten und solche, die es werden wollen, nennen wir sie der Einfachheit halber Soziopaten. Einige vermögen ihr asoziales Wesen über längere Zeit zu verheimlichen. Es gelingt ihnen zeitweise, ihre anmaßenden kriminellen Begehren, ihr hinterhältiges Manipulieren und Strippengeziehe, ihr machthungriges Intrigieren und das abgrundtiefe Übel in ihren tiefschwarzen Seelen zu verdecken. Da man in einer Demokratie permanent einem Pfeilregen von Lügen ausgesetzt ist, sind mir persönlich die sich selbst entlarvenden Faschisten geringfügig lieber. Als altmodischer Mensch schätze ich Ehrlichkeit.

Die amerikanische Schriftstellerin Ayn Rand weckte offenbar Kretschmers Ehrgeiz, als sie 1978 schrieb: „Das Prinzip der Meinungsfreiheit beschäftigt sich nicht mit dem Inhalt der Rede eines Menschen und schützt nicht nur die Äußerung guter Ideen, sondern aller Ideen. Wenn es anders wäre, wer würde dann bestimmen, welche Ideen gut wären und welche verboten sind? Die Regierung?“



„Ja“, rief der drei Jahre zuvor geborene Görlitzer auf diese Frage entzückt. „Ja, das traue ich mir durchaus zu, denn das ist unser Prinzip von Meinungsfreiheit, das wir zusammen mit der Medienregulierung verwirklichen.“ Dass sich Menschen eine andere, von der Regierungsdoktrin abweichende Meinung herausnehmen und sie diese auch noch außerhalb des Einflusses der Regierung austauschen, äußern und dass sich diese Meinung dort sogar im freien Austausch frei herausbilden kann, ist somit ein Missstand, der unverzüglich behoben werden muss.

Kretschmer hat guten Grund, sich Sorgen zu machen, denn die Impfskepsis ist in Sachsen am größten. Wenn ein Impfzwang kommt, ist der Ministerpräsident einem deutlich größeren Potenzial an Rechtsextremen ausgesetzt als andere Potentaten. Bisher demonstrierten sie noch friedlich gegen die scheibchenweise Rasur ihrer Freiheiten. Dann jedoch geht es ums Eingemachte: die körperliche Unversehrtheit.

Die sächsische Gesundheitsministerin verurteilte den unlängst an ihrem Privathaus vorbeigeführten Protest-Spaziergang von mit Lichtern bewaffneten „Rechtsextremen und Verschwörungsgläubigen“ als „widerwärtig und unanständig“. Nun wird eine Umsiedelung ins sichere Wandlitz in Erwägung gezogen.

Dass die Sachsen eine Revolution herbeiführen können, wissen wir und sie selbst spätestens seit 1989. Damals fand und versammelte sich der rechtsextreme Widerstand in den Kirchen, die Raum, Kraft und Gottes Segen spendeten. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, stehen die Pfaffen jedoch heute wieder staatstreu der Obrigkeit Gewehr bei Fuß und halten das Volk dumm wie eh und je.

Die Vernetzung der Widerspenstigen hat mit der Technik Schritt gehalten und verläuft nun über die sogenannten sozialen Medien im Internet oder mittels Smartphone-App. Michael Kretschmer hat die Waffen des Feindes erkannt: Telegram ist bei den Extremisten der beliebteste Dienst. Dort gibt es unzählige Kanäle, Gruppen und Möglichkeiten, konspirative Einzelchats mit Gleichgesinnten zu führen. Das Ganze läuft – und deswegen ist die Angst so authentisch – noch weitestgehend ohne direkten Geheimdienstzugriff ab, wie es zum Beispiel bei Whatsapp geschieht.

Und solange sich Marco Buschmann also seelenruhig in Untätigkeit übt, wird der Instant-Messenger-Dienst Telegram der Rand’schen Spielart der Meinungsfreiheit weitestgehend schutzlos ausgeliefert sein.

Glücklicherweise gibt es ja aber noch die Zivilgesellschaft: aufrechte Bürger ohne Hass und Hetze, jedoch mit Herz und Haltung. Werter Leser, nun kommen Sie ins Spiel. Ich appelliere an Ihr Gewissen: Erstellen Sie bitte noch heute einen Telegram-Account. Ausreden, wie „das ist mir zu viel neue Technik, ich hab’ schon E-Mail und Whatsapp, mein Speicher ist voll“ verlieren hier und jetzt, betagten Gesundheitszertifikaten gleich, unverzüglich ihre Gültigkeit. Die Lage ist ernst.

Sobald sie die App installiert haben, suchen Sie bitte die rechtsextremen Querschwurblerkanäle, wie zum Beispiel Corona-Ausschuss, Ärzte für den Frieden, Große Freiheit TV, Apolut, eigentümlich frei, Atlas Initiative, Club der kritischen Anwälte und finden und folgen Sie den Seiten von Corona-Leugnern wie SahraWagenknecht, Gunnar Kaiser, Otto Schily, Oliver Janich, Oskar Lafontaine und so weiter. Spüren Sie bitte auch die gefährlichen Gruppen auf, treten Sie ihnen bei und infiltrieren Sie diese. In jeder Stadt, in jedem Landkreis gibt es mittlerweile Verschwörungstheoretiker-Spaziergänge, die über Telegram organisiert werden. Finden Sie heraus, wo, gehen Sie hin und machen Sie sich dort, als inoffizieller Mitstreiter, für unser Prinzip der Meinungsfreiheit stark!

Keinen Fußbreit den Faschisten, weder auf Telegram noch in der sächsischen Staatskanzlei!