Kowalskys Ballade aus dem Untergrund Werden bald wieder Wohnungen frei?

06. Dezember 2021

Pestilenz der Anständigen

von Kurt Kowalsky

Die ehrenwerten Richter des Bundesverfassungsgerichts, haben nun (30. November 2021) ihre Pflichten als Staatsbedienstete glänzend erfüllt und sich bei der Abwägung zwischen Freiheit und Gesundheitsschutz für die bedingungslose Gewaltanwendung des Staates entschieden.

Friedliche, argumentative Konfliktlösung ist eben besonders schwierig, ist man selbst Angehöriger der Seite, die den Konflikt erst auslöste.

Es gibt Verfassungsrechtler, die jetzt geradezu „entsetzt“ sind. Man sagt, die Entsetzten träfen sich alsbald, um bitterlich zu weinen. Ist aber auch scheiße – da ist man 20 Jahre Verfassungsrechtler und bekommt erst jetzt mit, dass die Interpretation dieser Verfassung und die Entscheidungen darüber immer und ausschließlich bei der von vorneherein privilegierten Personengruppe liegt und somit nichts anderes als eine Farce ist.

Dass die Damen und Herren unter ihren roten Roben sich so lange Zeit ließen, um über die Verfassungsmäßigkeit der Zwangsmaßnahmen vor über einem Jahr zu urteilen, war bereits eine Frechheit sondergleichen. Aber die Zeiten, in denen die Gewaltherrscher vor solchen Demütigungen der Bevölkerung noch zurückschreckten, sind schon lange vorbei. Es geht um die Ermächtigung, jede im Herrschaftsgebiet lebende Person nach Belieben unterdrücken zu können und sie bei Widerstand gegebenenfalls existenziell zu vernichten.

Warten wir also ab, bis die ersten bewaffneten Polizeieinheiten die Wohnungen nach Impfverweigerern durchsuchen und die Gefundenen in Handschellen abführen, um sie am nächsten Tag von einem Gefängnisarzt zwangsweise impfen zu lassen.

„Niemand hat die Absicht, ein Konzentrationslager zu bauen“, soll ein Politiker gesagt haben. Aber mit der Verfassung, der guten, wäre das schon in Einklang zu bringen. Denn schließlich würde es ja auch die Polizeikräfte überfordern, müssten sie alle vier Monate zu jeder Auffrischungsimpfung über die Jahre hinweg die Impfverweigerer aus den Wohnungen zerren.

Dem Vernehmen nach soll auch vorerst darauf verzichtet werden, an öffentlichen Parkbänken Schilder mit der Aufschrift „Nur für Geimpfte“ anzubringen. Da dies ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung darstellte, müsste man Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz auch noch etwas uminterpretieren. Aber das bekommen die schon hin.

Ja, wir leben, nachdem die Aufklärung gescheitert ist und man aus der Vergangenheit nichts gelernt hat, heute im Zeitalter der Volksgesundheit. Wir kennen keine Parteien mehr, nur noch Gesunde und Aussätzige. Und der endemische Verlauf einer solchen Pestilenz erfolgt nach dem typischen Muster, das bereits in den beiden Weltkriegen Millionen von Opfern gefordert hat.

Wenn dann die Guten im Staat ihren aussätzigen Nachbarn zum Bahnhof begleiten, können sie guten Gewissens anschließend sein Mobiliar ersteigern – und gleichzeitig wird eine Wohnung frei.