Moderne Weltanschauung Leben ist unverzeihliche Ursünde

06. Dezember 2021

Entropie als perfekte Metapher für den Todestrieb in der Gegenwart

von Robert Grözinger

Der berühmte, 2018 verstorbene britische Kosmologe Stephen Hawking schrieb kurz vor seinem Tod ein sehr erhellendes Buch mit dem Titel „Brief Answers to the Big Questions“ (deutsch: „Kurze Antworten auf große Fragen“). Ich habe mich schon zuvor auf diesen Seiten kritisch mit diesem Buch auseinandergesetzt. Damals ging es um den Determinismus und die Nervosität unter manchen Wissenschaftlern, weil Ersterer angesichts der Quantenphysik und Schwarzer Löcher flöten gegangen war – und was für Auswirkungen das auf unsere Betrachtung von Religion, Kultur und Politik haben könnte. Heute nehme ich sein Buch als Vorlage, um darüber zu schreiben, wie der Todestrieb sich auch in der Wissenschaft breitmacht, und wie das wiederum Auswirkungen auf Religion, Kultur und Politik hat.

Viel ist in libertären Kreisen die Rede vom „Todestrieb in der Geschichte“, wie der Titel jenes Buches von Igor R. Schafarewitsch lautet, das den tieferen Ursachen des Sozialismus auf den Grund zu gehen trachtet. Dieser Trieb, der uns im vergangenen Jahrhundert den Sowjetkommunismus und den Nationalsozialismus bescherte und uns heute in Form von Klima-, Corona- und Genderwahn heimsucht, ist so stark und weitverbreitet, dass er sich sogar in der Naturwissenschaft manifestiert und diese an der Untersuchung wichtiger Fragen hindert. Als Erstes fällt einem die Zensur politisch nicht genehmer wissenschaftlicher Erkenntnisse ein, etwa zum Klimawandel. Der Trieb hat die Wissenschaft aber in einem viel zentraleren Punkt erfasst.

Im Kapitel „Gibt es intelligentes Leben im Universum?“ entlarvt sich Hawking als Teil des Kults des Todestriebes. In diesem Kapitel schreibt er unter anderem über die Entropie. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, erklärt Hawking, „besagt, dass die Gesamtmenge der Unordnung oder Entropie im Universum mit der Zeit immer zunimmt. Allerdings“, so fährt er fort, „bezieht sich das Gesetz nur auf die Gesamtmenge der Unordnung. Die Ordnung in einem Körper kann zunehmen, wenn die Menge der Unordnung in seiner Umgebung um einen größeren Betrag zunimmt.“ Und weil wir das Leben „als ein geordnetes System definieren können, das sich gegen die Tendenz zur Unordnung in Gang halten und sich selbst reproduzieren kann“, können lebende Systeme nur existieren, solange sie „Energie in irgendeiner geordneten Form – wie Nahrung, Sonnenlicht oder elektrische Energie – in eine ungeordnete Energie in Form von Wärme umwandeln“ – oder in Form von Umweltverschmutzung, aber dieses Wort erwähnt er in diesem Zusammenhang nicht.

Es wäre sehr aufschlussreich gewesen, hätte er es getan. Denn was der frühere Inhaber des Lucasischen Lehrstuhls für Mathematik an der Universität Cambridge hier schrieb, kann man mit anderen Worten auch so ausdrücken: „Es spielt keine Rolle, was wir tun. Wir, als Lebewesen, treiben die Entropie voran – allein dadurch, dass wir leben. Und da wir jene Wesen auf der Erde sind, die sich dieses Umstandes am meisten, oder überhaupt, bewusst sind, sind wir auch am meisten schuldhaft daran.“ Dass er das meint, auch wenn er es nicht explizit sagt, wird klar, wenn man weiterliest, denn an diesem Punkt im Kapitel leitet Hawking zu seiner wohl misanthropischsten Passage des Buches über. „Die meisten Lebensformen, uns eingeschlossen“, heißt es da, seien „Parasiten“. Das ist, in wissenschaftlichen Kategorien gesprochen, falsch – ein Parasit ist ein auf wenige Wirtsarten beschränktes Lebewesen. Da sich ein Naturwissenschaftler mit Rang und Namen wie Hawking dessen bewusst gewesen sein muss, kann der Begriff hier nur polemisch gemeint sein.

In den Augen materialistischer Wissenschaftler wie Stephen Hawking ist der Mensch also unrettbar schuldig am Akt des Lebens. Leben, menschliches Leben vor allem, versündigt sich am reinen Verlauf der Existenz unbelebter Materie im Universum. „Leben ist Sünde“, könnte man diesen Standpunkt zusammenfassen. Daran sollten wir immer denken, wenn die Politik sich bei ihren Entscheidungen hinter der modernen „Wissenschaft“ zu verstecken versucht.

Hawkings Interpretation der Entropie ist eine atheistische Version der Erbsünde. Sehr im Gegensatz zur biblischen Version gibt es bei ihr jedoch nicht den Hauch einer Chance auf Erlösung, Vergebung oder Gnade. Nicht einmal, wenn die Hölle zufriert – oder, wissenschaftlich gesprochen, die Entropie an ihrem Endpunkt angelangt ist. Diese Sichtweise, davon können wir ausgehen, ist Ausdruck eines, wenn auch meist unbewussten Fundaments unserer säkularen Kultur. Sie bildet außerdem den gedanklichen Kern der Umweltbewegung, die die Welt heute plagt und die Merkmale eines Todeskults aufweist – ganz zu schweigen von der Corona-Hysterie.

Der Kosmologe Hawking bringt es natürlich nicht so drastisch wie eben beschrieben zum Ausdruck. Aber es ist die unausweichliche logische Konsequenz seiner Sichtweise. Das Merkwürdige ist: Diese seine Sichtweise, die sehr weitverbreitet ist, steht im Widerspruch zu einem ziemlich felsenfesten wissenschaftlichen Glaubenssatz – nämlich dem, dass sich „Leben“ im Rahmen der Evolution aus unbelebter Materie entwickelt hat. Hier ist der Knackpunkt: Wie kann, in einer allgemein entropischen Umgebung, Leben aus toter Materie – mit anderen Worten: Ordnung aus Chaos – entstehen? Ordnung zudem, die im Laufe von Jahrmilliarden zu- und nicht abnimmt? Alles nur spontan aus Sonnenenergie, Erdwärme und Tidenhub gesogen?

Ich will damit keinen Gottesbeweis antreten, sondern darauf hinweisen, dass diese sehr wesentliche Frage in einer atheistisch und todeskultisch geprägten Wissenschaft und Kultur häretisch ist und deshalb ignoriert wird. Ich behaupte darüber hinaus, dass der offensichtliche Widerspruch zwischen Evolution und dem unausgesprochenen Primat der Entropie der wahre Grund dafür ist, dass wir noch immer keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse darüber haben, wie Leben entstanden ist.

Die offene und ehrliche Erwägung dieser zentralen Frage ist nicht nur für den wissenschaftlichen Fortschritt von immenser Wichtigkeit, sondern auch für den Weiterbestand und die Fortentwicklung der Freiheit und unserer Zivilisation. Denn wenn es unhinterfragbar sein soll, dass wir alle dadurch, dass wir leben, lediglich zur ewigen Verdammnis verurteilte entropiefördernde Umweltsünder und „Parasiten“ sind, weil jeder von uns durch seine pure Existenz den Fortgang zum Kältetod des Universums beschleunigt, dann dürfen wir bei Bedarf gnadenlos ausgerottet werden. Und zwar von jenen „Erleuchteten“, also „Aufgeklärten“, die zu wissen glauben, wen und was man alles auf dem Altar des Entropiegottes opfern muss, um ihn zu besänftigen.

Dieser Tanz um das Entropiekalb nährt den gegenwärtig vorherrschenden säkularen Todeskult, der an einen fixierbaren idealen Gleichgewichtszustand – einen „toten Punkt“ sozusagen – der Gesellschaft, Wirtschaft und Natur auf unserem Planeten glaubt. Er ist der Grund dafür, dass in der Klimapolitik ein „Nullemissionsziel“ angestrebt wird. Oder dass die Wirtschaftspolitik von der realen Existenz eines idealen Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage ausgeht – und sämtliche Abweichungen davon als „Marktversagen“ betrachtet. Er ist der Grund dafür, dass Meinungsführer und -gestalter in den Medien, der Politik, im Kultur- und Bildungsbetrieb Gewalttäter tolerieren, solange diese unterschwellig oder offen signalisieren, dass sie diesem Todeskult angehören. Oder weil sie, als nützliche Idioten, bewusst oder unbewusst an der Zerstörung des Fundaments der erfolgreichsten und lebensbejahendsten Zivilisation der Menschheitsgeschichte mitarbeiten.

Diese unsere Zivilisation beruht auf dem Glauben an eine absichtliche Schöpfung von Ordnung aus dem Chaos oder gar aus dem Nichts. Darauf, dass Menschen, da sie Abbild Gottes sind, am Schöpfungsprozess teilnehmen können, ja sogar müssen. Darauf, dass die Entropie nicht das letzte Wort hat, nicht die höchste Autorität im Universum ist. Darauf, dass es eine lebensspendende Kraft gibt, die stärker ist als der natürliche Trend zur Unordnung, zum Tod. Auf der Grundlage dieses Glaubens wurde ein Rechtssystem gestaltet, das dem Einzelnen, dem Abbild Gottes, ein Bestimmungsrecht über seinen Körper und sein Eigentum sicherte. Woraufhin er seine ihm innewohnende Tendenz, schöpfend tätig zu werden, mit stärkerem Drang als je zuvor auslebte. Woraufhin ein Wohlstand wuchs, der der überwältigenden Mehrheit der derzeit bald acht Milliarden Menschen ein im Vergleich zu vorherigen Generationen ein unvorstellbar erträgliches und langes, ja „paradiesisches“ Leben ermöglicht.

Ein derart übersprudelndes Leben ist für Anhänger eines Todeskults eine gigantische Blasphemie, die ausgemerzt gehört. Inwiefern sie das letzte Wort haben werden in dieser Welt, liegt an jedem von uns. Die Frage, die sich jeder Einzelne im Leben stellen muss, ist, in wessen Chor er mitsingen, wessen Gebote er gehorchen und vor wessen Altar er beten will.