EIKE-Institut Die alternative Klimakonferenz in Gera

30. November 2021

Was stimmt am Klima-Alarmismus, was nicht?

von Axel R. Göhring

Vor Kurzem erschien in eigentümlich frei ein Artikel zur 14. Internationalen Klima- und Energiekonferenz in Gera, ausgetragen vom Europäischen Institut für Klima und Energie (EIKE). Die Grünen und ihr NGO-Apparat in der Region machten mobil, um die Meinungsäußerung der Gegenseite zu verhindern, was jedoch misslang; so weit sind wir noch nicht. ...