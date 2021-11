Zum Relaunch am 1. Dezember Ein bleibender Adventskalender

30. November 2021

Zehn neue Online-Kolumnen, die Licht spenden sollen in dunklen Tagen

von André F. Lichtschlag

Deutschland düster: Eine Berliner „Sozialsenatorin“, die die Reinen dazu aufruft, private Kontakte mit den Unreinen zu meiden. Ein „Ethikrat“, der den Verfolgten die Ausreise aus dem Land verweigern möchte. Ein „Weltärztepräsident“, der die Diffamierten auspeitschen, also foltern lassen will. Und ein „christlicher“ Bischof, der mit diesen 30 Prozent der Mitbürger „keinerlei Mitleid hat“. Jeder der vier Doppelplus-Charakteren hätte dafür noch vor zwei Jahren seinen Job und jedes Ansehen verloren – jetzt werden die schlimmsten Hetzer und Hasser von der willfährigen Presse auch für die größte sadistische Niedertracht noch angefeuert. Alle Hemmungen sind, jeder Anstand ist gefallen – und es offenbaren sich Monster unter den Talaren, Kitteln, Anzügen und Kleidern. Bestien im Auftrag des Staates.

Es täusche sich niemand: Die täglichen Jagdsignale wirken, teuflische Szenen der Ab- und Ausgrenzung spielen sich längst in unserem Alltag ab. Zwischen ehemaligen Freunden. Unter Kindern.

Als wir vor fast 24 Jahren das Magazin eigentümlich frei gründeten, schrieb ich: „Wir sind auf dem besten Wege in den totalitären Sozialismus.“ Nun sind wir angekommen.

Aus einem Magazin der Warner und Mahner ist ein Organ der Dissidenz geworden – und täglich wird die Luft für Widerspruch dünner.

Das wissen nicht nur wir Autoren, sondern auch Sie, unsere Leser. Nie haben wir so viele und vor allem so eindringlich dankende Zuschriften, Anrufe und Besuche erhalten wie gerade in den letzten Tagen. Das rührt zutiefst, und es motiviert.

Und deshalb freut es mich so sehr, dass wir morgen, wie geplant am 1. Dezember, zusammen mit einem kleinen Relaunch unserer Website auch mit einem festen neuen Online-Programm starten. Wir erhöhen die Schlagkraft, jetzt erst recht.

Zu den sieben bekannten Videokolumnen – jeden Tag eine um 18 Uhr – kommen dann zehn feste Online-Kolumnen ausgesuchter scharfer Federn: Jeden Wochentag um 6 und um 12 Uhr wird ein Kolumnist – darunter langjährige, verdiente ef-Autoren, aber auch neue oder junge, bislang weitgehend unentdeckte Stimmen – für die ef-Leser das Zeitgeschehen in diesen dunklen Tagen beleuchten und vielleicht auch mit einem menschlichen Licht und gerne viel Humor die Herzen erwärmen. Das soll es sein: Ein Adventskalender, der bleibt.

Mit Freude darf ich hier das Kontrastprogramm ankündigen, das all die Senatoren, Räte, Präsidenten und Bischöfe sich genau so verdient haben:

Video-Kolumnen:

Mittwoch, 18 Uhr: Liberale Warte von und mit Ramin Peymani und Wolfgang van de Rydt

Donnerstag, 18 Uhr: Dachthekenduett mit André F. Lichtschlag und Martin Moczarski

Freitag, 18 Uhr: Die wirklich wahre Woche mit Karl-Eduard von Goebbelgruber

Samstag, 18 Uhr: Auf den Punkt von und mit Joachim Kuhnle

Sonntag, 18 Uhr: Asozial von und mit Sascha Tamm

Montag, 18 Uhr: Ferngespräch von Enno Samp mit Gast

Dienstag, 18 Uhr: Läuft doch … mit Martin Moczarski

Online-Kolumnen:

Oliver Gorus, Mittwoch, 6 Uhr

Axel B.C. Krauss, Mittwoch, 12 Uhr

Frank Jordan, Donnerstag, 6 Uhr

Sascha Koll, Donnerstag, 12 Uhr

Max Remke, Freitag, 6 Uhr

Carlos A. Gebauer, Freitag, 12 Uhr

Manuel Maggio, Samstag, 6 Uhr

Robert Grözinger, Montag, 12 Uhr

Johann A. Hellerich, Dienstag, 6 Uhr

Christian Paulwitz, Dienstag, 12 Uhr

Verehrte Leser, bleiben Sie uns gewogen. Und standhaft. Wer noch nicht dabei ist, darf gerne auch ein Abonnement zeichnen.