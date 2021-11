Make love not law Chaos ante portas

13. November 2021

„Same procedure as every century“

von Carlos A. Gebauer

Ungezählte Stunden meines Lebens habe ich mich mit der Frage beschäftigt: Was hat Deutschland, Europa und die Welt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kurz hintereinander in zwei mörderische Weltkriege getrieben? Ungezählte Stunden meines Lebens habe ich der breitesten Lektüre gewidmet, um diesem Rätsel nachzuspüren. Ungezählte Stunden habe ich Menschen zugehört, die sich mit diesem Thema befasst haben und mir Antworten zu liefern versprachen. Immer klarer wurde mir, dass die Frage nach den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts vernünftigerweise nicht isoliert zu beantworten ist. Jede Annäherung an Erklärungen kann nicht erst 1914 beginnen und 1945 enden.

Der Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation im Jahre 1806 und seine Wurzeln in der Französischen Revolution von 1789 hatten den Kern Europas destabilisiert. Neuordnungsprozesse und – natürlich – Machtkämpfe um Vorherrschaften prägten das Bild auch schon des 19. Jahrhunderts in Europa. Die Versuche der verdrängten Herrscher, ihre Positionen zurückzuerobern, und die Bestrebungen der neu aufkommenden Bündnisse, sich an deren Stelle zu etablieren, brachten dem kleinen Kontinent wieder und wieder neues Gären und blutiges Explodieren. Unter dem irritierenden Begriff von den „Einigungskriegen“ entstand zwischen den älteren Nationen Europas mit Deutschland ein neuer zentraler Machtfaktor. Zugleich hielten die nun entstandenen Großreiche infolge der Industriellen Revolution Herrschafts- und Gewaltmittel in ihren Händen, wie sie die Geschichte noch nicht gesehen hatte.

Am Beginn des Ersten Weltkrieges standen somit Kriegsherren, die ihre eigenen militärischen Potenziale ebenso grenzenlos überschätzten wie sie die Schrecken industrialisierter Kämpfe vollends unterschätzten. Solche massiven Fehlbeurteilungen der realen Lage prägten nicht nur den Gang des Ersten Weltkrieges, sondern sie trieben die Akteure auch im Zweiten Weltkrieg immer wieder in neues Leid und ungekannten Irrsinn. Was nicht aus sich heraus unmittelbar plausibel erscheint oder mit geringem Aufwand als plausibel erkannt werden kann, das wird in derartigen Lagen mit den unerbittlichen Techniken der Propaganda für die breiten Massen als plausibel fingiert. Der offenkundige Wahnsinn eines ziellosen Stellungskriegs, das Zusammenbrechen der eigenen Infrastruktur und die Hungersnöte der eigenen Bevölkerung führten erst viel zu spät dazu, den Ersten Weltkrieg zu beenden. Dass sich nur gut 20 Jahre später ein ebensolcher Irrsinn mitten in Europa mit noch gesteigerten Schrecken und noch intensivierter Menschenverachtung vollziehen konnte, macht den Betrachter fassungslos. Entgegen allen Beteuerungen, aus Fehlern zu lernen, entgegen allen Reden, für die Geschichte nicht blind zu sein, wiederholten sich die destruktiven Muster aber auch nach 1945. Sie traten nun zwar nicht gleich wieder in Kerneuropa auf. Doch sie prägten das staatliche Handeln rund um die Welt: im Koreakrieg, im Vietnamkrieg, anlässlich unzählbarer regionaler Konflikte und praktisch ununterbrochen in Afrika, in Asien, im Nahen Osten – beinahe überall.

Warum fällt es Menschen so schwer, sich mit anderen friedlich zu einigen? Was hindert sie daran, einander in Ruhe zu lassen und friedlich zum gegenseitigen Nutzen zu kooperieren? Woher rührt die ständige Bereitschaft, andere zu überfallen, auszurauben, sie zu unterdrücken, zu knechten, sie als minderwertig anzusehen und ihnen einen fremden Willen aufzuzwingen? Meine Mutmaßung ist, dass immer wieder rücksichtlose Anführer aus der Masse hervortreten und diesen Unfrieden zu ihrem eigenen Vorteil stiften. Meine Mutmaßung ist, dass es ihr Geschäft ist, Unbedarften und Unkritischen ein glückliches Heil, eine glänzende Zukunft und anstrengungslosen Komfort zu versprechen. Meine Mutmaßung ist, dass es diesen Verführern immer wieder gelingt, die Sinne der Halbaufmerksamen zu betören und sie so in immer neues Verderben zu leiten. Und meine Mutmaßung ist, dass der menschliche Verstand nicht hinreicht, die vielen mit Vernunftgründen davon zu überzeugen, sich diesen Abwegen zu verweigern.

Es gab in den vergangenen 30 Jahren nicht wenige bestens begründete Warnungen, die prosperierenden Volkswirtschaften Europas nicht zu überfordern. Die Organisation des deutschen Gesundheitssystems mit seinen Strukturen des Verwaltungszwangs wurde als nicht auf Dauer funktionsfähig beschrieben. Es wurde vor den demographischen Verwerfungen der Altersversorgung gewarnt wie auch vor den Unwuchten in der öffentlichen Pflegeversicherung. Dass die Staatsfinanzen irgendwann an den Punkt kommen mussten, nicht länger nominell ausbalanciert werden zu können, war aufmerksamen Beobachtern seit Langem klar. Von der Einführung des Euro wurde schon prinzipiell abgeraten, vor der Zerstörung seiner stabilisierenden Strukturprinzipien erst recht. Wie es möglich sein sollte, weite Teile der Stromversorgung in Deutschland zu kappen, gleichzeitig aber den gesamten Verkehr zu elektrifizieren, erschloss sich schon im Ansatz nicht. Und welche Weisheit darin läge, eine mittelschwere Erkältungskrankheit in einer weltweit konzertierten Aktion zum Auslöser für die Zerstörung der globalen Arbeitsteilung zu machen, bleibt vollends rätselhaft. Allenfalls die Dystopie einer globalen digitalen Totalkontrolle aller biometrisch detailliert erfassten Menschen auf dem Boden eines Gesundheits- und Umweltheilsversprechens macht diesen „Build Back Better“-Angriff auf das Leben von Milliarden Menschen erklärbar.

Ich hatte mir in den letzten Jahren gestattet, politische Akteure detailliert nach der Rationalität ihres Handelns zu fragen. Ich habe auf den zentralen Feldern des Sozialstaates, des Geldwesens, der Klima-, Energie- und Pandemiepolitik keine Antworten erhalten. Der bittere Befund ist: Sie wissen nicht, was sie tun. Berufsversager aus den Intrigenschmieden der parteipolitischen Hinterzimmer haben weithin die Macht im Staate übernommen. Mit vorgeschützten, fehlenden oder aberkannten akademischen Titeln wähnen sie sich in der Kontrollposition. Doch wir müssen erkennen: Diesem Personal wird schon bald alle noch verbliebene Kontrolle entgleiten. Das einst hochgelobte Deutschland steht vor strukturellen Zusammenbrüchen. Wir reden von Blackouts, Rationierungen, Versorgungslücken und Inflation. Während die Regierung mit der „Agenda 2030“ ein ökologisches Paradies verheißt, kollabiert die Kaufkraft eines zugleich negativ verzinsten Euro. Der öffentliche Rundfunk hat die Fähigkeit verloren, neutral zu berichten, Faktenchecker und Löschorgien im Internet machen einen ergebnisoffenen Diskurs unmöglich. Mit dem „neuen Normal“ ist die Epoche der Postaufklärung eingeleitet, in der nicht Argumente zählen, sondern Verunglimpfungen und Verteufelungen. Seriöse Wissenschaftler werden ebenso schweigsam wie die dritte Gewalt kontrollscheu. Man fühlt sich an Hannah Arendts Worte über die französische Bürokratie erinnert: „Der französische Staatsapparat ist schikanös und unglaublich unfähig. Es ist gut denkbar, dass an ihm Frankreich zugrunde geht, aber nicht, dass er je Frankreich wird beherrschen können.“ Zwischen dem Machthunger der Anführer und ihren Kompetenzen klaffen auch hier und jetzt unüberwindbare Abgründe. Vor unseren Türen entsteht so ein neues Chaos von exzessiven Ausmaßen.

Oft habe ich mir in den vergangenen anderthalb Jahren gewünscht, ich hätte die Geschichte und die Ursachen ihrer destruktiven Volten weniger intensiv studiert. Die Selbstüberschätzung der digitalen Technokraten erinnert fatal an die geistlose Siegesgewissheit, mit der deutsche Pickelhauben 1914 nach Paris aufbrachen. „Euch wird nichts mehr gehören, aber ihr werdet glücklich sein!“ ist das neue „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“. Millionen von Hungertoten und Millionen von Gewaltopfern stehen fassungslos im Jenseits und blicken auf uns. Haben wir nichts gelernt? Stanislaw Jerzy Lec notierte einmal: „Nur wenige sahen es dem 19. Jahrhundert an, dass ihm das 20. folgen würde.“ Wer wusste, dass auf das 20. ein 21. Jahrhundert folgt?

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 17. November erscheinenden Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 218.