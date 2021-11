Plandemie-Narreteien Freiheit ist mehr als gehorchen

08. November 2021

Sabine Döring im Kimmich-Abseits

von Carlos A. Gebauer

Der von manchen offenbar als eine Art kontemporärer Konzeptfaschismus verstandene Versuch der öko-epidemiologischen Weltneuorganisation durch eine autopoietisch entstandene überstaatliche Elite wird mutmaßlich genau dann scheitern, wenn ihm die Loyalität seiner eigenen Gladiatoren endgültig entgleitet. Wie schon vor 15 Jahren bei Eva Herman muss daher auch jetzt die Dekonstruktion des Staatsphilosophen Richard David Precht wieder absolut und gnadenlos angelegt werden, um ihn als möglichen Kristallisationspunkt einer Gegenöffentlichkeit zu eliminieren. Denn die Rolle gefeierter Meinungsführer in einer Gesellschaft kann in diesem Machtkampf um die Neuausrichtung der Menschheitsgeschichte gar nicht bedeutsam genug veranschlagt werden. Als informelle Führer gaben und geben sie den Massen längerfristig Richtung und Orientierung. Das jetzige Zweifeln einer Nena, das Abbrechen eines Auftritts von Helge Schneider oder der frech unperforierte Arm von Joshua Kimmich sind Horrormomente für jeden, der die Masse manipulieren und formen will. Wer dem Vergessen hier entgegenwirken möchte, der muss wohl nur täglich eine fortgeschriebene Liste derartiger Häretiker veröffentlichen: Seht her! Alle die, deren Namen wir hier nennen, haben euch nicht nur lange als Leitsterne gegolten und gedient; sie haben auch die Brüchigkeit des allgegenwärtigen Fearmongering aufgezeigt! Lukas Podolski verteidigt Joshua Kimmich? Oliver Bierhoff und Felix Magath gar auch? Lang ist die Liste der im Hauptstrom Verschwiegenen, die der offiziellen Narretei nicht folgen.

Soeben hat eine Tübinger Philosophielehrerin (Sabine Döring) im Parteiblatt „Liberal“ der FDP erklärt: „In einer Pandemie reichen individuelle Vernunft und Moral nicht aus, sondern darüber hinaus ist kollektives Handeln zwingend erforderlich.“ Eine Pandemie könne „ohne Koordination durch staatliche Regelungen nicht bekämpft werden“. Besonders Bildungsferne und sozial Schwache seien derzeit zwar noch impfunwillig. Doch die Ethik-Expertin bringt ihre Nudgingvorstellung für jene Störgewalt der Dummheit eloquent auf den Punkt: „Zugespitzt formuliert, würde sich wohl jede ‚Unterschicht‘ dieser Welt freuen, wenn es so einfach wäre, aufzusteigen: Ein Piks genügt!“ Dem im 1G, 2G, 3G digital zur epidemiologischen Manövriermasse gemachten Volk soll also verheißen werden, dass der mRNA-genetische Umbau des kooperationswilligen Individuums aus jedem prekären Proleten ein Mitglied der gesunden Herrscherkaste werden lässt? Das ist nicht nur wieder einmal das Versprechen anstrengungslosen Glücks, sondern Sabine Döring geht sogar noch einen Schritt weiter. Das Befolgen besser gewusster staatlicher Maßnahmen – „Gehorchen“ wäre ein anderes Wort dafür? – lasse sich dabei „als Ausdruck von Freiheit verstehen, sofern das ‚republikanische‘ Kriterium der ‚Abwesenheit von willkürlicher Herrschaft‘ erfüllt ist“. Gehorsam ist also Freiheit, Solidarität demokratisch und die Naturbelassenheit eines menschlichen Körpers in seiner kreatürlichen Ursprünglichkeit ein moralischer Affront? Hier gehen die allgemeinen Prinzipien ethisch verantwortlichen Handelns des Einzelnen bei der befragten Moralkennerin offenbar deutlich verloren.

Merke erstens: Der Unterschied zwischen einerseits einem Meinungsführer und andererseits einem staatlichen Führer liegt nicht darin, dass der erste individuell unvernünftig und unmoralisch ist, während der andere kraft institutionalisierter Machtzuweisung für das Kollektiv höherwertig vernünftig und hypermoralisch entscheidet. Der Unterschied liegt vielmehr nur und gerade in der massenhaft freiwilligen Entscheidung der vielen, diesem einen aus eigenem Antrieb zu folgen. „Freiheit als Autonomie bedeutet, das eigene Handeln selbst zu bestimmen“, weiß Sabine Döring nur eine Spalte zuvor noch selber. Zieht man die Konsequenz aus dieser Erkenntnis, so sieht man: Blinder Gehorsam ist gerade kein selbstbestimmtes Handeln. Erst die massenhaft autonom zustimmenden Entscheidungen der vielen zeigen, dass der eine Vorschlag mutmaßlich besser war als der andere. Das Zauberwort heißt: überzeugend sein. Wer nicht überzeugend ist, dem wird nicht gefolgt. Und nur, wer sich schon selbst nicht für überzeugend hält, macht seine Kritiker stumm, taucht seine Adressaten in Angst und verurteilt ihre abweichenden Auffassungen als unmoralisch.

Merke zweitens: Je größer die Unsicherheit des allgemeinen Wissens, unter der Handlungsentscheidungen getroffen werden müssen, desto geringer die Legitimation eines nicht mehr wissenden Gesetzgebers, für andere verbindlich Anordnungen zu erlassen. Je weniger man allgemein weiß, desto größer muss die Befugnis des Einzelnen sein, eigene Abwägungsentscheidungen treffen zu dürfen. Gerade dieser vielgestaltige Suchprozess nutzt schließlich in der divergierenden Ergebnisfindung zuletzt wieder allen.



Merke drittens: Der Unterschied zwischen einer tatsächlich erwiesenen Pandemie und einer nur diskursiv angenommenen wird in der staatlichen Gesetzgebungsreaktion erkennbar. In einer nur angenommenen Pandemie wird Bürgern verboten, ihre Häuser zu verlassen. In einer tatsächlichen Pandemie dagegen müsste ihnen nach Berufsgruppen geboten werden, zur Arbeit zu gehen.