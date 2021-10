16. Oktober 2021

Wirtschaft kinderleicht verstehen

Man sagt, man habe eine komplexe Thematik erst dann wirklich verstanden, wenn es gelinge, sie für ein Kind verständlich zu erklären. Bezogen auf politische und ökonomische Themen gibt es wohl keine Buchserie, die diesen Grundsatz besser meistert als die der Tuttle-Zwillinge. Wie keine andere Kinderbuchreihe schafft es die Serie des Libertas Institutes aus Utah, freiheitliche Ideen und Grundsätze aufzugreifen, sie in eine Geschichte zu verpacken und so zu erzählen, dass die eigentlich komplexen Sachverhalte auch für kleine Freunde der Freiheit spannend und verständlich erklärt werden. Buchteil für Buchteil gelingt es dem Autor Connor Boyack und seinem Zeichner Elijah Stanfield auf spielerische Art, jene Ideen kindgerecht zu vermitteln, die für eine gesunde, prosperierende Gesellschaft so unermesslich wichtig sind. Man stelle sich nur vor, wie unsere Gesellschaft aussehen könnte, würde eine solche Kinderbuchreihe irgendwann ebenso zu einer normalen Kindheit gehören, wie es damals die Schlümpfe, TKKG oder Ähnliches taten. Es wäre dies die so dringend benötigte Kinderimpfung gegen alle totalitären Einflüsse. Gerade heute scheint die Lektion, die der neueste Teil der Reihe vermittelt, so aktuell wie selten zuvor. In „Die Tuttle-Zwillinge und der gefährliche Leviathan“ treffen Ethan und Emily bei einem Brettspiel in der Spielehalle auf den namensgebenden „Leviathan“. Parallel zu diesen Erlebnissen bemerken die Zwillinge, dass in ihrer Stadt etwas Seltsames vor sich geht. Schließlich erklärt ihnen ihr Vater, dass sich die Wirtschaft gerade auf dem Weg in eine Rezession befindet und dass solche Krisen von Demagogen seit jeher als Gelegenheit genutzt werden, um in ihrer Macht zu wachsen und immer bedrohlicher zu werden – genau wie der Leviathan auf dem Spielbrett, verstehen Ethan und Emily! Im Dialog mit ihrem Vater lernen die beiden, dass derjenige, der seine Freiheit für scheinbare Sicherheit aufgibt, am Ende beides verlieren wird. Und sie verstehen, dass nur Wahrheit, Mut und Selbstständigkeit sie davor schützen können.

