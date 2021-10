Liberaler Einwurf Streitet über die wichtigen Fragen!

16. Oktober 2021

Plädoyer für ein Ende der großspurigen, kleinteiligen Debatte

von Sascha Tamm

Zu dem Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen schreibe, kenne ich das Ergebnis der Bundestagswahlen noch nicht. Doch kein mögliches Ergebnis wird etwas an einer grundlegenden Tendenz ändern, die mich an der politischen Debatte in Deutschland stört. Es wird zwar oft heftig gestritten, genauso oft gibt es jedoch eine ebenso lähmende wie langweilige Ähnlichkeit der Positionen.

Gleichzeitig fällt auf, dass in vielen Debattenräumen der Ton immer schärfer und immer persönlicher wird. Statt zu argumentieren, werden diejenigen attackiert, die andere Positionen vertreten – das gilt für alle Schattierungen des politischen Spektrums. Sätze wie „Wer dies sagt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“ oder „ist ein Knecht des Systems“ oder „ist ein Rechter“ oder „ist menschenverachtend“ oder ist „Leugner“ von was auch immer, sind Symptom einer politischen Kultur, für die die Verortung auf der richtigen Seite und die Verachtung derer, die auf der anderen stehen, zentraler Bestandteil des Lebens ist.

Doch das wesentliche Problem liegt tiefer. Es ist weder im Ausmaß der Meinungs- und Haltungsunterschiede noch im Stil und auf der Ebene der Auseinandersetzungen zu finden. Das wesentliche Problem liegt darin, dass über die falschen Fragen und Themen gestritten wird. Es geht nicht – oder jedenfalls viel zu wenig – um Fragen der Ordnungspolitik, also der Setzung abstrakter Regeln, die dann durchgesetzt werden. Es geht nicht um Fragen der Rechtfertigung staatlicher Zwangshandlungen. Vielmehr wird immer schon vorausgesetzt, dass staatliches Handeln gerechtfertigt sei, wenn nur irgendein Ziel damit erreicht werden soll, das einer Interessengruppe wichtig ist.

Damit geht einher, dass eine wesentliche Eigenschaft jedes politischen Entscheidungsmechanismus, nämlich die Begrenzung und Vernichtung individueller Verantwortung, auf immer mehr Lebensbereiche ausgedehnt wird. Damit geht einher, dass es in politischen Debatten immer mehr um immer kleinteiliger werdende Interventionen und Maßnahmen geht und immer weniger um allgemeine Regeln, die Zwang limitieren und individuelle Spielräume schützen.

Das ist in allen Debatten zu spüren: Es wird zwar mit großen Begriffen wie Gerechtigkeit, Zukunft, Sicherheit und so weiter um sich geworfen, doch das damit verbundene Denken ist kleinteilig, kontrollgeil und ohne jedes Vertrauen in die einzelnen Menschen. Es macht sie so immer mehr zu bloßen Rädchen der Staats- und Gesellschaftsmaschine. Und das mit weitgehender Zustimmung sehr vieler dieser Menschen.

Die individuelle Freiheit – und eine andere hat diesen Namen nicht verdient – braucht wieder eine Debatte über die richtigen und wichtigen Fragen: Wann ist überhaupt staatlicher Zwang zu rechtfertigen? Welche Formen dürfen politische Entscheidungen haben? Welche Mittel muss es mindestens für die einzelnen Menschen geben, sich gegen staatlichen Zwang, gegen die Mehrheit zu verteidigen? Wenn sich sogar die Anhänger der Freiheit in kleinteiligen Debatten über mehr oder weniger zielführende Einzelmaßnahmen verlieren, verliert die Freiheit.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 217.