De Dag – Two Sides of Crime Nichts ist, wie es scheint

10. Oktober 2021

Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: Telenet Play Schockiert: Beobachter des Geiseldramas (inklusive Polizisten, hier ausnahmsweise ohne Armbinde)

In Europa gibt es einen Geheimtipp für richtig gute Krimi-Serien, nämlich belgische, genauer gesagt flämische Produktionen, oft in Kooperation mit niederländischen Beteiligten gedreht. Ein in dieser Kolumne erstes Beispiel ist die in Deutschland unter mehreren Namen („24 Hours – Two Sides of Crime“ oder „De Dag“) laufende Serie mit Originaltitel ...