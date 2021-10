Lichtschlags Beste Investor AB

03. Oktober 2021

Die schwedische Familienholding

von André F. Lichtschlag

Schweden gilt mit seinem Wohlfahrtsstaat („Volksheim“) seit bald einem Jahrhundert als sozialistisches Vorzeigeland. Doch wie stets bei den roten Experimenten sind in der Praxis nicht „alle Menschen gleich“, sondern manche noch „etwas gleicher“. Und so beherrscht eine der reichsten Familien der Welt wie nirgendwo sonst in der nördlichen Hemisphäre große ...