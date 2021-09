Satire Die Zettel hinterm Grundgeschwätz

26. September 2021

Oder: „Dürfen die das denn?“

von Kurt Kowalsky

Im Radio sagte eine junge Frau, dass sie einen Verein gegründet habe, der Jugendlichen „die Wertaussagen des Grundgesetzes“ vermitteln möchte. Potzblitz, so erzeugt man Querdenker.

Vielleicht sollte man sich das Vereinsleben wie folgt vorstellen: Die Vorsitzende liest Artikel zwei: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit ...“. Alle rufen: „Ah, wie schön!“

Dann liest der stellvertretende Vorsitzende: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ Alle rufen: „Wunderbar!“

Jetzt kommt der Kassierer dran: „Artikel acht: Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.“ Die Vereinsmitglieder brechen in Jubel aus.

Ein anderer liest weiter: „Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.“ Die Jugendlichen rufen „Herrlich, so herrlich!“.

Dann kommt der Hausmeister zur Tür herein, der durch das Jubelgeschrei alarmiert wurde. Als er mitbekommt, um was es geht, liest er: „Infektionsschutzgesetz: Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, Artikel zwei Absatz zwei Satz eins des Grundgesetzes, der Freiheit der Person, Artikel zwei Absatz zwei Satz zwei des Grundgesetzes, der Versammlungsfreiheit, Artikel acht des Grundgesetzes, der Freizügigkeit, Artikel elf Absatz eins des Grundgesetzes, und der Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 Absatz eins des Grundgesetzes, werden eingeschränkt und können auch durch Rechtsverordnungen nach Absatz sechs eingeschränkt werden.“ Die Jugendlichen machen große Augen.

Einer fragt: „Dürfen die das denn?“

Ja, liebe Kinder, die dürfen das. Der gesamte Schmus kann durch eine „Rechtsverordnung“, also durch einen Zettel einer Verwaltungsbehörde, außer Kraft gesetzt werden. Das nannte man früher im Gemeinschaftskundeunterricht „Gewaltenteilung“. Die nicht völlig Verblödeten nannten es „Farce“ und bekamen in Betragen ein „mangelhaft“.

So wie das immer schon war, so ist es geblieben. Wie am 28. Februar 1933, als der demokratisch gewählte Paul von Hindenburg die „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ erlassen hat. Das durfte der auch. Wie sie es heute dürfen. Und dann baute der Innenminister die ersten Konzentrationslager. Auch das durfte er. Wie sie es heute dürften.

Würde das politische Gesindel die Menschen darauf hinweisen, dass ihre gnädig gegebenen Verfassungsrechte nichts weiter als verbrämte Zugeständnisse illegitimer, freiheitsverkürzender Zwangsapparate sind, würde niemand mehr diese Pamphlete hochhalten. Doch die Machthaber vertrauen darauf, dass kaum jemand das Zeugs zu Ende liest.

Lasset uns deshalb zum Abschluss gemeinsam ein Lied singen. Es ist von Hoffmann von Fallersleben, dem Dichter unserer Nationalhymne. Und alle jetzt: „Ein Männlein steht im Walde ganz still und dumm, es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um ...“.

