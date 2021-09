19. September 2021

Von der Entwöhnung des eigenen Denkens

Der deutsche Michel mit einer über die Augen gezogenen roten Zipfelmütze illustriert das Cover, und die Metaphorik könnte lauten: Der Deutsche will die Welt nicht sehen, wie sie tatsächlich ist. Stattdessen verbleibt er in seiner idealisierten Binnenwelt und schottet sich ab. Der Autor Josef Kraus, langjähriger Präsident des Deutschen Lehrerverbandes (DL), liefert zunächst eine interessante historische Spurensuche des deutschen Michels. Danach leitet er zu den obrigkeitsstaatlichen Prinzipien der Ära des Fürsten Metternich über. Ein wesentlicher Teil des Buches widmet sich der Kritik an linken Phantasiegebäuden à la Identitätspolitik, Political Correctness oder Multikulturalismus. Irgendwo ist es schon ein Rundumschlag und geht über den Titel des Buches weit hinaus. Rundumschläge sind aber nicht pauschal zu verdammen, sondern können für den Leser auch etwas Befreiendes und Abwechslungsreiches haben. Hier wird er zusätzlich aufgeklärt über die euphemistische Sprachartistik der Linken. Thema ist auch, dass Diskurse durch Cancel Culture zunehmend verboten werden, andere Meinungen durch sogenannte Safe Spaces nicht mehr gehört werden sollen und eine Verkrüppelung der Sprache durch gendergerechte Attitüden stattfindet – das alles kann es nicht sein, so die überzeugende und fundierte Argumentation des Autors. Dabei ist die teilweise polemische Sprache über Gender- und Quotenfirlefanz durchaus angemessen. Das Buch ist ein erfrischendes Manifest des Konservatismus. Es erteilt dem „anything goes“ eine Absage. Genauso klar formuliert ist die Kritik an der zum Teil katastrophalen Politik der Ära Angela Merkel und ihrer Zerstörung der CDU, wie wir sie kannten. Wer den linksideologischen durch- und weichgespülten Mainstream durchschauen möchte, dem sei dieses Buch wärmstens empfohlen. Mit 544 Quellenangaben beweist der Autor Josef Kraus eine ausgesprochen sorgfältige und seriöse Recherche.



