Make love not law Das Haftungsrisiko der Impfärzte

18. September 2021

Ohne Aufklärung droht dem Doktor Ungemach

von Carlos A. Gebauer

Bildquelle: Carlos A. Gebauer Probe liegen: Patienten müssen konkret erkennen, welche Risiken eine Therapie haben kann

Bemerkenswerte Zeiten, merkwürdige Begebenheiten: Ist die Pflicht von Ärzten, ihre Patienten vor einem Eingriff – und also auch vor einer Impfung – ordnungsgerecht aufzuklären, vollends in Vergessenheit geraten? Berichte häufen sich, wonach Ärzte sprichwörtlich „zwischen Tür und Angel“ Impfangebote machten. Verdutzten Impflingen wurde so ein privilegiertes Glücksgefühl vermittelt. Auch in Messehallen wurde geimpft, und demnächst gebe es „mobile Impfteams“, sagt man. Die noch immer nur notstandsrechtlich unter Bedingungen und Fristbestimmungen zur Nutzung geduldeten Gentherapeutika gegen SARS-CoV-2 fanden und finden somit – als „Impfung“ – ihren Weg in die Körper von Millionen. Wer nicht den Weg in eine Arztpraxis wählte, der stellte sich in Schlangen vor „Impfzentren“ und ließ sich flugs im Vorbeimarsch behandeln – als habe er nur auf die Abfahrt eines Busses gewartet.

Offenbar besteht Anlass, dies in Erinnerung zu rufen: Jeder medizinische Heileingriff stellt eine prinzipiell rechtswidrige Körperverletzung dar. Die Rechtswidrigkeit des körperlichen Eingriffs lässt sich regelhaft nur durch eine wirksame Einwilligung des Patienten ausräumen. Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit dieser Einwilligungserklärung ist, dass der Patient weiß, wovon hier die Rede ist und in was genau er einwilligen soll. Das wiederum setzt voraus, dass der Arzt die Informationsasymmetrie zwischen sich Wissendem und dem Unwissenden durch verständliche Aufklärung und Information zu beseitigen hat.

In Deutschland setzt die Wirksamkeit der Einwilligung daher ganz konkret nach Paragraph 630d des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) voraus, dass der Patient vor Abgabe seiner Einwilligungserklärung ordentlich aufgeklärt wurde. Für die Aufklärung selbst gibt es in Paragraph 630e BGB präzise gesetzliche Regularien. Diese sind durch die Rechtsprechung weiter ausgeformt und verfeinert worden. Es gilt der Grundsatz: Der Patient ist nicht Objekt der Behandlung, sondern Partner des Behandlungsvertrags. Nur so ist das menschenrechtlich abgesicherte Selbstbestimmungsrecht eines jeden Patienten überhaupt mit Leben zu füllen.

Wohlgemerkt: All dies hat mit einer ärztlichen Fehlbehandlung oder einem „ärztlichen Kunstfehler“ überhaupt nichts zu tun! Aufzuklären ist über die grundlegenden Risiken, die sich mit einem Eingriff als solchem ergeben und die selbst der sorgfältigste Arzt nicht ausschließen kann. Die Risikodichte, das heißt die Häufigkeit von Komplikationen bei einer bestimmten Behandlung, ist dabei nicht das entscheidende Kriterium für die Aufklärungspflicht des Arztes. Leitend sind die Frage nach der Dringlichkeit des Eingriffs und die Frage nach den relevanten Folgen. Anerkannt ist hierbei, dass ein Patient sogar über nur äußerst seltene Komplikationen aufgeklärt werden muss, wenn diese bei ihrem Eintreten das Potenzial haben, seine Lebensführung schwer zu belasten. Namentlich impfende Ärzte haben auf die Risiken von Nebenwirkungen explizit hinzuweisen. Ordentlich kann die Informationsasymmetrie nur beseitigt werden, wenn die Belehrungen des Arztes es dem Patienten ermöglichen, die Dringlichkeit des Eingriffes abzuschätzen.

Gerade bei neuen Wirkstoffen mit unklaren Risiken muss der Patient – entsprechend seinem intellektuellen Verständnishorizont und in angemessener Frist vor dem Eingriff – explizit darüber aufgeklärt werden, wenn einem Medikament die reguläre Zulassung fehlt und unbekannte Risiken daher nicht ausgeschlossen werden können. Zum Selbstbestimmungsrecht eines Patienten gehört folgerichtig auch, ihn über Behandlungsalternativen zu unterrichten. Nur wenn ihm erläutert wurde, dass eine und welche andere Therapiemöglichkeit besteht, die den praktisch gleichen Schutz bietet, ist er ordentlich aufgeklärt und kann er überhaupt wirksam in einen Eingriff einwilligen. Sind die Erfolgschancen verschiedener Maßnahmen gleich, die Risiken aber unterschiedlich, dann muss der Arzt dies also explizit klarstellen.

Je schwerer die möglichen Nebenwirkungen sein können, desto intensiver ist die Information des Patienten zu gestalten. Werden also deutlich risikoärmere Alternativen verschwiegen, dann ist die Aufklärung mangelhaft. Entscheidet der Arzt, eine noch nicht allgemein etablierte Behandlungsart einzusetzen, dann hat er die Vor- und Nachteile dieser Entscheidung unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Einzelfalles gewissenhaft abzuwägen.

Der Bundesgerichtshof formulierte am 15. Oktober 2019 (VI ZR 105/18): „Wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend angenommen hat, stellt die Anwendung eines nicht allgemein anerkannten, den Korridor des medizinischen Standards verlassenden Behandlungskonzepts nicht ohne Weiteres einen Behandlungsfehler dar. Das Berufungsgericht hat aber nicht hinreichend in den Blick genommen, dass eine nicht allgemein anerkannte Behandlungsmethode nur dann angewendet werden darf, wenn eine verantwortliche medizinische Abwägung unter Vergleich der zu erwartenden Vorteile dieser Methode und ihrer abzusehenden und zu vermutenden Nachteile mit der standardgemäßen Behandlung unter Berücksichtigung des Wohles des Patienten die Anwendung dieser Methode rechtfertigt. Nach der gefestigten Rechtsprechung des Senats erfordert die Anwendung einer nicht allgemein anerkannten Methode zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten dessen Aufklärung über das Für und Wider dieser Methode. Dem Patienten müssen nicht nur die Risiken und die Gefahr eines Misserfolges des Eingriffs erläutert werden, sondern er ist auch darüber aufzuklären, dass der geplante Eingriff (noch) nicht medizinischer Standard ist. Der Patient muss wissen, auf was er sich einlässt, um abwägen zu können, ob er die Risiken einer (eventuell nur relativ indizierten) Behandlung im Hinblick auf deren Erfolgsaussichten und auf seine Befindlichkeit vor dem Eingriff eingehen will.“

Dass die jüngst millionenfach geimpfte Bevölkerung in Deutschland auch nur ansatzweise nach diesen strengen Kriterien des Bundesgerichtshofs über die Bedeutung und gesundheitliche Tragweite der neuartigen Impfstoffe gegen das Virus namens SARS-CoV-2 aufgeklärt worden wäre, erscheint wenig wahrscheinlich. Ohne diese Belehrungen indes waren die Einwilligungen der Patienten in die Risiken des medizinischen Experiments rechtlich unwirksam. Aus ungezählten Impfungen werden so in der juristischen Betrachtung zahllose rechtswidrige Körperverletzungen.

Bloße Formularaufklärungen, wie sie in verschiedentlich berichteten Fällen verwendet worden sind, ersetzen nicht die nötige individuelle Aufklärung durch Gespräche im jeweils konkreten Einzelfall. Doch damit nicht genug. Wie man hört, sollen sogar Musterbögen ausgehändigt worden sein, in denen die Geimpften im Vorhinein durch Unterschrift auf Schadensersatzansprüche gegen Impfärzte verzichten sollten. Auch solche Formulare fallen in die eingangs genannte Kategorie der Merkwürdigkeit. Denn nach Paragraph 309 Nummer 7 Buchstabe a BGB sind derlei Allgemeine Geschäftsbedingungen, mit denen die Haftung für Gesundheitsschäden begrenzt oder ausgeschlossen werden soll, per se rechtlich unwirksam. Sollten die neuartigen Impfstoffe gegen das SARS-CoV-2 daher tatsächlich, wie vielfach befürchtet, demnächst zu massiven Langzeitschäden bei Geimpften führen, stehen alle Ärzte in der strengen haftungsrechtlichen Verantwortung, die sich für vertragliche und deliktische Schädiger ergibt. Mit Paragraph 199 Absatz 2 BGB ist verjährungsrechtlich ein zeitlicher Rahmen von 30 Jahren zur Geltendmachung derartiger Schäden gesteckt. Sorglose Impfärzte des Jahres 2021 sollten ihre Akten also bis zum Ende des Jahres 2051 gut aufheben.

