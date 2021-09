18. September 2021

(Edition Sonderwege bei Manuscriptum)

Ja, es gibt sie noch, die guten Autoren, die misstrauisch werden, wenn alle einer Meinung sind – weil dann meist gelogen wird. Zu dieser seltenen Spezies zählt der amerikanische Politikwissenschaftlicher Bruce Gilley. Er wagt es, die 1918 zu Ende gegangene Epoche des deutschen Kolonialismus zu verteidigen. Seine Herangehensweise sieht so aus, dass er vergleicht und relativiert, dass er verdrängte Fakten auf den Tisch legt, dass er sich weigert, der Vergangenheit heutige Vorstellungen überzustülpen. Und er nennt die Quellen des derzeitigen antikolonialistischen Furors in Deutschland: die Propaganda der Siegermächte von 1918; Adolf Hitlers Ideologie, die gegen die westlich orientierte „Welthandels- und Koloniallobby“ polemisierte und stattdessen „Lebensraum im Osten“ forderte; und schließlich den Antikolonialismus der Deutschen Demokratischen Republik im Dienste Moskaus. Der Tragödie in Südwestafrika Anfang des 20. Jahrhunderts widmet Gilley ein eigenes Kapitel. Er schildert die gewalttätigen und gesetzlosen Verhältnisse vor Ankunft der Deutschen, die anfänglich gute Zusammenarbeit von Einheimischen und deutschen Siedlern, die Gründe des Herero-Aufstandes von 1904, die Entsendung des ortsfremden Generals Lothar von Trotha, der wegen seines brutalen Vorgehens von Berlin gerügt und abberufen wurde. Togoland nennt der Autor eine „Musterkolonie“, Deutsch-Ostafrika eine „Erfolgsgeschichte“. Tatsächlich machte Südwestafrika in Menschenjahren, gemessen an der Bevölkerungszahl und der Dauer des Kolonialregimes, nur ein bis zwei Prozent der deutschen Kolonialzeit aus. Gilley nennt insbesondere die Aufbauleistungen in Ostafrika ein „seltenes Beispiel“ von Entwicklungshilfe in der Dritten Welt, die tatsächlich Früchte getragen habe. Den Leser erwartet kein historischer Wälzer, sondern eine Streitschrift, die mit ihren vielen Fußnoten und Literaturhinweisen zum weiteren Studium einlädt.



