In Zeiten einer hyperkomplexen Welt Alternativlosigkeit als Realitätsverweigerung

30. August 2021

Simplifizierung führt stets ins Chaos

von Carlos A. Gebauer

Wo wissenschaftliche Hypothesen nicht mehr falsifiziert werden dürfen, da dies „der“ (scilicet: einen) Wissenschaft widerspräche, da kann auch Politik nicht mehr in potenziellen Handlungsvarianten erörtert werden. Je mehr Informationen infolge der perfektionierten Informationstechniken auf den menschlichen Geist einströmen, desto deutlicher wird die Erkenntnis, den Hyperkomplexitäten der Welt weitgehend schutzlos ausgeliefert zu sein. In der Sehnsucht, sich doch wieder ein steuer- und beherrschbares Biotop zu schaffen, werden die Erkenntniskorridore verengt und die als erlaubt geltenden Äußerungsmöglichkeiten eingeschränkt. Die politische Opportunität phantasiert sich auf diese Weise eine künstliche Sphäre der Gesellschaft zusammen, in der sie sich mit den Ihren einrichtet. Diese Sehnsucht nach einer beherrschbaren Welt reicht von der Berliner Mauer über das Biosphere-Projekt direkt hinein in die aktuellen Pandemiepolitiken der Welt: Die Akteure berauschen sich an der Idee, einen eigenen Kosmos gestalten zu können, innerhalb dessen sie alle Abläufe mechanisch planen und regulieren können. Doch die Babeltürme fallen immer wieder zusammen, sei es im RGW, in der Hightech-Wüste, im aussichtslosen mRNA-Krieg gegen Viren oder im Versuch, volkswirtschaftliche Lockdown-Schäden durch Helikoptergeld-Exzesse zu beseitigen. Die kindliche Hoffnung, man werde die Herausforderungen des Lebens meistern, wenn man nur laut genug das Lied der alternativlosen Wissenschaft, der alternativlosen Politik und der alternativlosen Praxis singt – diese Hoffnung zerschellt an der Realität. Die Anmaßung, das Leben und die Welt so sehr viel besser als andere verstanden zu haben, dass man befugt wäre, diese anderen auf den eigenen Weg zu zwingen, ist moralisch unvertretbar. Weil Menschen sich irren können, haben sie nie das Recht, anderen gegen deren Willen ihre Irrtümer aufzuzwingen. Jeder Mensch hat das Recht auf seinen eigenen Irrtum. Die Räume des Irrens werden allenfalls dadurch kleiner, dass offen über sie gesprochen wird. Kritik macht klug, Schweigen lässt dumm.