Tagebucheintrag Corona-Krise als Hebel für Macht und Kontrolle

27. August 2021

Doch am Ende setzt sich immer das Gute durch

von Carlos A. Gebauer

Faszinierend nach fast zwei Jahren „Pandemie“ ist, dass die Hellsichtigeren noch immer in der Hoffnung leben, dem Unsinn des herrschenden Narrativs mit Rationalität begegnen zu können. Es geht aber nicht um Wahrheit. Es geht nicht um Korrektheit. Es geht nicht um wissenschaftliche Präzision. Es geht um Macht. Es geht um Kontrolle. Es geht um den Beweis, sich mit offenkundig Widersinnigem durchsetzen zu können. Das Unwahrhaftige zur Realität zu machen. Es geht darum, die hergebrachten, traditionellen, erprobten und bewährten Kenntnisse zu zerschmettern. Es geht darum, zu tun, was man kann – egal, ob es richtig ist oder nicht. Wer die unzählbaren Ungereimtheiten der „Corona-Krise“, die ungezählten Widersprüche, die zahllosen Argumentationsbrüche und die Implausibilitäten allerorts durchschaut, der muss am Ende begreifen: Den Räuber im Park interessieren keine rechtlichen Argumente, keine feine juristische Methodik und kein gesamtgesellschaftliches Nutzentheorem: Er will mein Geld. Er will seinen Vorteil. Ihn schert meine Gesundheit nicht. „Geld oder Leben!“ sagt er, doch er meint: „Geld oder Leben und Geld!“. Ein Impfzwang mit nicht ausgetesteten Impfstoffen, die absehbar ihre Wirksamkeit verlieren, aber ihr Nebenwirkungspotenzial behalten, ist ein direkter Angriff auf die Menschenwürde, auf die Personalität des Individuums, auf alles also, was namentlich uns Deutschen nach dem 8. Mai 1945 heilig sein sollte. Doch noch immer glauben allzu viele: Auctoritas facit legem – die Macht gestaltet das Gesetz. Und in der Tat, für diesen Moment ist das so. Für den Augenblick, in dem sich das Parlament wiederholt selbst entmachtet. Doch es kommt der Tag, an dem die Geschichte von den Handelnden Rechenschaft fordern wird. Es kommt der Tag, an dem die Frage gestellt werden wird, warum die Ratio verraten und der Gewalt nachgegeben wurde. Am Ende, sagte Mahatma Gandhi, siegt das Gute. Auch diesmal wird es so sein.