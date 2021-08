Staat und Plandemie Die Pest der Perversitäten II

18. August 2021

Ein Nachschlag

von Kurt Kowalsky

Ich habe in dem Artikel unter dieser Überschrift geschrieben: „Nun waren die Zeiten vor Corona auf so eine Art Ohnmachtszustand des herrschenden Gesindels zurückzuführen. Das Virus beseitigte diesen Zustand. Jetzt konnte man unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes seinen Gewaltphantasien freien Lauf lassen. Auch der Gutwillige könnte zwischenzeitlich erkennen, dass die ständig veröffentlichten Infektionszahlen lediglich ein Vorwand sind, um die apathisch verdummte Plebs mit prozentualen Verhältniszahlen zu erschrecken.“

Dies erweckte den Eindruck, dass das herrschende Gesindel nur auf das Virus gewartet hat, um jetzt seine Gewaltphantasien zu verwirklichen. Das ist aber falsch. Auch der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen wartet vielleicht darauf, da einmal durch den Laden laufen zu können, aber das kaputte Porzellan ist nur eine Art Kollateralschaden.

Das Virus war auch nicht so eine Art „Reichstagsbrand“, also ein willkommener Vorwand, um die Menschen zu unterdrücken.

Der Reichstagsbrand 1933 diente der damaligen Reichsregierung dazu, ihre politischen Gegner auszuschalten. Man befürchtete schon lange einen kommunistischen Aufstand. Der Reichstagsbrand diente nicht als Vorwand, alle Bürger zu zwingen, sich beim Kauf von Benzin auszuweisen oder beim Betreten eines Gebäudes einen Eimer Wasser mit sich zu führen. Auch ist nicht überliefert, dass zur prophylaktischen Entlastung der örtlichen Feuerwehren der Umgang mit offenem Feuer in den Wohnungen verboten wurde.

Tatsache ist, dass das Infektionsschutzgesetz ein Gesetz zur Gefahrenabwehr im Polizeirecht darstellt. Es ist die Fortschreibung des alten Bundesseuchengesetzes, das 1961 sich der Gesetzgeber als nicht verfassungsänderndes Notstandsgesetz erschlichen hat. Dass es bei den vergangenen Influenzaepidemien nicht gegriffen hat, liegt wohl an der Auslegung, ob eine epidemische Lage von nationaler Tragweite vorliegt oder nicht.

Dass sich der Herrschaftsapparat um die Gesundheit der Beherrschten sorgt, erkennt man als im Krankenhaus liegender Pflichtversicherter natürlich nicht ohne Weiteres – oder eben doch. Aber die blödsinnigen Bilder auf den Zigarettenschachteln sind eine klare Manifestation, dass der Staat ohne wissenschaftliche Evidenzen allzeit bereit ist, seinen schützenden Würgegriff einzusetzen. Doch auch wissenschaftliche Evidenz ist in der Hand von Elefanten, Dummköpfen, Gaunern und dem herrschenden politischen Gesindel brandgefährlich.

Man ist selbst sehr geneigt, irgendwo im Internet eine Stellungnahme eines Wissenschaftlers zu suchen, die einem die eigene Ansicht bestätigt. Und schon ist man genau auf dem abschüssigen Gleis, die das politische Gesindel für seine Opfer vorgesehen hat. Denn das Schwätzen um die „richtige Lösung“ lenkt vortrefflich davon ab, dass die einen vergewaltigen, während die Opfer schwätzen dürfen.

Während die Krankheit noch vor 40 Jahren ein individuelles Risiko darstellte, wurde sie sukzessiv vergesellschaftet. Unter dem Vorwand der Aufklärung wird zuerst informiert, dann wird die Information für die Produzenten der entsprechenden Güter verpflichtend, danach kommt der Warnhinweis, dann das Verbot.

Die Verpackungen der industriell hergestellten Lebensmittel sind bereits zwangsweise vollgeschrieben. Nahezu die gesamte industrielle Produktion ist durchseucht von Vorschriften, Normen, Zertifizierungen und Deklarationsvorschriften.

Es fehlt an der Flasche Cola nur noch das abschreckende Bild des übergewichtigen, an Diabetes erkrankten Kindes. Das alles ist Ausdruck eines Diktats und Zerrspiegel einer Obsession, die in ihrer unerschöpflichen Dekadenz die ehemals fabulierten Ziele längst vergessen hat.

Es ist die Umkehrung von Mephisto, dessen Prinzip stets das Böse will und stets das Gute schafft. Die heutigen Herrschaften sind so eine Art Götter, sie wollen stets das Gute und schaffen meist unverdauliches Zeugs, das zu weiteren Interventionen Anlass gibt.

Und da sie sich zu weiteren Interventionen legitimiert fühlen (und zwar allzeit), aber gleichzeitig beliebt sein wollen, schwätzen sie kritikimmunisiertes Zeugs vorne heraus, während sie mit ihrem dummen Arsch hintenherum alles konterkarieren und verbösern.

Nein, ich bin kein Befürworter krimineller Machenschaften. Ich möchte nicht auch noch Chemie studieren müssen, um die Zusatzstoffe in dem Convenience-Fraß zu verstehen. Deshalb kaufe ich ihn nicht. Andere sehen das anders, wie sie auch alle Jahre wählen gehen, obwohl dieses Zeugs mit Sicherheit unverdaulich ist. Aber es ist genau dieser Convenience-Fraß mit allerlei unverständlichem, verwirrendem Zeugs.

Die sogenannten Volksparteien haben den jüngsten Umfragen zufolge keine 50 Prozent mehr. Die Grünen, im Grunde eine extremistische Splitterpartei, liefern sich mit den derzeitigen Machthabern ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Man kann gar nicht so viel fressen, wie man kotzen wollte.