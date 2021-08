„Bild“ und die Corona-Politik Aufgeschnappt

11. August 2021

„Früher mussten die Leute zwischen den Zeilen lesen. Heute müssen Journalisten lernen, zwischen den Zeilen zu schreiben."

von Klaus Peter Krause

Das ist der feine Unterschied zwischen Diktaturen von Stalin über Hitler, Mao bis Ulbricht et altera und der Mainstream-Diktatur der Political-Correctness-Zensur von heute. Ein Freund schickte gerade den Link zu einem Kommentar und merkte dazu an: „Müssen Springer-Journalisten jetzt nicht mehr zwischen den Zeilen schreiben?“ Offensichtlich nicht. Es handelt sich nämlich um einen Kommentar von Filipp Piatov in der „Bild“-Zeitung vom 5. August 2021, und die Frage ist eine rhetorische Frage. Denn „zwischen“ den Zeilen ist in ihm kein bisschen geschrieben, sondern jede Zeile liefert Klartext, wie es journalistisch zu sein hat.

„Diese Corona-Politik ist falsch und hat mit der Realität nichts mehr zu tun“

Überschrieben ist der Kommentar mit „Diese Corona-Politik ist falsch – Die Corona-Politik der Bundesregierung hat mit der Realität nichts mehr zu tun.“ Im Text darunter ist zu lesen: „Seit anderthalb Jahren erzählt uns die Regierung, dass ihre Maßnahmen wirken und Lockerungen gefährlich sind. Beides ist falsch.“ Abschließend schreibt Filipp Piatov, nahezu alles, „womit uns die Regierung Angst macht“, sei von der Realität komplett widerlegt. Dass sie einfach so weitermache, schade Deutschland. Sein ganzer, aber sehr kurzer Kommentar finden Sie am Ende des Artikels.

Seit 2020 ist der amerikanische Finanzinvestor KKR am Springer-Medienkonzern beteiligt

Mit diesem Kommentar hebt sich die „Bild“-Zeitung abermals vom Mainstream deutlich ab. Ein anderes Beispiel ist das vom 2. August (siehe untenstehender Link). Es könnte damit zu tun haben, dass sich die meisten Aktien des Springer-Medienkonzerns seit 2020 in Händen der amerikanischen Beteiligungsgesellschaft KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) befinden. KKR hält 47,6 Prozent, Friede Springer 22,5 Prozent (Stimmrechte übertragen an Matthias Döpfner), Matthias Döpfner 21,9 Prozent und Axel Sven Springer fünf Prozent.

Mal sehen, ob der Klartext-Journalismus von „Bild“ als gutartiges Virus allmählich auf andere Blätter überspringt.



Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.