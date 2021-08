Unterdrückung unter dem „Corona-Krisen“-Deckmantel Die Pest der Perversitäten

05. August 2021

Das OVG bestätigt das Verbot der Versammlung „Freischaffende Künstler für künstlerische Freiheit“ (AZ.: 28/21)

von Kurt Kowalsky

Ich weiß über die Veranstalter nichts und finde eine Demonstration, um irgendeine Änderung der regierungsamtlichen Unterdrückungs- und Bevormundungsmaßnahmen herbeizuführen genauso unsinnig wie mein heutiges Geschrei gegen eine Landtagsabgeordnete der SPD, die mir auf der Straße einen Flyer in die Hand drücken wollte.

Der in der Pressemeldung des Gerichts stehende Vermerk ist dann auch bezeichnend. Darin heißt es: „Der 1. Senat weist darauf hin, dass Verstöße gegen allgemeine rechtliche Vorgaben nicht als Teil des Protests gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen von der Versammlungsfreiheit gedeckt sind, wenn sie wie hier zugleich Gefahren für die Gesundheit und das Leben von Menschen begründen.“

Mit der gleichen Begründung könnten die Herrschaften auch das Verbot des Straßenverkehrs oder das Baden außerhalb von Kinderplanschbecken begründen. Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen besteht immer, wenn sich Menschen bewegen und interagieren. Aber diese Begründung ist natürlich nicht neu. Widerstand gegen die Gewaltherrschaft war schon immer verboten. Nur Schwätzen ist erlaubt. In anderen tyrannischen Systemen ist auch dies verboten. Obwohl in der offiziösen Propaganda dies besonders hervorgehoben wird, kann wohl nicht mehr übersehen werden, dass das führende politische Gesindel alles daransetzt, unter der Begründung angeblicher Hassrede oder Volksverhetzung auch hier sukzessive Einschränkungen vorzunehmen.

Nun waren die Zeiten vor Corona auf so eine Art Ohnmachtszustand des herrschenden Gesindels zurückzuführen. Das Virus beseitigte diesen Zustand. Jetzt konnte man unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes seinen Gewaltphantasien freien Lauf lassen. Auch der Gutwillige könnte zwischenzeitlich erkennen, dass die ständig veröffentlichten Infektionszahlen lediglich ein Vorwand sind, um die apathisch verdummte Plebs mit prozentualen Verhältniszahlen zu erschrecken. Steigt die Zahl von einem Infizierten auf drei Infizierte, ist dies ja ein Anstieg um 300 Prozent. Na, welcher Schmierfink wird sich eine derartige Sensation schon entgehen lassen?

Und es ist bereits völlig in Vergessenheit geraten, dass die ganzen Maßnahmen im Frühjahr 2020 unter dem Vorwand eingeführt wurden, die Krankenhäuser vor Überlastung zu schützen. Kein Krankenhaus ist irgendwo tatsächlich überlastet. Entsprechend des Gerichtsurteils geht es nur noch um Gesundheitsschutz, irgendwie generell, nur so, eben überhaupt.

Ja, es geht um die sukzessive Steigerung der Unterdrückungsmaßnahmen. Und das wahre Gesicht der sogenannten Rechtsstaatlichkeit wird deutlich. Selbstreferentiell bestätigen die vom Staat bezahlten Richter, die vom Staat bezahlten Exekutive und berufen sich regelmäßig auf vom Staat bezahlte Institute, während die vom Staat bezahlten Politiker feixen, dass ihr Ansinnen die „unabhängige“ Segnung der Gerichtsbarkeit bekam.

Ob das dem einzelnen politischen Gauner in dieser Deutlichkeit bewusst ist, wage ich zu bezweifeln. Auch Adolf Hitler und Joseph Goebbels sind vermutlich mit reinem Gewissen in den Tod gegangen. Immerhin aber aus freien Stücken. Und sie waren dann auch weg und hielten ihr dummes Lügenmaul.

Da schrieb ich neulich einem Freund, dass, wenn man mit dem Knüppel irgendwo reinhaut, man nie den Falschen trifft, aber sich auch nichts ändert. Die Perversitäten greifen in einem Maß um sich wie die Pest im Mittelalter. Und kein Mundschutzlappen wird die Bevölkerung vor dieser Pest zu schützen vermögen.

Legen Sie sich also bereits jetzt eine nicht strafrechtlich relevante Beschimpfung zurecht, denn das politische Gesindel kommt vor Wahlen aus seinen vom Steuerzahler finanzierten luxuriösen Löchern hervor und steht mit Flyern auf der Straße herum. Beschimpfung und Verachtung sind das, was uns noch geblieben ist und vielleicht den ein oder anderen politischen Gauner noch etwas in seiner Befindlichkeit beeinträchtigt.